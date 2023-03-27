抗衰老｜4按摩動作緊緻面部！解決下垂、去法令紋、木偶紋、眼袋

到底如何能夠輕鬆，有效地減齡、提拉、抗衰老呢？隨年月增加的除了智慧及經歷之外，還有不可抗的面部下垂、衰老、細紋等問題。為了對抗衰老，護膚產品、按摩護理確實必不可少！



在不知不覺間就被歲月摧殘容顏的女生，面對法令紋、木偶紋、眼袋，不禁會自問：「到底發生過什麼事」。其實有心不怕遲，各位苦惱的女生，不妨學習34歲的內地網民「懷島主」的分享：日本火紅的「抗引力按摩」，簡單4個動作只需5分鐘，適合大家晚上護理時加入這個護理步驟，達到提拉、預防皺紋之用！

「抗引力按摩」：1. 前期準備

在進行「抗引力按摩」前，我們要先準備好面部的保濕以及潤澤，大家可以使用乳液、美容油等加以潤澤，要避免在沒有潤澤之下就按摩，在乾面的情況下強行按摩有機會加劇面細紋的！

「抗引力按摩」：2. 額頭擊退眼部鬆弛

第一步的「抗引力按摩」：額頭（RED@懷島主）

第一步的「抗引力按摩」就是在額頭的部分，以由下往上的方向按摩，這樣不單可以放鬆頭皮，更可擊退眼部鬆弛、眼袋！

「抗引力按摩」：3. 蘋果肌對抗面部下垂

第二步的「抗引力按摩」：蘋果肌（RED@懷島主）

第二步的「抗引力按摩」就是在蘋果肌的位置，範圍由眼下到鼻的面部中間位置，網民「懷島主」提醒道大家要多護理蘋果肌，因為蘋果肌是暴露年齡的位置，當蘋果肌逐漸下移、變得平坦， 淚溝、法令紋、木偶紋等亦會同時加深，看上去就會感覺比實際年紀大！想拯救飽滿立體的蘋果肌，可利用四根手指從蘋果肌下方向上推壓。

「抗引力按摩」：4. 再見雙下巴

第三步的「抗引力按摩」：緊緻雙下巴（RED@懷島主）

女生拍照時最懼怕的必定是大圓臉以及雙下巴，想有效地再見雙下巴？第三步「抗引力按摩」就是從下巴位置向耳後作按摩，雙手一前一後地以兩根手指作「V」字提拉，這樣有助提升整個下顎線，緊緻雙下巴！

「抗引力按摩」：5. 消除法令紋

第四步的「抗引力按摩」：緊緻面旁（RED@懷島主）

除了雙下巴，礙眼的法令紋及木偶紋亦會令人感覺看起來比實際年紀大！為了要消除它們，第四步「抗引力按摩」就是以食指及拇指輕捏耳朵到顴骨的位置，由下而上地提拉，大家亦可以順道按捏頭皮位置，這樣可以加強嘴部及面旁的緊緻度，達至去法令紋的效果。

「抗引力按摩」：6. 全面按摩

第四步的「抗引力按摩」：全面按摩（RED@懷島主）

在四步輕鬆、簡易的「抗引力按摩」過後，大家可以利用面部餘下的乳液、美容油等加以全面按摩，可以令面部的皮膚更具彈性，令大家隨時都在最佳狀態！