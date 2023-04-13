頭皮護理｜記者實試頭療　乾旱髮變絲滑柔順！頭皮徹底清潔助生髮

頭皮護理｜頭療spa你試過嗎？都市人工作繁忙，引致都市病纏身，常見問題例如頭痛、失眠、掉髮等。想減壓、放鬆身心，除了要自我調整狀態之外，適時享受一些療程服務都可以有助放鬆身心！



作為減壓之選，不少人會聯想起泰式按摩、腳底按摩、足浴、SPA水療及推拿等，但原來近期有一個備受熱議的服務「頭療」，為了可以由「頭」到尾放鬆，記者今次就到「Emmebi Italia Hong Kong Head Spa」實測了意大利形式的頭療體驗，大家也一起開始養生之旅吧！

頭療以頭皮檢查開始 原來平日洗頭並不能完全清潔！

頭療以頭皮檢查開始，因為單靠外在是看不出內在頭髮問題的，當大家肉眼發現的時候已經為時已晚。

頭皮檢查就像身體檢查般，要靠報告了解問題。 治療師

另外，原來這款的頭皮檢測有別於坊間的頭皮檢測，治療師介紹它們的頭皮檢查機：「AI魔鏡」，當中會針對5大頭髮問題，例如脫髮、頭髮密度、角髮層、頭髮敏感、頭髮厚度等來判斷頭皮的健康！

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透過分析頭髮、頭皮健康狀況，了解頭皮正面對的問題，分析出適合的頭皮療程，從根源護髮！在分析結果的同時，筆者與治療師再作了解才知道原來女生的頭皮主要有3大問題，頭皮角質層過厚、頭皮敏感以及脫髮，我們很容易忽略到後腦、髮際線等的清潔，特別女生的頭髮厚重、髮量多，原來單靠平日洗頭並不能完全清潔到的！雖然男女間發生頭皮敏感、脫髮的比例接近，但如果大家愛漂染頭髮、用上不同頭髮產品的則要多加留意這兩個問題了！

頭療針對改善6大問題：頭皮降敏、生髮、頭皮清潔

為針對「AI魔鏡」測出的頭皮敏感、脫髮，故安排了相應的療程以及使用對應功效的產品，治療師亦指出頭療可針對地改善5大問題：頭皮降敏、生髮、頭皮清潔等等。

頭療｜步驟1 : 梳通經絡、穴位



頭皮作為皮膚之一，中醫角度認為「頭為諸陽之會」，解決問題首要就是疏通經絡，而頭部包含四條主要經絡，對應著大腦、脾腎、肝臟、心臟。正式進行頭療步驟前，治療師會透過它們的梳按摩頭皮，治療師分享道這個做法大家在家中亦可以嘗試，將整把梳輕壓在頭上，就可以促進血液循環、激活頭皮穴位的作用。

頭療｜步驟2: 泡泡淨化頭皮角質 再見白雪紛飛



梳通經絡、穴位後，就可以用淨化泡泡將多餘的頭皮角質層去掉（陳葦慈 攝）

梳通經絡、穴位後，就可以用淨化泡泡將多餘的頭皮角質層去掉，即是俗稱的「頭皮屑」。因為頭皮亦是我們的皮膚之一，皮膚的角質層會定期更新，當老廢角質脫落後，底層的角質細胞就會往增生，向上形成新的角質層。而更新代謝後，向上生長的同時產生微量的皮屑，大家就可以借外在產品，例如淨化泡泡、頭皮磨砂等達至去掉多餘頭皮角質層。

頭療｜步驟3: 有效營養激活頭皮 生髮因子洗頭、抗皺保濕髮膜



針對脫髮問題，除了要將過多的頭皮角質層去掉，才能將營養送入頭皮，更要將有效的營養放於頭上，用上生髮因子洗頭就能夠激活髮根、強韌頭髮。接著再用上有機頭皮髮膜，這款流質的髮膜不單可以直接滋潤頭皮，更具有抗皺、保濕的功能，治療師分享不少女生都忽視了頭皮亦需要抗皺的，頭皮抗皺不單減慢頭皮老化，減少頭皮油膩、髮量大減、頭皮痕癢以及頭皮屑等失衡問題，更可以促進面部提拉的！

頭療｜步驟4: 加強循環吸收 納米科技注氧機、金水環、玫瑰氣泡酒



這步驟確實令到筆者相當驚訝，為了加強頭皮對於營養的循環、吸收，首先會用上「納米科技注氧機」，而機中的氫氣有助頭皮以及整臉抗皺、保濕！接著會會加入玫瑰花水並以「金水環」輕濺頭部，「金水環」行一個循環原理，先將髮膜沖落髮尾位置，再抽回含有髮膜成效的玫瑰花水輕濺頭部，一邊做的時候，不止頭髮享受，更是嗅覺盛宴，玫瑰的香氣撲鼻！

說到盛宴，又怎會只得玫瑰花水呢？金水環療程中更會加入意大利玫瑰氣泡酒，而氣泡酒更能進一步有助抗氧化，餘下的氣泡酒亦不會浪費，大家能在療程結束後享用！

頭療｜步驟5: 吹頭亦不能馬虎 多重修復頭髮



當注入營養的工序完成後，吹頭時亦不能馬虎！先噴上生髮因子稍作吹乾頭髮根部，其後用上蝸牛原液成分的修復頭髮噴霧，噴上頭髮搽均勻後再吹頭，然後以堅果油防毛躁直頭髮噴霧噴在頭髮後，再吹乾餘下的頭髮。最後以堅果髮尾油滴在手掌心，搽在髮尾作結。

記者實試頭療後感 乾旱髮秒變絲滑柔順！

市面上提供按摩的店舖很多，大多主打全身按摩、刮痧、水療等，近年開始多了不少新奇療程，例如採耳、頭療等。這個頭皮放鬆療程，除了能夠提供全面放鬆外，當中的專業服務由頭部按摩到肩頸按摩，再洗髮修護、注入營養，做後即時看到分別，乾旱髮秒變絲滑柔順。另外，療程中的意大利產品都是有機的，榮獲國際大獎，信譽與效用顯著，確實值得大家一試。

記者︰李樂瑤

編輯︰翁冠燊

攝影︰陳葦慈

拍攝︰潘樂文、麥超億

剪接︰潘樂文

美術︰賴文傑

特別鳴謝：Emmebi Italia Hong Kong Head Spa

