護膚油推薦2023｜10款好用護膚油：低成本高效嫩膚、凱特王妃大愛

眾所周知，不少女星都擁有皮膚嫩滑無瑕，要打造零瑕白滑肌的秘訣到底是什麼呢？其實已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮曾於個人社交平台分享獨門護膚心得，她表示自己一直以「以油養膚」大法來維持皮膚屏障功能，當中她亦非常大方兼且詳細地介紹了護膚手法。另外《01女生》亦為大家精選了10款好用護膚油，有興趣的女生別錯過以下推介！



賭王千金何超蓮零瑕白滑肌全靠「以油養膚」 10+好用護膚油推介

護膚油推薦2023｜1. CHANEL SUBLIMAGE L'EXTRAIT DE NUIT

CHANEL這款護膚油一直都居位於cosme排行榜上，可見其受歡迎的程度。這款護膚油是CHANEL奢華極萃系列中五月梵尼蘭與珍貴精油純度最高的一款精華，當中加入了「喜馬拉雅朱玉雪當藥」成分，滋養效果雙倍加乘。

護膚油推薦2023｜1. CHANEL SUBLIMAGE L'EXTRAIT DE NUIT （品牌提供）

護膚油推薦2023｜2. Drunk Elephant Virgin Marula Luxury Facial Oil

購買方法：Zalora｜Sephora

Drunk Elephant這款護膚油富含抗氧化成分能滋養並調理肌膚，不少人用家使用了都大讚迅速吸收絕無厚重感，而且有效淡化細紋！官方教學指使用2-3滴，均勻塗抹於臉部、頸部、胸口、雙手、指緣、後臂或任何需要加強保濕的位置，即使令肌膚保水平衡並散發健康光采。

護膚油推薦2023｜2. Drunk Elephant Virgin Marula Luxury Facial Oil （品牌提供）

護膚油推薦2023｜3. YSL Or Rouge L'Huile 金緻奢華賦活精華油

購買方法：Harrods｜Zalora｜Selfridges

YSL這款護膚油富含極效抗老逆齡力融萃五大「頂級奢華植萃精油」，而且注入「深海紅藻修護精萃」，使用後瞬間重現完美肌膚。官方亦有評估指出部分用家使用四星期後，肌膚得到改善及看來更飽滿具彈性。

護膚油推薦2023｜8. YSL Or Rouge L'Huile 金緻奢華賦活精華油 （品牌提供）

護膚油推薦2023｜4. Elemis Pro-Collagen Marine Oil

購買方法：Harrods｜Strawberrynet｜Lookfantastic

或許有些女生一聽到把油塗在皮膚上，都擔心會很難推開。但Elemis這款護膚油絕無這個問題，其質地相當輕盈零厚重感，萃取了海扇藻、小綠球藻精華及優質白罌粟籽油、阿比西尼亞油，有效達至修復及抗氧化能力。

護膚油推薦2023｜4. Elemis Pro-Collagen Marine Oil （品牌提供）

護膚油推薦2023｜5. CLARINS Face Treatment Oil Blue Orchid

購買方法：01網購｜Harrods｜Zalora｜Strawberrynet

CLARINS這款護膚油是以100%純植物萃取調配，專為缺水性肌膚研製，有效調理膚質及煥活肌膚，恢復缺水肌膚回復光澤明亮。

護膚油推薦2023｜5. CLARINS Face Treatment Oil Blue Orchid （品牌提供）

護膚油推薦2023｜6. Bio-Oil Skincare Oil

購買方法：01網購｜Zalora｜iherb｜屈臣氏

Bio-Oil這款經典護膚油富含維生素A、E，有效改善疤痕，妊娠紋之外觀及不均勻膚色的問題。平日大家可混合日常的面霜一同使用，這樣一整天皮膚都不會感到缺水。

護膚油推薦2023｜6. Bio-Oil Skincare Oil （品牌提供）

護膚油推薦2023｜7. Bobbi Brown EXTRA FACE OIL

購買方法：Selfridges｜Harrods｜Zalora

Bobbi Brown EXTRA FACE OIL內含芝麻油、甜杏仁油、橄欖油和荷荷巴油，有助滋養和舒緩乾燥肌膚，且迅速被吸收，軟化及調理肌膚。

護膚油推薦2023｜7. Bobbi Brown EXTRA FACE OIL （品牌提供）

護膚油推薦2023｜8. Jurlique Rare Rose Face Oil

購買方法：yesstyle

Jurlique這款護膚油採用了創新的CO2 萃取技術，更加入6種天然植物精華油，包括白茫花籽油、橄欖油、可可巴油、野大豆油、蓖麻油及角鯊烷，有效即時柔軟肌膚，為肌膚提供卓越的保濕效果。

護膚油推薦2023｜8. .Jurlique Rare Rose Face Oil （品牌提供）

護膚油推薦2023｜9. BEUTI SKINCARE Beauty Sleep Elixir

英國的凱特王妃都愛使用護膚油，據指凱特王妃深愛使用護膚油，她當年更曾把愛用的護膚油推薦並贈予給梅根使用，而梅根使用後也同樣愛上，難怪深得王妃歡心！自凱特王妃也使用它的消息傳開後，這款產品即被瘋搶，更一度斷貨。

護膚油推介｜9. BEUTI SKINCARE Beauty Sleep Elixir £47（約HK$464）（品牌提供）

護膚油推薦2023｜10. CANVAS 提振寜神精油入門套裝

作為主打天然成份的CANVAS，這款CANVAS提振寜神精油入門套裝一次有齊五款不同功能的天然精油，有效紓緩緊張情緒，排解壓力，達至心靈排毒，而且有助提升睡眠質素，改善頭痛。