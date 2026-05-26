台灣2026必買藥妝推介！20大平價好物：杏仁酸精華、面膜、眼影

台灣必買藥妝推介2026！去旅行買藥妝，是許多女生的必備行程！除了日本、韓國及泰國外，台灣也是熱門國家之一，有不少好用的美妝和護膚品牌，都是自家研發及本地製造，大受好評。《01女生》就為大家精選20大台灣必買藥妝，包括Heme、1028、豐台灣面膜、Dr.Wu等，都是深受台灣女生喜愛，大家下次去旅行時可以留意一下！



台灣必買藥妝1. SHALON 粉撲海棉清潔濕巾30枚 NT$149

SHALON 所推出的粉撲海棉清潔濕巾，是一款專為彩妝工具設計的免水洗清潔濕巾。主打只需抽取一張，將粉撲或海綿包裹並搓揉約45秒，無須清水沖洗，就能迅速溶解殘妝油脂，同時達到除菌效果。小小一包攜帶方便，是旅行或外出化妝時的好幫手。

台灣必買藥妝1. SHALON 粉撲海棉清潔濕巾30枚 （圖片來源：寶雅官網）

台灣必買藥妝2. INGENI 新肌霓 美背計畫-煥膚調理敷膜 NT$1,200

台灣美妝就連背部肌膚也照顧到，由INGENI 新肌霓所推出的煥膚調理敷膜，是一款背部專用的「面膜」。主打溫和代謝老廢角質與改善背部痘痘粉刺，適合背部容易暗沉、粗糙或有瑕疵的使用者。搭配專屬的「背心式敷膜」設計，透過乳液質地包覆，讓一個人也能輕鬆完成背部保養，不怕精華液滴落。

台灣必買藥妝2. INGENI 新肌霓 美背計畫-煥膚調理敷膜 （圖片來源：INGENI官網）

台灣必買藥妝3. Za 純淨深層卸妝油 200ml NT$330

Za 的純淨深層卸妝油，是一款高性價比的開架卸妝產品，主打「以油溶油」快速卸除濃妝與防曬。全系列共兩款，分別是清爽型和保濕型。其中以保濕型最受女生們喜歡，產品添加荷荷巴籽油與維生素E，質地濃密滑順，能深層清潔毛孔並滋潤肌膚，適合乾性及混合偏乾肌膚使用。

台灣必買藥妝3. Za 純淨深層卸妝油 200ml （圖片來源：Za官網）

台灣必買藥妝4. 1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏 HK$99

1028是台灣人氣美妝品牌，所推出的眼影、眼線筆、唇膏等都是不少台灣女生的愛用品。其中這款飛激長瞬翹防水睫毛膏，採用獨特筆直纖形刷頭，可完美貼合亞洲女生眼型，深入睫毛間隙，搭配超長纖維，輕易刷出根根分明的長睫毛。睫毛膏更添加了維他命原B5和膠原蛋白，可修護受損睫毛，上妝同時強韌睫毛。

台灣必買藥妝4. 1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏 HK$99（IG@1028_taiwan）

台灣必買藥妝5. FreshO2 超補水護唇小方糖 NT380（約港幣$96）

FreshO2 的彩妝以高性價比備受女生們喜愛，近來新推出的超補水護唇小方糖，是超人氣的護唇產品。這款以超可愛的小方塊造型，吸引住大家視線，而唇膏有效為雙唇保濕補水、撫平唇紋、潤澤修護以及潤紅氣色，而且它是感應換色唇色會更自然，還帶有淡淡香味。

台灣必買藥妝6. Dr.Wu 杏仁酸亮白煥膚精華 18% 15ml HK$515

Dr.Wu的杏仁酸亮白煥膚精華一直是皇牌產品，性質較溫和，是大部分膚質都適合使用。這款杏仁酸溫和煥膚精華結合杏仁酸、水楊酸及焦葡酸，溫和去除老廢角質，並深入疏通毛孔、清除粉刺、改善暗沉瑕疵。同時添加多重保濕舒緩成份，助減緩煥膚後乾燥、脫屑狀況，居家煥膚好幫手。

台灣必買藥妝6. Dr.Wu 杏仁酸亮白煥膚精華 18% 15ml HK$515

台灣必買藥妝7. LSY林三益刷具 重點強調刷具組 HK$ 510.7

LSY林三益是台灣百年老牌，所推出的刷具品質高，刷毛親膚舒服，而且款式多樣，是不少台灣女生愛用的刷具！其中這套重點強調刷具組，包括了腮紅提亮刷、圓眼影刷、圓弧暈染刷、精準顯色眼刷、斜角眼線刷以及刷具乾洗清潔液，非常實用的一套，不論是自用還是作為手信，送給朋友都很適合！

台灣必買藥妝7. LSY林三益刷具 重點強調刷具組 HK$ 510.7（Pinkoi）

台灣必買藥妝8. Solone 專屬訂製8色眼彩盤 #特調乳酪系列 HK$ 149（原價HK$199）

台灣美妝品牌Solone的單色眼影，一直都有名，色號多、粉質好、價格便宜，多買了也不心疼！這款專屬訂製8色眼彩盤很適合新手和不熟悉搭配眼影顏色的女生，而其中#特調乳酪系列，色調偏暖，一盒就包括了絲滑霧面與細緻絲絨、璀璨質地，可化出多款不同風格的眼妝。

台灣必買藥妝8. Solone 專屬訂製8色眼彩盤 #特調乳酪系列 HK$ 149（原價HK$199）（Solone）

台灣必買藥妝9. Heme 特調眼彩盤 HK$80.8

Heme以簡約、具質感的包裝，配上高質的美妝品，收獲大批台灣女生的喜愛。品牌旗下美妝產品包括：腮紅、眼影、唇膏、化妝掃等，其中這款特調眼彩盤，一盤包辦眼妝的打底、打亮與暈染，下方淺色格可作為腮紅運用，非常實用。而這款眼彩盤以「沙灘婚禮」為主題，推出了「柔棕Mellow Brown」及「淡粉Soft Pink」兩大色調，都是很適合夏季使用。

台灣必買藥妝9. Heme 特調眼彩盤 HK$80.8（Pinkoi）

台灣必買藥妝10. 我的心機My Scheming 高效安瓶EX面膜4片 保濕補水 HK$72.6

「我的心機」面膜是紅遍香港和台灣的護膚品牌，其中這個高效安瓶EX面膜系列，共推出了5款，更是近年非常熱門！其中這款保濕補水，採用植萃配方，搭配高達11種植物，複合出高濃度保濕營養精華，溫和低刺激，達到高效保濕功效。

台灣必買藥妝10. 我的心機My Scheming 高效安瓶EX面膜4片 保濕補水 HK$72.6（我的心機）

台灣必買藥妝11. A.M Fairyland迷光掠影眼彩盒 NT1180（約港幣$300）

A.M Fairyland是台灣近年的新品牌，主理人是一位化妝師Alice，有逾10年的化妝教學經驗，所研發出的化妝品及護膚品都很適合亞洲女生使用。其中這款迷光掠影眼彩盒，目前共推出了4款，都是很實用的眼影色調，即使是帶有芒果黃色的#AMO3 漫醺珀香，也是很易駕馭。

台灣必買藥妝12. 永和三美人 專業化妝海綿12片 海大#414 HK$77.3

永和三美人是台灣專門生產化妝海綿，質地細緻柔軟，親膚性極佳，備受許多美妝KOL喜愛和推薦！這款圓形化妝海綿是品牌的大熱產品，共推出4款，其中「海大#414」尺寸是80mm，大小剛好好，上妝很方便，亦可自行裁切成三角形，一片可以分成多次使用，高性價比！

台灣必買藥妝12. 永和三美人 專業化妝海綿12片 海大#414 HK$77.3（Pinkoi）

台灣必買藥妝13. Lovemore 豐台灣蠶絲面膜5片 蕙仁牛奶 HK$80

豐台灣的蠶絲面膜，採用真蠶絲作面膜，可以更貼服面部，受不少女生喜愛。豐台灣蠶絲面膜推出7款，其中蕙仁牛奶的成分都是取自台灣本土種植的薏仁，再配上濃醇牛奶，都是美白很重要的成分，有效讓肌膚回復美白和滑潤。

台灣必買藥妝13. Lovemore 豐台灣蠶絲面膜5片 蕙仁牛奶 HK$80（Lovemore 豐台灣）

台灣必買藥妝14. 森田藥妝 六重玻尿酸深層修護面膜 7片 HK$66

森田藥妝的面膜一直是不少女生去台灣必買的護膚品，其中這款六重玻尿酸深層修護面膜，富含燕窩萃取、Q10、蜂王乳精華及白金微粒，可增加肌膚的彈性及緊緻度，提昇肌膚對環境傷害的保護力，延緩肌膚老化。這款面膜還結合六重玻尿酸，肌膚更水潤。

台灣必買藥妝14. 森田藥妝 六重玻尿酸深層修護面膜 7片 HK$66（森田藥妝）

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