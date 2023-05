Sephora香港獨家品牌6必買推介！袪黑眼圈眼霜、西瓜面膜值得入手

Sephora雲集了許多歐美人氣品牌,是許多女生最愛的美妝購物好去處,其中不少是香港獨賣品牌,大家可以親身到門市先試試再入手,其中就要Rare Beauty、Tarte Cosm、Glow Recipe等高人氣美容品牌。《01女生》這次集合了多個Sephora香港獨賣品牌的人氣必買產品,款款都是廣受好評,大家下次逛Sephora時不妨留意一下!



化妝品牌Rare Beauty是由美國歌手Selena Gomez,在2020年創立,短短數年就吸引一班忠粉。其中皇牌產品定必是這款粉底液,色號共推出了24種,所以即使是歐美品牌,亞洲人也能找到合適的色號。不少人在使用後大讚﹐薄塗一層就能遮蓋大部分瑕疵,在網站上評價很高!

購買方法:Sephora網站

Tarte Cosmetics是美國全天然美妝品牌,堅持採用環保可分解物料,讓化妝更無負擔。其中這款眼影盤是品牌熱門產品之一,12色眼影都是暖色調,由實用大地色、溫柔粉色到紅棕色都齊全。質地也是包攬了霧面、珠光和閃片色,可輕鬆化出多種眼妝,粉質滑順,是很實用的眼影盤!

購買方法:Sephora網站

Ole Henriksen是來自丹麥的小眾美妝品牌,亦是在歐美地區備受熱棒的Clean Beauty 品牌,產品大多是鮮艷的橙色包裝,非常搶眼!皇牌系列The Truth Collection中的Banana Bright Eye Crème 「蕉」氣亮澤眼霜,更是非常值得入手一試,質地比一般眼霜厚重,但推開後會吸收得很快,產品有效解決眼部黑色素問題,袪黑眼圈效果很明顯!

購買方法:Sephora網站

Glow Recipe是由兩位美妝愛好者Sarah Lee及Christine Chang一起創立,產品是以水果精華萃取的成分製成,由西瓜到藍莓都是她們推出的護膚品成分之一。品牌的皇牌產品是Watermelon Glow Sleeping Mask西瓜睡眠面膜,含西瓜精華萃取高達90%的保濕成份,塗抹時已能感受到肌膚得到舒緩和補水,以及豐富的維他命、抗氧化物和胺基酸,有效撫平細紋、軟化肌膚及減少黑斑等,重現健康光澤!

購買方法:Sephora網站

Sunday Riley來自美國的護士牌,由美妝藥劑師Sunday Riley所創立,品牌的產品都是高科技配合植物成分相輔相成,務求提供即時有明顯抗老效果為目標。當中最受歡迎的是Luna Night Sleeping Oil,是含A醇及視黃醇的護膚油,能均勻及提亮膚色、提升皮膚質感、抗氧化、減低肌膚過敏機會等,是一款很高效的護膚油。

購買方法:Sephora網站

Sephora香港獨家品牌必買6. Zoeva It's All About The Eyes Brush Set HK$790(IG@zoevacosmetics)