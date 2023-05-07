Sephora香港獨家品牌6必買推介！袪黑眼圈眼霜、西瓜面膜值得入手

Sephora雲集了許多歐美人氣品牌，是許多女生最愛的美妝購物好去處，其中不少是香港獨賣品牌，大家可以親身到門市先試試再入手，其中就要Rare Beauty、Tarte Cosm、Glow Recipe等高人氣美容品牌。《01女生》這次集合了多個Sephora香港獨賣品牌的人氣必買產品，款款都是廣受好評，大家下次逛Sephora時不妨留意一下！



Sephora香港獨家品牌必買1. Rare Beauty Liquid Touch 輕盈粉底液 HK$270（Sephora）

Sephora香港獨家品牌必買1. Rare Beauty Liquid Touch 輕盈粉底液 HK$270

化妝品牌Rare Beauty是由美國歌手Selena Gomez，在2020年創立，短短數年就吸引一班忠粉。其中皇牌產品定必是這款粉底液，色號共推出了24種，所以即使是歐美品牌，亞洲人也能找到合適的色號。不少人在使用後大讚﹐薄塗一層就能遮蓋大部分瑕疵，在網站上評價很高！

購買方法：Sephora網站

Sephora香港獨家品牌必買2. Tarte Cosmetics Toasted眼影盤 HK$399（IG@tartecosmetics）

Sephora香港獨家品牌必買2. Tarte Cosmetics Toasted眼影盤 HK$399

Tarte Cosmetics是美國全天然美妝品牌，堅持採用環保可分解物料，讓化妝更無負擔。其中這款眼影盤是品牌熱門產品之一，12色眼影都是暖色調，由實用大地色、溫柔粉色到紅棕色都齊全。質地也是包攬了霧面、珠光和閃片色，可輕鬆化出多種眼妝，粉質滑順，是很實用的眼影盤！

購買方法：Sephora網站

Sephora香港獨家品牌必買3. Ole Henriksen Banana Bright Eye Crème 「蕉」氣亮澤眼霜 HK$360（IG@olehenriksen）

Sephora香港獨家品牌必買3. Ole Henriksen Banana Bright Eye Crème 「蕉」氣亮澤眼霜 HK$360

Ole Henriksen是來自丹麥的小眾美妝品牌，亦是在歐美地區備受熱棒的Clean Beauty 品牌，產品大多是鮮艷的橙色包裝，非常搶眼！皇牌系列The Truth Collection中的Banana Bright Eye Crème 「蕉」氣亮澤眼霜，更是非常值得入手一試，質地比一般眼霜厚重，但推開後會吸收得很快，產品有效解決眼部黑色素問題，袪黑眼圈效果很明顯！

購買方法：Sephora網站

Sephora香港獨家品牌必買4. Glow Recipe Watermelon Glow Sleeping Mask西瓜睡眠面膜 HK$330（IG@glowrecipe）

Sephora香港獨家品牌必買4. Glow Recipe Watermelon Glow Sleeping Mask西瓜睡眠面膜 HK$330

Glow Recipe是由兩位美妝愛好者Sarah Lee及Christine Chang一起創立，產品是以水果精華萃取的成分製成，由西瓜到藍莓都是她們推出的護膚品成分之一。品牌的皇牌產品是Watermelon Glow Sleeping Mask西瓜睡眠面膜，含西瓜精華萃取高達90％的保濕成份，塗抹時已能感受到肌膚得到舒緩和補水，以及豐富的維他命、抗氧化物和胺基酸，有效撫平細紋、軟化肌膚及減少黑斑等，重現健康光澤！

購買方法：Sephora網站

Sephora香港獨家品牌必買5. Sunday Riley Luna Night Sleeping Oil HK$460（Sephora）

Sephora香港獨家品牌必買5. Sunday Riley Luna Night Sleeping Oil HK$460

Sunday Riley來自美國的護士牌，由美妝藥劑師Sunday Riley所創立，品牌的產品都是高科技配合植物成分相輔相成，務求提供即時有明顯抗老效果為目標。當中最受歡迎的是Luna Night Sleeping Oil，是含A醇及視黃醇的護膚油，能均勻及提亮膚色、提升皮膚質感、抗氧化、減低肌膚過敏機會等，是一款很高效的護膚油。

購買方法：Sephora網站

Sephora香港獨家品牌必買6. Zoeva It's All About The Eyes Brush Set HK$790（IG@zoevacosmetics）

Sephora香港獨家品牌必買6. Zoeva It's All About The Eyes Brush Set HK$790

Zoeva是來自德國的美妝品牌，除了彩妝外，化妝掃亦是非常受歡迎的產品，掃毛以超緊密的設計，大大發揮彩妝的美，而毛是天然纖維和合成纖維做成，非常柔軟舒適。其中品牌最歡迎的是眼影掃系列，已獲不少美妝KOL分享好評。

購買方法：Sephora網站