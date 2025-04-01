面膜推薦2025｜Apivita、Abib等高度討論款！3大轉季敷Mask重點

面膜推薦2025｜忽冷忽熱的天氣，有時令人摸不著頭腦，加上潮濕和侷促環境，無論身心都感疲倦。由此這時需要一個紓緩壓力的me time！為自己每周的行程中，加入兩三個敷面膜的時間，以求在護膚的同時，讓自己沉澱心情，感受寧靜和舒適的一刻。要在轉季天氣中，保持肌膚水油平衡和健康，需要注意以下3點，助肌膚減少敏感和乾澀問題，同時推薦25大好用面膜，包括Apivita、Torriden、Abib及雪花秀等。



轉季敷面膜重點1. 轉用清爽款式

由於天氣潮濕，如果使用質感厚重的面膜，易令肌膚感侷促，毛孔不夠透氣，繼而堵塞毛孔，滋生暗瘡及粉刺。在使用面膜前，建議先用性質溫和的潔面磨砂，去除老廢角質，同時增強後續的營養吸收。

轉季敷面膜重點2. 提升效用的最佳時機

敷面膜的好時機，是在洗澡的時候。由於蒸氣可助毛孔張開，故這時可使用深層清潔的面膜，幫助去除毛孔污垢，然後再敷保濕類型的面膜，讓肌膚吸收更多的營養。

敷面膜的好時機，是在洗澡的時候。(Torriden)

轉季敷面膜重點3. 時間過長易有反效果

敷面膜時間愈長，不代表能愈提升功效。一般而言，紙面膜有約15至30毫升精華液，建議每星期使用一兩次、一次敷大約20分鐘就夠。如果敷太久，肌膚水份會較紙面膜多，繼而令面膜倒吸水分，肌膚因此乾旱。

面膜推薦2025

面膜推薦2025款式1. Shiseido Vital Perfection雙效緊緻亮白修護面膜6片 HK$1,020

採用被喻為「花中之后」的紅花精華，糅合水田芥精華，有效促進肌膚製造膠原，以修復受責肌膚，同時鞏固肌底彈性和提升緊緻，打造飽滿亮澤的狀態。亦蘊含4MSK成分，可以高效美白、淡褪深層色斑。

面膜推薦2025｜Shiseido Vital Perfection雙效緊緻亮白修護面膜6片 (品牌官網)

面膜推薦2025款式2. Yabaoy 透明質酸保濕面膜

結合7種不同大小的透明質酸，有效更能滲透肌底，為不同肌膚層注水，同時配合豐富的天然植物萃取，包括積雪草、薰衣草、洋甘菊和矢車菊等，可以消炎抗菌、抗氧化和鎮靜紓緩，讓肌膚呈現飽滿亮澤。

面膜推薦2025｜Yabaoy 透明質酸保濕面膜 (01Mall)

面膜推薦2025款式3. Laplanete NEPTUNE EC025 急救面膜 4片

蘊含多種高效抗氧化修復細胞成分，包括降低肌膚炎症的德國洋甘菊天然配方，亦可減少粉刺和暗瘡，而蠶絲面膜紙則來自美國，用時更貼膚，加上香葉天竺葵精油作為天然防腐，敷面膜時更為安心。

面膜推薦2025｜Laplanete NEPTUNE EC025 急救面膜 (01Mall)

面膜推薦2025款式4. DermaElements 高效醫學纖維面膜 4片

採用人造皮膚般的納米纖維面膜，較一般面膜吸收精華高出154%，而且會依據面部線條緊貼肌膚，以加強滲透效果。面膜含有大量保濕因子及維他命，透過微脂囊著包覆技術，讓有效成分完全釋放，從而促進細胞的含水量，達致滋潤肌膚及抗氧化功效。

面膜推薦2025｜DermaElements 高效醫學纖維面膜 (01Mall)

面膜推薦2025款式5. Apivita 南瓜排毒速效面膜

一直以來都喜愛的水洗面膜之一，每包都份量豐富，而且質感水盈舒適不緊崩，同時散發清新香氣，清潦時亦非常簡單方便。這款採用南瓜有效成分，裡面的酶能夠溫和去角質，將毛孔內污垢排走，洗面後膚色呈現自然通透感，看來明亮一度。

面膜推薦2025款式｜Apivita 南瓜排毒速效面膜 (IG@apivitataiwan)

面膜推薦2025款式6. Torriden 低分子玻尿酸面膜

韓國討論度高的其中一款面膜，擁有高、中、低分子量的5d複合透明質酸，可以滲透肌底補濕，結合D-泛醇和尿囊素羥基積雪草苷，幫助紓緩和鎮靜肌膚，非常適合轉季時用。面膜剪裁柔軟舒適，而且位置精準貼面，讓效用更為提升。

面膜推薦2025款式｜Torriden 低分子玻尿酸面膜 (官網)

面膜推薦2025款式7. Abib 弱酸性水庫面膜

主要針對深層滋養，助肌膚長效保濕。面膜有著一支保濕安瓶的份量，酸鹼值與肌膚相若，因此更能溫柔地呵護肌膚，同時調整平衡酸鹼值，以提升肌膚防禦屏障。加上特殊的ALBAM (ALbumin & BAMboo)成分，有效改善膚質彈性，而且吸收更多營養。

面膜推薦2025款式｜Abib 弱酸性水庫面膜 (IG@abib.official)

面膜推薦2025款式8. AP BEAUTY M.D.膠原重建緊緻雙效面膜5片 HK$1,050

蘊含專利成分EXOYNE及PDRN，可以鞏固與修復肌膚屏障，同時抵禦刺激及減少膠原蛋白流失。結合Infusing Shield技術，以提升滲透性和防禦力，加上面膜的密封設計，能夠營造出濕潤環境，促進敏感肌膚的修復與改善。

面膜推薦2025｜AP BEAUTY M.D.膠原重建緊緻雙效面膜5片 (品牌提供)

面膜推薦2025款式9. Charlotte Tilbury Instant Magic Facial Dry Sheet Mask HK$140

用過Charlotte Tilbury面膜的人，都喜歡其保濕力和亮澤度，這款更注入「5-skin solution」成分，結合創新無水配方，使營養更被吸收，締造緊致亮滑膚質，散發出健康迷人的膚色。

面膜推薦2025款式｜Charlotte Tilbury Instant Magic Facial Dry Sheet Mask (NET-A-PORTER)

面膜推薦2025款式10. MZ SKIN Anti-Pollution Hydrating Face Mask 25g x 5pcs

若然喜歡白皙肌膚，MZ SKIN或是個不錯的選擇，蘊含豐富的維C成分，可助抵禦自由基侵害和環境污染，同時改善膚色暗沉和乾燥問題，達致抗老提亮的功效。

面膜推薦2025款式｜MZ SKIN Anti-Pollution Hydrating Face Mask (NET-A-PORTER)

面膜推薦2025款式11. 雪花秀 潤燥再生精華面膜 HK$440/5片

提到雪花秀的護膚品，都會想到人參精華。這款注入高效人參活膚精萃，可以激活肌膚再生力，回復自然的活力和光澤。面膜紙使用幼桑樹原絲製成，敷時帶有清涼感，可為敏感肌膚降溫，幫助紓緩泛紅浮腫，提升面部輪廓。

面膜推薦2025款式｜雪花秀 潤燥再生精華面膜 (官網)

面膜推薦2025款式12. Dr. Jart+ 專業瞬間鎖水面膜

面膜剪裁超貼面，加上質感舒適水潤，敷後肌膚細紋減淡，膚色變得明亮，非常好用。專為乾性和缺水肌膚面設，蘊含豐富小份子透明質酸及海藻萃取物，快速為肌膚補濕同時鎖水，防止水份流失。

面膜推薦2025款式｜Dr. Jart+ 專業瞬間鎖水面膜 (官網)

面膜推薦2025款式13. LA MER 肌底修護面膜6片 HK$1,495

以人手採集巨藻，製成Miracle Broth活膚精華的核心成分，可以補水保濕，讓肌膚回復滑嫩飽滿，煥發新生光采。面膜紙剪裁貼臉，並採用超細纖維科技，為肌膚傾注水潤感覺，重塑飽滿膚質。

面膜推薦2025｜LA MER 肌底修護面膜6片 (品牌官網)

面膜推薦2025款式14. SK-II 護膚面膜

使用雙重酵母配方，以加倍發揮效用，打造嫩白柔滑效果，並有效防止日曬所引起之皺紋、暗沉和斑點。面膜紙採用獨特不織布膜設計，配合人體工學的臉形剪裁，能鎖住面膜上的滋潤成分，防止養分蒸發。

面膜推薦2025款式｜SK-II 護膚面膜 (01Mall)

面膜推薦2025款式15. Cetaphil 舒特膚透亮抗敏瞬間淨白面膜 HK$150/6片

不少Cetaphil產品都性質溫和，在肌膚敏感時都合用。這款專為膚色不均的敏感肌而設，富含高穩定性的抗氧化維他命C，並運用獨有的溫和透亮專利技術，為肌膚降溫紓緩，達致亮白、抗敏及修護功效。面膜紙使用可生物降解的純素材料，剪裁貼面，帶來較好的護膚效果。

面膜推薦2025款式｜Cetaphil 舒特膚透亮抗敏瞬間淨白面膜 (品牌提供)

面膜推薦2025款式16. BEYORG BEAUTY A.O.R 有機片裝面膜 HK$1,130/5支

朋友極力推薦的面膜之一，筆者用後也覺得不錯，為乾燥肌膚帶來滋潤感，並減少肌膚粗糙感和細紋。面膜同時結合精華功效，採用純素成分，包括卡卡杜李萃取物、庫拉索蘆薈葉汁和透明質酸等，可以抗氧化、紓緩和補濕，讓肌膚變得明亮和自然飽滿。

面膜推薦2025款式｜BEYORG BEAUTY A.O.R 有機片裝面膜 (官網)

面膜推薦2025款式17. M19Minus the RESURRECTION 幹細胞面膜 HK$1,490/10片x2盒

面膜質感舒適，而且充滿水潤感，即使敷完後，面膜依然留有很多精華。裡面蘊含具神奇再生力的雪絨花幹細胞，結合喜馬拉雅天山雪蓮和大馬士革玫瑰純露，在修護肌膚的同時，有著如美容院般的高級體驗。面膜紙剪裁適合和貼面，連眼袋位置也能遮蓋保養。

面膜推薦2025款式｜M19Minus the RESURRECTION 幹細胞面膜 (品牌提供)

面膜推薦2025款式18. Exsolu 蜘蛛絲緊緻睡眠面膜 HK$1,280/5支

能夠敷過夜的面膜，並使用多種強效成分，包括蜘蛛絲緊緻睡眠面膜融合自然蜘蛛絲、白木耳、傳明酸、維生素B3等，可以在睡眠時形成薄膜，減少水份流失，同時深層滋潤肌膚，翌時肌膚依然水潤飽滿。

面膜推薦2025款式｜Exsolu 蜘蛛絲緊緻睡眠面膜 (官網)

面膜推薦2025款式19. su:m37° 深海補濕面膜3部曲 HK$390/10片

面膜設有3個步驟，包括鎮靜安瓶精華、鎮靜啫喱面霜和深海補濕面膜，為肌膚全面保濕，回復水潤彈滑肌膚。面膜糅合多種天然植物，質感自然舒適，敷時充滿滋潤感。

面膜推薦2025款式｜su:m37° 深海補濕面膜3部曲 (官網)

面膜推薦2025款式20. The History of Whoo 秘貼循環面膜 HK$520/5片

每次使用品牌的護膚品，都有效增加肌膚亮度和血色。面膜使用紫河秘貼複合物、清心秘丹和拱辰秘丹等宮廷秘方，可促肌膚修護再生，煥活肌膚光采。面膜質感清涼，可以紓緩肌膚，為疲倦肌帶來活力感覺。

面膜推薦2025款式｜The History of Whoo 秘貼循環面膜 (官網)

面膜推薦2025款式21. SUQQU 水妍亮采調理啫喱面膜 AQUFONS WATER TUNING GEL 70g HK$545

愛方便的女生，用上不用洗滌的過夜面膜、塗抹式面膜就最好不過。SUQQU全新的「精華啫喱配方」，濃密醇厚的啫喱一推即轉化成細微的精華油，當中含有兩大獨有成份：天然複合保濕成分「AQUFONS複合成分」與「角蛋白鎖水技術」更有抗糖與抗氧化的功效，能夠鎖水同時發揮長效保濕功效。

面膜推薦2025款式｜SUQQU 水妍亮采調理啫喱面膜 AQUFONS WATER TUNING GEL 70g HK$545（SUQQU）

面膜推薦2025款式22. ESTÉE LAUDER 全新Advanced Night Repair 再生基因修復夜間面膜 65ml HK$1,015

ESTÉE LAUDER的「小棕瓶」一向備受關注，今年更推出全新的再生基因修復夜間面膜，以活能細胞科技、多重分子透明質酸和聚谷氨酸(PGA)等成份，能夠在夜間修復衰老、提升細胞活力並深層補充水分。

面膜推薦2025款式｜ ESTÉE LAUDER 全新Advanced Night Repair 再生基因修復夜間面膜 65ml HK$1,015（ ESTÉE LAUDER）

面膜推薦2025款式23. BIOEFFECT 蓓歐菲冰封無痕水凝膠面膜 HK$750

想要為皮膚急救，十分需要一塊能夠快速補水、貼膚的面膜。以Clean Beauty 著名的北歐品牌BIOEFFECT，以水凝膠材質打造出一盒六片的無痕面膜，能夠迅速補充水分同時緊緻肌膚。

面膜推薦2025款式｜BIOEFFECT 蓓歐菲冰封無痕水凝膠面膜 HK$750（BIOEFFECT）

面膜推薦2025款式24. ALBION SKIN CONDITIONER ESSENTIAL PAPER MASK N 健康水面膜 HK$250

今年適逢健康水50周年！想一次過解決多樣皮膚狀況，ALBION這款面膜，注入滿滿健康化妝水，運用獨特的「爆碎」技術萃取最濃縮的有機「北之薏仁」精華和有機「北之薏仁」精油，能夠穩定肌膚，有助表皮新陳代謝節奏回復正常、抑制黑色素生成並舒緩日曬引起的膚色泛紅，防止出現炎症、粉刺和其他肌膚問題，讓皮膚由根源散發柔嫩光澤。

面膜推薦2025款式｜ALBION SKIN CONDITIONER ESSENTIAL PAPER MASK N 健康水面膜 HK$250（ALBION）

面膜推薦2025款式25. Jane Clare 蠶絲亮白保濕面膜 4片 HK$268

糅合中藥材製成護膚品的本地品牌，採用甘草根、黃瓜和銀杏草等，有效抑制黑色素，減少頑固色斑，同時促進血液循環，展示健康好氣息。蠶絲面膜採用獨有結構，內含18種具營養價值的氨基酸，有效打造更健康亮澤的肌膚。