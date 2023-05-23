Dry Shampoo推介2023｜10款好用頭髮乾洗噴霧：油頭恩物一噴乾爽

Dry Shampoo推薦10大必買！Dry Shampoo頭髮乾洗噴霧的發明簡直是女生們的恩物！炎炎夏日出汗兼油膩扁塌，對女生而言可謂一大困擾。特別對於有瀏海的女生來說，一旦臉部出汗或出油，瀏海便會塌塌地貼在額頭上，出現一條一條、一束一束的油膩感，令人十分尷尬。以下《01女生》記者分享10款好用Dry Shampoo，讓大家的秀髮隨時保持清爽不油膩，有興趣的女生別錯過以下推介！



10大Dry Shampoo頭髮乾洗噴霧推薦2023！抵擋炎熱天氣 隨時保持清爽秀髮

Dry Shampoo推薦2023｜1. ORIBE Serene Scalp Oil Control Dry Shampoo

購買方法：Selfridges(HK$390)｜Harrods(HK$458)｜Net-a-Porter(HK$425)

Oribe這款Dry shampoo頭髮乾洗噴霧質地輕盈，當中含有高效澱粉複合物及高嶺土，有效吸走多餘油脂、污垢和殘留物，同時可減少洗髮次數以及保持頭皮健康。

Dry Shampoo推薦2023｜2. OLAPLEX Nº.4D 潔淨豐盈免沖洗髮噴霧

購買方法：Lookfantastic(HK$218.5)｜Asos(HK$333.99)

OLAPLEX No.4D 潔淨豐盈免沖洗髮噴霧蘊含紅毛丹籽萃取，有助為頭髮排毒，兼且舒緩頭皮所引起異味的污染物和雜質。當中的超微細澱粉擁有強大的吸油性，使用後即時讓頭髮煥然一新！

Dry Shampoo推薦2023｜3. Aveda Shampowder Dry Shampoo

購買方法：Asos(HK$283.99)

Aveda頭髮產品向來都相當有名，這款shampowder萃取自植物的高效粉末，有效吸走多餘油脂、雜質和汗水，即時為秀髮增加蓬鬆感及質感。

Dry Shampoo推薦2023｜4. ACURE Dry Shampoo

購買方法：iHerb(HK$66.83)

ACURE這款Dry Shampoo是採用全天然成份製作，不少用家都力推給不常洗頭髮的人士，指使用後可保持一整天的清爽，即使隔日沒時間洗頭，秀髮看上去依舊清爽。

Dry Shampoo推薦2023｜5. amika perk up Dry Shampoo

amika除了直髮夾出色外，其頭髮產品亦相當不錯。這款Dry Shampoo富含大米澱粉，有放吸取多餘油脂，污垢及增強頭髮豐盈感；最特別的地方是，這是一款不含滑石粉的乾洗噴霧，絕不會在頭皮上留下任何白色殘餘物。

Dry shampoo推薦2023｜5. amika perk up Dry Shampoo（官方提供）

Dry Shampoo推薦2023｜6. Batiste Dry Shampoo

購買方法：屈臣氏(HK$19.9)

即使過往沒有使用Dry Shampoo的朋友，相信對Batiste的Dry Shampoo都不陌生。不少用家都表示使用後頭髮瞬間清爽，且帶點清新香味。現時設有多種不同香味選擇。

Dry shampoo推薦2023｜6. Batiste Dry Shampoo（官方提供）

Dry Shampoo推薦2023｜7. MOROCCANOIL Dry Shampoo Light Tones

購買方法：Sephora(HK$89.25)｜Selfridges(HK$55)

Moroccanoil推出首支的Dry Shampoo，此產品是專為淺色調秀髮而設，當中含有極致纖細的大米澱粉可以吸收油脂、污垢和氣味，讓秀髮清爽乾淨，而且具有防紫外線功能，讓秀髮可維持淺色色調。

Dry Shampoo推薦2023｜8. LUSH No Drought Naked Dry Shampoo

LUSH的面部產品深受大眾喜歡，而其Dry Shampoo的人氣亦不能輕看。當中的粉末是以西柚及青檸製成，不但可吸走頭皮上多餘的油脂，可即時令秀髮迅速回復潔淨清爽。官方建議取出適量份量再撒於頭皮或頭髮上，用手輕輕梳理，然後用梳子梳走多餘粉末即可。

Dry shampoo推薦2023｜8. LUSH No Drought Naked Dry Shampoo （官方提供）

Dry Shampoo推薦2023｜9. Kérastase Fresh Affair Fine Fragrance & Oil-Absorbing Dry Shampoo

Kérastase首支Dry Shampoo，適合所有髮質使用。當中採用了大米澱粉與維他命E，吸走頭髮的多餘油脂，長效持香24小時；維他命E亦可提升秀髮及頭皮的防禦力，深層保濕、減少秀髮乾燥與斷裂的情況。

Dry shampoo推薦2023｜9. Kérastase Fresh Affair Fine Fragrance & Oil-Absorbing Dry Shampoo （官方提供）

Dry Shampoo推薦2023｜10. OUAI Super Dry Shampoo

購買方法：Sephora(HK$187)｜Asos(HK$266.99)

OUAI這款Dry Shampoo有別於市面上一般的Dry Shampoo，其採用了火山礦物及大米澱粉，輕輕噴在頭皮上即時可吸走秀髮上的所有雜質，迅速令頭髮重回清爽。