36歲女1原因致美甲後指甲全脫落！擔心要截去手指 警世不要再做

每次看到漂亮的美甲都會讓心情變好，所以許多女生都喜歡定期做美甲，但原來長時間維持同樣美甲都是帶來不少壞處。日前一位36歲英國女子Lisa Dewey，有多年美甲經驗且一直都沒問題，但有一次美甲後竟出現嚴重問題，導致指甲全脫落，嚴重影響生活及令她失去自信。



36歲英國女子Lisa Dewey因美甲受細菌感染（Lisa Dewey）

36歲英國女子Lisa Dewey，多年來都有做美甲的習慣，一定都沒有問題。但在今年2月時美甲後，手指竟出現疼痛、甲面發炎問題，後來美甲的凝膠開始脫落。當時她到醫院求診，醫生表示這是細菌感染，讓她服用抗生素及使用類固醇藥膏，指甲的情況有好轉，並看起來指甲炎症問題已痊愈，所以在上月（4月）再次做了水晶指甲(Acrylic Nail）。

36歲英國女子因再次美甲，導致指甲脫落、甲床發紫（GettyImages）

但在這次美甲後，Lisa Dewey的指甲問題變得更嚴重，她形容當時的手指疼痛至幾乎無法移動，不到幾天就開始脫落，指甲周圍的皮膚也變得「像紙一樣」脆弱，感覺隨時會被撕下來。指甲出現了嚴重問題導致她的生活也受影響，她沒法幫女兒洗頭、洗碗、繫安全帶以及就連拿起筆也非常痛。

Lisa Dewey指甲不僅從甲床脫落，甲床及周圍也變成了紫色，她指當時很擔心是出現缺氧情況，會需要截去手指，所以停止接觸清潔劑和護膚產品。現在的她已經開始接受新一輪藥物治療，希望能有好轉及成功解決問題。

36歲英國女子決定以後不會再做任何美甲（《德魯納酒店》劇照）

Lisa Dewey決定這次痊癒後，不會再做任何美甲，並告誡大家，像她即使過去多年做美甲都沒問題，但有可能不幸遇上了細菌感染或過敏問題，就很麻煩了。現在她每次出門都很怕別人用異樣目光看她，也覺得自己擁有這樣的手很尷尬和失去自信。

其實美甲導致指甲細菌感染問題，時常有相關的新聞報道，亦令不少想美甲的女生卻步，但其實只有找有信譽的美甲店，確保美甲工具每次使用後都會消毒，凝膠指甲油也是安全無毒，也是可以很安全的。