港女美甲後因一事惹同事不滿　被狠批極麻煩！網民：冇個男人鍾意

女生有多愛美？由頭髮護理、妝容、服飾，以及美甲等等細節中都毫不保留！而美甲的意義絕不僅僅在於讓指甲更漂亮，俗語有云：「手是女人第二張臉」，可見指尖代表的精緻感，不僅代表了女生愛美的程度，更代表女生的品味！



對於美甲，你會偏好華麗、韓系素雅、歐美誇張還是個性手繪風格呢？不過，近日在香港討論區中出現了與美甲有關的帖文《女同事話佢整完指甲之後咩都做唔到》，事主與網民熱議，並發表對美甲的想法。

美甲款式多多（《德魯納酒店》劇照）

事主不滿港女美甲後的工作行為 港女：「整完指甲咩都做唔到」

事主於討論區中，投訴女同事在辦公室中的工作行為及態度造成滋擾。

隔籬位個女同事全日係到用語音輸入法，佢明明識打字都要用語音打字，星期一已經夠忟架啦！佢仲要係咁講野，又唔知自己有懶音搞到佢有啲字要講幾次先出到正字，搞到我成朝都冇心機做野！ 事主

事主表示在午膳期間詢問女同事為何要使用語音輸入法，女同事的回應令人哭笑不得，女同事指因為早前完成美甲，擔心美甲會因打字太大力而整花。

自己第一次整指甲，所以要好鍚住啲指甲，估唔到整完指甲會咩都做唔到咁唔方便 女同事

事主聽後更為憤怒，狠批女同事麻煩，指自己女朋友亦有美甲，連汽水罐都能夠自己打開，並沒有任何問題

事主大為憤怒，狠批女同事麻煩！（截自香港討論區《女同事話佢整完指甲之後咩都做唔到》）

事主經歷令人同情 網民熱議：「難睇，身邊冇個男人鐘意」

事主的帖文一出，引起不少網民熱議。網民一面倒地同情事主經歷，不少人直指女同事的工作態度並不能夠接受，直指：「咁都唔炒？公司喜歡冗員」、「炒啦」、「叫佢放假」、「唔做野的職員即係炒得，失去工作能力又係炒得」，亦有一些較激進的網民指事主應該「教導」女同事︰「強行用指甲鉗幫佢剪走晒去」、「叫佢揸住2支筆，打！」



同情聲音此起彼落之外，當中亦有一些女網民分享個人經驗，指女同事屬於冰山一角：「唔關事架喎，整左都照打到字」、「我都有整，但唔應該影響人哋」

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美甲討論爭議不休！網：「係咪所有男人都唔鍾意條女gel甲」

除了討論女同事的不認真工作態度，網民亦有對美甲發表個人意見：「大部分美甲係平嘢，唔係點會咁難睇，我身邊冇個男人鍾意」、「整靚用嚟勾佬」、「整靚用嚟偷懶」等

▼▼▼【按圖看更多】網民熱議反應 ▼▼▼

其實網絡間相隔一段時間，就會掀起一股對於女生美甲的爭議，曾經在連登中出現的《係咪所有男人都唔鍾意條女gel甲》，不少網民都反對女生美甲：「真係想一拳打落佢塊面度」、「靚既唔洗攪咁多」、「gel 完變廢人咁！乜都要人代勞，尤其痴咗延長假甲！」、「女人味唔係可以單靠啲怪獸指甲就可以堆砌出嚟嘅」等。

美甲真的如此影響生活嗎？（《愛·回家之開心速遞》劇照）

美甲真的如此影響生活嗎？筆者則認為其實並不是的，過份愛護而影響他人的主因可能是美甲款式並不合宜！眼見不少有美甲習慣的女生都可以如常生活，例如做家務、打字、健身運動等。美甲都是展露個人穿搭的一環，女生對此會份外上心亦是理解之事，但應該因應自身的工作及生活習慣而挑選，有些工種，例如老師、工藝師、攝影師等並不能夠做出過長或過於誇張的美甲般。

資料來源：香港討論區@《女同事話佢整完指甲之後咩都做唔到》、連登@《係咪所有男人都唔鍾意條女gel甲》