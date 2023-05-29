護手霜推薦2023｜網友分享10款保濕Hand Cream：拯救濕疹全靠它！

10款無香精護手霜推薦！踏入夏天，護手霜（Hand Cream）是否可以從護膚步驟中減去呢？其實護手霜不單在秋冬乾淨之際才有出場機會，平日用酒精消毒、洗手以及做完家務後都可以用上護手霜保護雙手，不要令皮膚屏障受損，出現「主婦手」才來補救！若果你是愛美，喜愛做美甲的女生，用護手霜按摩吸收雙手更可以滋潤指甲邊緣，令乾燥指甲邊緣而出現脫皮、倒刺等問題得以改善，除了更美觀、能夠保養指甲，更可以加強美甲持久度！



護手霜既然這麼多功用，應該挑選什麼款式才好呢？還在東尋西找的女生，不妨參考台灣網友「cc.onthego」於Dcard分享對10款保濕護手霜的心得，一同入手最有效打造光滑雙手的護手霜吧！

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網友分享10款保濕Hand Cream：拯救濕疹全靠它！（Gettyimages）

護手霜推薦1. Kiehl’s 高效能潤手霜 150ml HK$210

主打天然成份的Kiehl’s，這款極效潤澤潤手霜指非常適合手部嚴重乾燥或從事粗重工作的人士使用，極潤澤又無香料成分看似十分吸引。網友實試後發現這款潤手霜質地較厚重，像乳膏般，需要用上比較多的用量才好推開，用後發現吸收需時，用後會有一種包裹在手的表層的感覺，若果立即洗手就會洗走保護。

購買方法︰Selfridges（HK$210）｜Sephora（HK$251） ｜Zalora（HK$150）｜Kiehl’s（HK$210）

護手霜推薦1. Kiehl’s 高效能潤手霜 Kiehl’s Ultimate Strength Hand Salve 150ml HK$210 （Kiehl’s）

護手霜推薦2. Aveeno 護手霜

Aveeno 護手霜系列被網友稱為「又愛又恨之選」，網友用過葡萄柚活力淨亮護手霜以及薰衣草舒壓護手霜，感覺都是非常能夠滋潤雙手，質地卻不厚重、不油膩，但是唯一弊處在於不太討好人工化學的氣味。而香港產品中，發現Aveeno 護手霜其中一款是燕麥高效舒緩護手霜，當中的香氣成份應比網友推薦的更為自然、輕微，大家都可以一試！

購買方法：Watsons（HK$79）

護手霜推薦2. Aveeno 燕麥高效舒緩護手 100g HK$79（Aveeno）

護手霜推薦3. Crabtree & Evelyn 玫瑰緞光絲滑護手霜 75ml HK$185

只記得當時沒有特別喜歡，直到去年收到男友送的這款護手霜，才讓我對它改觀 cc.onthego

這款得到網友認證好用、改觀的護手霜，像乳霜滑溜的，質地輕盈好推開、易塗抹，滋潤度不錯加上舒服、自然的花香。當中最為人性化的設計是，旋轉開關的樽蓋設計，十分適合放在車上用，不用擔心蓋子蓋不好的話護手霜會漏出來！

護手霜推薦3. Crabtree & Evelyn 玫瑰緞光絲滑護手霜 75ml HK$185（Crabtree & Evelyn）

護手霜推薦4. Crabtree & Evelyn 園藝大師豐收滋潤護手霜 ‎50ml HK$285

這款同時來自Crabtree & Evelyn的護手霜，產品如名，質地會略為厚重一些，需要加以按摩吸收的高滋潤護手霜並帶點木質香，若然挑選這款的話要注意塗後要靜待吸收，吸收後手上仍有丁點殘留物，用手機、電腦等東西可能會有指膜，喜歡清爽感覺的女生則要自行決定是否入手了。

護手霜推薦4. Crabtree & Evelyn 園藝大師豐收滋潤護手霜 ‎50ml HK$285（Crabtree & Evelyn）

護手霜推薦5. 曼秀雷敦 藥用乾燥龜裂專用護手霜 70g 日元¥962（港幣約$54）

曼秀雷敦的產品相信大家都耳熟能詳，網友亦曾多次使用這個品牌的產品，例如綠色款以油包水配方的水份潤手霜，清爽凝膠質地但卻有不一樣的保濕程度。而作為品牌的另一產品，為乾燥龜裂皮膚專用而設的護手霜質地會略微厚重，有一點藥膏味道，塗後需時吸收成膜，旅行時或沙漠肌女生應該會大愛它！

護手霜推薦5. 曼秀雷敦 藥用乾燥龜裂專用護手霜 70g 日元¥962（港幣約$54）（曼秀雷敦）

護手霜推薦6. Cath Kidston 護手霜

Cath Kidston的護手產品眾多，不時更會推出禮盒組盒、送禮套裝，送禮自用都很有儀式感，護手霜偏向軟身奶霜質地，輕微滋潤，開封前後都能夠感受花香包圍，絕對是愛香女生必備，不過若然像網友偏愛木質調、香味低調的話，這款則可以避免

購買方法：Cath Kidston

護手霜推薦6. Cath Kidston 護手霜 HK$150（Cath Kidston）

護手霜推薦7. Curél 水潤保濕護手霜 50g HK$80

Curél 作為專為乾燥、敏感肌膚而設的日本品牌，不少產品都榮獲皮膚科醫生所推薦，甚至在早段時間中更獲日本毒舌雜誌《LDK the Beauty》 的護手霜評比榜的好評：「平價、好用、保濕力高」！網友用後發現果然不假，堪稱「無香類的完美護手霜」，無香料的乳霜質地，具一定滋潤、保濕度，按摩吸收後不黏膩，是一個隨便入手都不會出錯的單品！

購買方法：Watsons（HK$80）

護手霜推薦7. Curél 水潤保濕護手霜 50g HK$80（Curel）

護手霜推薦8. The Retinotime抗皺護手霜 ¥1800 （港幣約$）

網絡評價高企，日本人氣的品牌The Retinotime，其實是來自松本清的自家產品，不過網友用後發現質地偏凝膠、富油潤感，有點像帶微粒感的藥膏、不太推勻，整體使用感不太良好，若然重視抗皺效果的女生，這款可能要長期使用才發現分別。

不知道是不是心理作用，擦它的時候手看起來比較年輕健康，要再觀察一陣子 cc.onthego

護手霜推薦8. The Retinotime抗皺護手霜 日元¥1800 （港幣約$100） （松本清）

護手霜推薦9. Kosé Coenrich 藥用防水護手霜 80g HK$55

這款作為另一抗皺之選的無香Q10護手霜，質地會較厚重，偏向固體乳霜，塗後需要用力及花時間按摩加讓吸收，滋潤度十分高！

購買方法：Watsons（HK$55）

護手霜推薦9. Kosé Coenrich 藥用防水護手霜 80g HK$55（ Kosé）

護手霜推薦10. Cerave長效潤澤修護霜 340g HK$195

吸收後會留下滑滑的觸感 完全不黏膩，有種手部皮膚好到會「谷溜溜」的錯覺 cc.onthego

Cerave 作為所有皮膚類型都能使用的皮膚病護膚產品，產品中包含三種必需的神經酰胺，有助於恢復皮膚的保護屏障。網友更大讚這款為「不是護手霜，但超好用的選手」，雖然這款並不是主打護手霜效用，但就算皮膚敏感時用上都能夠改善泛紅，不會加劇敏感，是換季、雙手濕疹、汗皰疹大發作時的安心保證之選！

購買方法︰01網購（HK$168）｜Watsons（HK$195）

護手霜推薦10. Cerave長效潤澤修護霜 340g HK$195（Cerave）

**價格以當日搜尋記錄根據而得，有機會因日子、優惠等浮動因素而造成價格不一**