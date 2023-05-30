章小蕙以「名媛風」直播六小時賺逾5000萬！公開23愛用好物清單

現年59歲的章小蕙，近年主要在中國發展，把網店經營得有聲有色，且保養得宜的她不時於社交平台小紅書分享美妝護膚心得，一洗往日的負面形象。在小紅書坐擁110萬粉絲的章小蕙，近日於小紅書上進行了六小時的直播，推薦她歷年用過的美妝護膚好物，期間直播的熱度更破了6億，交易總額則逾5000萬，相當驚人，被封「新一代帶貨女王」！



59歲章小蕙依舊年輕優雅！分享3方法度過更年期 並洗去年輕時負評

章小蕙以「名媛風」直播（小紅書@章小蕙）

章小蕙以「名媛風」直播

章小蕙過去曾被稱為「敗家名媛」、「香港第一拜金女」，喜歡買衣服、手袋的她把這項興趣轉化成事業，為雜誌做專欄作家、時裝買手、時常與網民分享心得等，一改往日形象。章小蕙近日更為大家帶來新驚喜，在中國發展的她，最近於小紅書進行直播，但她的方式與過去大家印象中的高聲叫囂、狂呼的帶貨直播不同，她以優雅的談吐進行了六小時直播，也被稱帶貨直播帶來了新的方向！

章小蕙直播熱度破6億 交易總額逾5000萬（小紅書@玫瑰是玫瑰）

章小蕙直播熱度破6億 交易總額逾5000萬

章小蕙這次直播的合作商家公佈了是次直播數據，整場熱度破了6億，交易總額則逾5000萬，單店銷售額高達2000萬；而章小蕙的小紅書粉絲數也漲至110萬，相當厲害！而有這樣成績，離不開她背後付出的努力，為了這場直播竟事前準備了半年，認真研究了每款產品。其中最引起討論是她在介紹ANASTASIA BEVERLY HILLS文藝復興14色眼影盤時，引用了名畫《春》來介紹產品的魅力，增加女生們購買的慾望。這樣的介紹方式，使得觀眾靜下心來聽章小蕙的分享和即時購買，甚至出現多次她還沒介紹完就已售罄了。

章小蕙直播方式反轉舊有「叫囂式直播」（小紅書@章小蕙）

章小蕙直播方式反轉舊有「叫囂式直播」

不瘋狂減價促銷、不高聲叫囂引動觀眾情緒，只靜靜坐著以優雅的談吐，就帶來如此好的成績，是因章小蕙把美好生活的想像呈現到觀眾眼前，這也與她過去的經歷息息相關。章小蕙她透過展示自己的狀態和生活，在聽著她溫聲細語的介紹和歲月不敗的外貌，有一種莫名的療癒感覺，而且會有一種當你購買了這款產品，就等於把這種生活態度買回家。

章小蕙除了引用詩詞、畫作外，她還有把每年產品包裝得美好，她在形容唇膏顏色是「被親吻過的嘴唇」；形容時常缺貨的眼影盤出現在這次直播清單是「在這動不動就供應鏈停頓時，真是上天賜予我們的好運氣。」難怪觀眾都留言：「看了章小蕙的直播，真的沒有辦法空著手出來。」

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章小蕙愛用好物分享：洗護髮產品、手袋

章小蕙在這次直播中，分享了她過去多年的愛用好物，由美妝護膚到時裝手袋，讓大家一探這位名媛化妝袋中都有哪些好物？在直播過後，章小蕙這次直播的合作商家，亦整理了她的愛用物清單，一起來看看吧！

現年59歲的章小蕙擁有一頭濃密秀髮，讓不少人都稱羨，她的愛用洗護髮產品有：

1. MY.ORGANICS有機楝樹油：手部乾燥、頭皮癢時使用，作為預洗油按摩頭皮15分鐘後清洗即可。

2. SUDTANA頭皮精華：分區擠在頭皮用按摩梳進行按摩，停留15分鐘左右。

3. SUDTANA預洗髮膜油：洗髮前使用，大量塗抹在髮絲上，輕輕按摩，至少停留15分鐘。

4. MY.ORGANICS 舒緩鎮定頭皮泥膜：頭皮緊繃、不舒服時使用，泥膜塗滿整個頭皮，停留 10分鐘左右清洗。

5. MY.ORGANICS 有機淨化洗髮水&有機淨化護髮素：適合細軟、容易出油發質，深層淨化，舒緩頭皮。

6. MY.ORGANICS 活力防脫洗護套組 ：可鞏固髮根，改善髮絲厚度，建議每週使用一次。

7. MY.ORGANICS 有機枸杞洗髮水：適合乾枯髮質，深層滋養髮絲，搭配枸杞發膜使用效果更佳。

8. Augustinus Bader 賦能生肌系列洗護套組：適合染燙受損髮質，加入TFC8® 加快找到受損部位加速修護。

9. Augustinus Bader 賦能生肌系列洗護套組：適合染燙受損髮質，加入TFC8® 加快找到受損部位加速修護。

10. GotuKola 柔順亮澤角蛋白髮膜：洗髮後，取適量髮膜均勻塗抹在發絲，3分鐘左右後沖洗。

11. GotuKola 1分鍾煥活髮根發膜：取適量發膜挼搓激活角蛋白顆粒，塗抹在頭皮，1 分鐘左右後用溫水沖洗。

12. MY.ORGANICS有機摩洛哥堅果油：吹乾頭髮和造型前使用，防止熱損傷，增加髮絲光澤。

13. kitsch枕頭髮圈：睡前綁在頭頂，溫柔的包裹支撐，減少發絲摩擦。

14. kitsch毛巾髮圈：焗油或沒吹乾時，可用來綁濕髮，防止滴水。



章小蕙愛用手袋：

15. Artisan&Artist 超輕量貝殼手袋：較為輕便且容量大，適合收納日常小型日用品。



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章小蕙愛用好物分享：護膚及化妝品

章小蕙不留任何歲月的痕跡的外貌，亦讓不少女生想知道她平日的愛用護膚品和化妝品，這次亦有分享她的愛用好物：

16. RéVive賦活煥彩多效抗老眼部精華：早晚潔面後取少量精華，從內眼角輕點拍至外眼角直至吸收。

17. RéVive 賦活明眸眼霜：適用於熟齡肌，眼精華吸收後，取少量眼霜，從內眼角輕點拍至外眼角直至吸收。

18.KAHINA 眼部煥活精華：塗抹眼周，輕微按摩進行吸收，消腫去黑眼圈。

19. KAHINA抗氧化面膜：潔面後薄塗一層，停留7-10分鐘，再用溫水打圈方式洗去。20. ANASTASIA BEVERLY HILLS 文藝復興14色眼影盤：顏色來源於波提切利的《春》，水彩一樣的質感，一層一層疊加也不會誇張。

21. NATASHA DENONA 夢想 15 色眼影盤：NATASHA 最新款眼影盤，vision 點綴在眼皮中間，是透著紫、粉、綠的偏光色。

22. SERGE LUTENS柔滑活魅粉底霜：奶油肌的粉底霜，拍開後粉感變為皮膚本身膚感，膚質像剝殼的雞蛋。

23. SUQQU晶採艷澤粉底液：非常適合夏天的粉底液，零粉感。

