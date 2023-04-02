章小蕙年近60零皺紋　分享4個敷面膜小貼士　保養皮膚最忌太貪心

59歲章小蕙經歷人生大起大落，離婚後前夫鍾鎮濤宣布破產，章小蕙曾一度被貼上「拜金女」標籤，然而在步入人生中年，章小蕙憑著出色的品味從電商再起，成為不折不扣的帶貨女王！



年近60歲的她，無論是美容保養、穿搭品味都是一流，近日她分享了自己使用面膜的心法，很流行的「三明治面膜法」她就直言：「太貪心了。」

章小蕙4招面膜保養貼士，看起來根本不像60歲的逆齡保養法！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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章小蕙面膜保養

1. 不建議「三明治面膜法」

保養圈很流行的「三明治面膜法」，例如先塗精華液再疊加面膜，或是先一層塗敷式面膜、再疊一層片狀面膜，章小蕙直言：「我不推薦這種吃自助餐的，什麼都要放到碗裡一大盤，太貪心了，配方有沒有衝突都不知道，我覺得還是慢慢地用一款面膜，看看效果，隔天再用第二款面膜，看看效果。」她認為敷面膜是一種享受，不用趕時間。

2. 時間克制很重要

敷面膜一定要注意使用時間，有些面膜成分含有果酸，或是抗氧化、去角質的面膜，停留在皮膚上、尤其是比較薄的皮膚，很容易就會屏障受損，「所以使用的時間不能貪心，品牌說要6分鐘的話，自己要縮短成4、5分鐘，測試皮膚耐受性再延長至6分鐘。」

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3. 醫美後不能用冰涼的面膜

這點很多人都會忽略！醫美術肌膚又熱又辣，急著修復都會用冰冰涼涼的面膜保養。章小蕙提醒：「做完激光熱能療程後，皮膚裡的那層熱能在刺激我們膠原蛋白，要是我們用冰涼的面膜，就把它效果減弱了。」

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4. 五種效果輪替使用

章小蕙分享自己會用的面膜有清潔型、補水型、潤澤型、緊緻型汗舒緩型，基本上就這五種視膚況輪替，天氣熱就用冰涼的補水型，有時需要深層清潔就使用泥膜，「依每天的膚況，才知道要挑選哪一款面膜來用。」

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