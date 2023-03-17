章小蕙慘遭捲髮棒燙傷！急問祛疤貼士：5除疤膏推薦 這款急救用

【章小蕙｜除疤膏】現年59歲的章小蕙（Teresa）一直有「美魔女」之稱，肌膚水潤緊緻，身材又保養得宜，所以時常在個人小紅書分享護膚心得。日前章小蕙分享了一張臉上有紅色燙疤的照片，她解釋是因工作時被國外髮型師的捲髮棒燙到了，還詢問網民有沒有甚麼祛疤貼士。



>>>59歲章小蕙依舊年輕優雅！分享3方法度過更年期 並洗去年輕時負評<<<

章小蕙慘遭捲髮棒燙傷左臉 險致破相急問：祛疤貼士（小紅書@章小蕙）

章小蕙慘遭捲髮棒燙傷左臉 險致破相急問：祛疤貼士

章小蕙（Teresa）的帖文圖片，可見左臉有一道很明顯的紅色疤痕，而向來注重肌膚保養的她，亦是相當緊張詢問網民建議，有沒有甚麼祛疤方法。不少網民紛紛留言：「不用擔心，會主動退的」、「別碰水」、「用燙傷膏一周就結疤，之後就沒有印了」，亦有不少網民分享了好用的除疤膏品牌，希望她盡快回復昔日美貌。

除疤膏推薦1｜德國秀碧除疤膏（德國秀碧）

除疤膏推薦1｜德國秀碧除疤膏

提起除疤膏，不少人第一時間都會想起德國秀碧除疤膏，它獲得多個國家的醫生建議使用，療效也是在許多臨床研究中得到證實。除疤膏含有三種活性成分，適用於所有種類的疤痕如燒傷、外科手術或在手術後產生的疤痕，甚至是兩年內形成的暗瘡疤痕，都能有助軟化及平滑凹凸疤痕，減少發紅、痕癢和緊繃感。

除疤膏推薦2｜Hiruscar 喜療疤除疤啫喱（Hiruscar）

除疤膏推薦2｜Hiruscar 喜療疤除疤啫喱

喜療疤除疤啫喱採用獨有MPS配方，能促進血液循環，改善細胞的再生及疤痕癒合，能有效深入真皮層撫平及軟化疤痕，產品主要針對日常生活中產生的疤痕，如意外、運動、煮食、動物抓傷等引致的疤痕。另外喜療疤除疤啫喱含蘆薈、維他命E及B3修護成分，有滋潤及平滑疤痕功效。

除疤膏推薦3｜Mederma晚間修復除疤膏（Mederma）

除疤膏推薦3｜Mederma晚間修復除疤膏

Mederma的晚間修復除疤膏，加入了晚間Tripeptol™Complex抗氧化修護高分子，每晚睡前塗一次就有效促進皮膚自我修復，加速褪減疤痕，且有效去除各類新舊疤痕如手術疤痕及因燒傷，割傷，暗瘡啟引致的疤痕。這款除疤膏是經臨床實證，最快14天可見效，由疤痕外觀、柔軟度及褪紅情況都能得到改善，很適合急救用。

除疤膏推薦4｜疤痕敵除疤啫喱（疤痕敵）

除疤膏推薦4｜疤痕敵除疤啫喱

疤痕敵的除疤啫喱很適合平日會化妝的女生，在塗上除疤啫喱，等待乾透後會形成薄膜，便可以在薄膜上使用化妝品。而且這款除疤啫喱採用醫學矽膠製成，適用於新舊疤痕，有效減淡紅印及平滑凹凸疤痕。

除疤膏推薦5｜日本小林製藥除疤啫喱（小林製藥）

除疤膏推薦5｜日本小林製藥除疤啫喱

日本小林製藥的除疤啫喱是不少人到日本旅行必買藥品之一，是品牌長期熱賣的產品。除疤啫喱蘊含肝素、尿囊素和甘草酸二鉀，有助促進血液循環，修復受損皮膚組織和加速皮膚新陳代謝，改善色素沉澱。除了有效淡化新疤痕外，在1至2年內因碰撞、燒傷、割傷及蚊蟲咬傷等形成的疤痕亦有效改善。但此產品不適用於暗瘡疤痕，避免用於面部肌膚。