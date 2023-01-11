59歲章小蕙依舊年輕優雅！分享3方法度過更年期 並洗去年輕時負評

提起章小蕙（Teresa）不知道大家對她的印象停留在哪一個階段？是鍾鎮濤前妻還是拜金女？出身富裕家庭的章小蕙，年輕時與鍾鎮濤（阿B)有過一段轟轟烈烈的婚姻，以及奢華的花錢態度，是如今仍是大家津津樂道的話題。近日章小蕙在「小紅書」上，與網民分享如何度過女性人生一大關口—更年期，她是如何走過？



章小蕙曾被封「香港第一拜金女」

章小蕙曾被封「香港第一拜金女」（IG@teresacheungofficial）

章小蕙在1988年與鍾鎮濤（阿B）有過一段婚姻，當年還辦了一場極盡豪華的婚禮，婚後育有一對子女，原本這對才子佳人的組合、美滿的婚姻，應是令人羨慕。後來二人感情破裂，有傳是因章小蕙婚後生活依舊高調奢華，後來更傳出與有婦之夫的商人陳曜旻的緋聞。

但最後是在鍾鎮濤投資失利，章小蕙與其離婚，而一對子女歸鍾鎮濤撫養，大概是從這開始，章小蕙就被貼上「香港第一拜金女」，當時她更說出名言：

飯可以不吃，衣服不能不買。 章小蕙

物質，就是一個能讓你開心的事，我跟物質談戀愛有什麼不好？ 章小蕙

章小蕙成功將「花錢」這項興趣變成工作 轉型成時裝買手

章小蕙成功將「花錢」這項興趣變成工作，轉型成時裝買手（小紅書@章小蕙）

章小蕙「香港第一拜金女」的形象從此深入民心，一路來好像也沒甚麼正評，而這位每天只像著買甚麼衣服、手袋、去哪裡旅行的名媛，突然有一天以時尚買手形象出現。章小蕙將多年來熱愛時尚、購物的觸覺，轉化成事業，開始為雜誌寫專欄、做時尚顧問，後來更創業做時裝買手，成功將「花錢」這項興趣變成賺錢。

章小蕙近年轉型成KOL 拍片分享人生經歷及美妝護膚心得

章小蕙近年轉型成KOL 拍片分享人生經歷及美妝護膚心得（IG@teresacheungofficial）

章小蕙近年更以KOL形象出現，開設了「小紅書」與網民分享她的人生經歷和美妝護膚心得，再次出現鏡頭前的她，讓不少人驚嘆現年59歲的她美貌依舊，皮膚白滑緊緻，一頭濃密黑髮更是讓人羨慕。近日章小蕙更拍攝影片分享她在40多歲時已步入更年期！

章小蕙分享更年期4現象

章小蕙分享更年期4現象（小紅書@章小蕙）

章小蕙覺得現在女性對更年期仍然很忌諱，拒絕面對這個人生關口。她在影片中引述醫生指現在很多女性會提早更年期到39歲，直至50多歲結束，所以是沒固定時間。章小蕙就以自身經歷列出四大更年期跡象：

1）晚上睡覺的時候會冒汗，當時章小蕙也被嚇一跳。

2）40多歲開始不斷感冒、手腳冰冷，更出現了身體像是斷開兩節，上半身是一個熱人，下半身則是冰冷的人。

3）章小蕙透露當時自己記憶力減退，反應變慢，猶如「腦霧」。

4）章小蕙提到同經歷更年期的親戚，有出現情緒不穩定的情況。



章小蕙從容面對更年期1：保持愛美的心

章小蕙從容面對更年期1：保持愛美的心（小紅書@章小蕙）

在步入更年期時，不少女性在面對更年期時都認為「我的一輩子就這樣了」，但章小蕙則認為即使到了更年期，也一定要非常在意自己每一天的改變，因為只要依舊很在意自己，才會有愛美的心，而這樣才會變得更美。

章小蕙更提到自己的母親雖然已經86歲，但仍然非常愛美，她會為母親搜羅不同的護膚品，然後貼心的用在每個瓶子上貼大大的使用法，讓媽媽更方便、清楚使用。章小蕙希望讓大家明白更年期不可怕，即使到八十歲，依然可以活得漂亮且優雅。

章小蕙從容面對更年期2：不要急躁及保持從容淡定

章小蕙從容面對更年期2：不要急躁及保持從容淡定（小紅書@章小蕙）

章小蕙認識一個養生專家，讓她不要急躁、保持從容淡定。年紀增長是一個人的必經之路，你就把它當做一個平常心，千萬不要去急，因為每一個人有自己的步伐，就按著自己的步伐去做每一個事情，要是急了，你的身體免疫能力就會下降。

章小蕙從容面對更年期3：堅定自我追求

章小蕙從容面對更年期3：堅定自我追求（小紅書@章小蕙）

章小蕙認為即使人到中年，同樣要堅定自我追求，不斷提升內心能量。所以她近年開始拍攝影片與人分享她的生活，章小蕙表示感到自己在凝聚一股力量：「只有一股精神才能讓你過得好，變得美，最重要是開開心心，每一天都開開心心。」只要每天都有著目標去生活，自然就會越來越年輕漂亮。