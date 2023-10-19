60歲章小蕙以「名媛風」直播7小時賺逾1億元！公開24愛用好物清單

現年60歲的章小蕙，近年主要在中國發展，把網店經營得有聲有色，且保養得宜的她不時於社交平台小紅書分享美妝護膚心得，一洗往日的負面形象。在小紅書坐擁110萬粉絲的章小蕙，先是今年5月與品牌合作進行網上直播，當日就創下交易總額則逾5000萬，相當驚人。近日再次於小紅書上進行了七小時的直播，推薦她用過的美妝護膚好物，剛開播就創下了10分鐘熱度破2億，而且據該品牌分享當日總銷售額逾1億多元人民幣，難怪會被封「新一代帶貨女王」！



章小蕙依舊年輕優雅！分享3方法度過更年期 並洗去年輕時負評

章小蕙7小時「名媛風」直播，總銷售額逾1億多元人民幣（小紅書@章小蕙）

章小蕙7小時「名媛風」直播 總銷售額逾1億多元人民幣

章小蕙近日（15/10）於小紅書，與品牌再次合作進行7小時不間斷的直播，即使長時間的錄影她依然保持動人優雅的狀態，談吐依然清晰有條理，猶如不會疲憊般。假如有看過或聽說過章小蕙今年5月的6小時直播，就會知道她與一般叫囂式直播不同，她是以「名媛風」直播而聞名。除了形象是一如既往的優雅外，在直播期間可感受到她的學識和見聞，是如此的豐富，這次更是朗誦莎士比亞英文詩詞來賣貨，讓不少觀眾被吸引到心甘情願地下單。

章小蕙分享多年來心態及習慣（小紅書@章小蕙）

章小蕙分享多年來心態及習慣

在完成直播後，對於大家好奇她是如何做到時刻保持優雅，章小蕙昨日（18/10）也分享了她的心態--「完美在於細節」，她認為細節能直接影響事情的成與敗，把凝聚力集中於打磨細節，或許需要許多時間、精力以及無畏的付出，可是打磨後所呈現的光芒，能美得讓人炫目。

而章小蕙吸引人注目的，除了她長時間依然不見一絲疲憊外，還有就是她的談吐舉止，都感受到她學識淵博，絕非一朝一夕能做到的，她也分享受3個她多年來的習慣。章小蕙先分享她有看國際新聞習慣，但不太關注外界、人際間瑣碎事情，會把時間專注於自己身上。

章小蕙一直都很認同她的戲劇表演老師所說的：「焦點專注於哪裡，能量就流向哪裡。」所以會為了直播有更好的表現，會提前10天做好準備。此外，章小蕙認為我們其實時刻都在消耗和輸出，所以怎麼輸入及進補是很重要的，她就每天服用保健品來幫助補充能量。

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章小蕙再度分享24款愛用物

章小蕙即使今年踏入60歲，但肌膚、身材及一頭濃密的秀髮，依舊保持好狀態，使不少年輕女生都稱羨。所以她於這次直播中，也分享了她為肌膚、頭髮護理及日常生活的嚴選愛用物，而品牌也在直播後整理出來，大家一起來看看章小蕙的24款愛用好物！

章小蕙24款愛用好物清單：

1. CHANTECAILLE 五月玫瑰花妍露

2. RéVive 濃縮青春精華油

3. SUDTANA 薑黃修護精華油

4. EISENBERG 輪廓緊緻精華液

5. ARgENTUM 保濕修護亮顏銀霜

6. COSMETICS 27 積雪草修復抗衰乳霜（滋潤版）

7. REVITALASH 賦活纖長睫毛精華液

8. CHARLOTTE TILBURY 魔法霜

9. aroseisarose 章小姐訂製化妝刷 白毛球 01

10. ANASTASIA BEVERLY HILLS 12色眼影盤

11. REN 摩洛哥奧圖玫瑰沐浴露

12. ilāpothecary 19號按摩精油

13. SUDTANA 迷迭香舒緩身體油

14. kitsch 枕頭髮圈

15. SUDTANA 頭皮精華

16. SUDTANA 修補滋養預洗髮膜油

17. GOTUKOLA 柔順亮澤角蛋白髮膜

18. GOTUKOLA 1 分鐘煥發髮根髮膜

19. HERCULES SÄGEMANN 舒適氣囊猪鬃梳 長髮/厚髮量款

20. hairmax 82 光束紅光養發儀

21. hairmax 9 光束紅光養髮梳

22. ACTIVIST 麥盧卡蜂蜜

23. Dr.WILD 多肽修護牙膏

24. LYCOCELLE 綻家 海洋系列衣物洗護套組



章小蕙以「名媛風」直播（小紅書@章小蕙）

章小蕙以「名媛風」直播

章小蕙過去曾被稱為「敗家名媛」、「香港第一拜金女」，喜歡買衣服、手袋的她把這項興趣轉化成事業，為雜誌做專欄作家、時裝買手、時常與網民分享心得等，一改往日形象。章小蕙近日更為大家帶來新驚喜，在中國發展的她，最近於小紅書進行直播，但她的方式與過去大家印象中的高聲叫囂、狂呼的帶貨直播不同，她以優雅的談吐進行了六小時直播，也被稱帶貨直播帶來了新的方向！

章小蕙今年5月直播熱度破6億，交易總額逾5000萬（小紅書@章小蕙）

章小蕙直播熱度破6億 交易總額逾5000萬

章小蕙該次直播的合作商家亦有公開直播數據，整場熱度破了6億，交易總額則逾5000萬，單店銷售額高達2000萬；而章小蕙的小紅書粉絲數也漲至110萬，相當厲害！而有這樣成績，離不開她背後付出的努力，為了這場直播竟事前準備了半年，認真研究了每款產品。其中最引起討論是她在介紹ANASTASIA BEVERLY HILLS文藝復興14色眼影盤時，引用了名畫《春》來介紹產品的魅力，增加女生們購買的慾望。這樣的介紹方式，使得觀眾靜下心來聽章小蕙的分享和即時購買，甚至出現多次她還沒介紹完就已售罄了。

章小蕙直播方式反轉舊有「叫囂式直播」（小紅書@章小蕙）

章小蕙直播方式反轉舊有「叫囂式直播」

不瘋狂減價促銷、不高聲叫囂引動觀眾情緒，只靜靜坐著以優雅的談吐，就帶來如此好的成績，是因章小蕙把美好生活的想像呈現到觀眾眼前，這也與她過去的經歷息息相關。章小蕙她透過展示自己的狀態和生活，在聽著她溫聲細語的介紹和歲月不敗的外貌，有一種莫名的療癒感覺，而且會有一種當你購買了這款產品，就等於把這種生活態度買回家。

章小蕙除了引用詩詞、畫作外，她還有把每年產品包裝得美好，她在形容唇膏顏色是「被親吻過的嘴唇」；形容時常缺貨的眼影盤出現在這次直播清單是「在這動不動就供應鏈停頓時，真是上天賜予我們的好運氣。」難怪觀眾都留言：「看了章小蕙的直播，真的沒有辦法空著手出來。」

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章小蕙愛用好物分享：洗護髮產品、手袋

章小蕙在該次直播中，分享了她過去多年的愛用好物，由美妝護膚到時裝手袋，讓大家一探這位名媛化妝袋中都有哪些好物？在直播過後，章小蕙的直播合作商家，亦整理了她的愛用物清單，一起來看看吧！

現年59歲的章小蕙擁有一頭濃密秀髮，讓不少人都稱羨，她的愛用洗護髮產品有：

1. MY.ORGANICS有機楝樹油：手部乾燥、頭皮癢時使用，作為預洗油按摩頭皮15分鐘後清洗即可。

2. SUDTANA頭皮精華：分區擠在頭皮用按摩梳進行按摩，停留15分鐘左右。

3. SUDTANA預洗髮膜油：洗髮前使用，大量塗抹在髮絲上，輕輕按摩，至少停留15分鐘。

4. MY.ORGANICS 舒緩鎮定頭皮泥膜：頭皮緊繃、不舒服時使用，泥膜塗滿整個頭皮，停留 10分鐘左右清洗。

5. MY.ORGANICS 有機淨化洗髮水&有機淨化護髮素：適合細軟、容易出油發質，深層淨化，舒緩頭皮。

6. MY.ORGANICS 活力防脫洗護套組 ：可鞏固髮根，改善髮絲厚度，建議每週使用一次。

7. MY.ORGANICS 有機枸杞洗髮水：適合乾枯髮質，深層滋養髮絲，搭配枸杞發膜使用效果更佳。

8. Augustinus Bader 賦能生肌系列洗護套組：適合染燙受損髮質，加入TFC8® 加快找到受損部位加速修護。

9. Augustinus Bader 賦能生肌系列洗護套組：適合染燙受損髮質，加入TFC8® 加快找到受損部位加速修護。

10. GotuKola 柔順亮澤角蛋白髮膜：洗髮後，取適量髮膜均勻塗抹在發絲，3分鐘左右後沖洗。

11. GotuKola 1分鍾煥活髮根發膜：取適量發膜挼搓激活角蛋白顆粒，塗抹在頭皮，1 分鐘左右後用溫水沖洗。

12. MY.ORGANICS有機摩洛哥堅果油：吹乾頭髮和造型前使用，防止熱損傷，增加髮絲光澤。

13. kitsch枕頭髮圈：睡前綁在頭頂，溫柔的包裹支撐，減少發絲摩擦。

14. kitsch毛巾髮圈：焗油或沒吹乾時，可用來綁濕髮，防止滴水。



章小蕙愛用手袋：

15. Artisan&Artist 超輕量貝殼手袋：較為輕便且容量大，適合收納日常小型日用品。



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章小蕙愛用好物分享：護膚及化妝品

章小蕙不留任何歲月的痕跡的外貌，亦讓不少女生想知道她平日的愛用護膚品和化妝品，該次亦有分享她的愛用好物：

16. RéVive賦活煥彩多效抗老眼部精華：早晚潔面後取少量精華，從內眼角輕點拍至外眼角直至吸收。

17. RéVive 賦活明眸眼霜：適用於熟齡肌，眼精華吸收後，取少量眼霜，從內眼角輕點拍至外眼角直至吸收。

18.KAHINA 眼部煥活精華：塗抹眼周，輕微按摩進行吸收，消腫去黑眼圈。

19. KAHINA抗氧化面膜：潔面後薄塗一層，停留7-10分鐘，再用溫水打圈方式洗去。20. ANASTASIA BEVERLY HILLS 文藝復興14色眼影盤：顏色來源於波提切利的《春》，水彩一樣的質感，一層一層疊加也不會誇張。

21. NATASHA DENONA 夢想 15 色眼影盤：NATASHA 最新款眼影盤，vision 點綴在眼皮中間，是透著紫、粉、綠的偏光色。

22. SERGE LUTENS柔滑活魅粉底霜：奶油肌的粉底霜，拍開後粉感變為皮膚本身膚感，膚質像剝殼的雞蛋。

23. SUQQU晶採艷澤粉底液：非常適合夏天的粉底液，零粉感。

