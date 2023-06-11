美白｜飲檸檬水美白致胃酸倒流　過量維他命C攝取或致健康危機？

美白方法｜擁有白晢透亮好肌膚是不少女生的理想，尤其來到夏日這個最適合陽光與海灘的季節，女生當然希望以最佳狀態迎接！女生們總在為美白費盡心思，飲用檸檬水是普遍的天然美白法，但有位女子卻因為飲用檸檬水美白導致腹痛、胃酸倒流？《01女生》就檸檬水美白法向註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，究竟這美白法可行嗎？實行時又要注意甚麼？立即看看！



美白方法｜女生們總在為美白費盡心思，飲用檸檬水是普遍的天然美白法！（《繼承者們》劇照）

美白方法｜飲檸檬水美白慘致腹痛、胃酸倒流

營養師劉怡里在台灣節目《醫師好辣》上分享了一個個案，有位30歲女子為了美白，每天早上都會空腹喝1杯300cc的檸檬水，甚至會整日隨身攜帶著檸檬水，代替清水喝，最終卻導致胃酸倒流、腹痛。營養師指出，吸收維生素C的確有助阻斷黑色素，幫助美白，但劑量太多的話卻會導致胃痛，甚至脫毛。當身體已經習慣了高劑量的維他命C攝取，一旦減少了攝取，就會出現維他命C缺乏的症狀，例如口角炎等。

美白方法｜有位女子因為飲用檸檬水美白導致腹痛、胃酸倒流？（《藍色海洋的傳說》劇照）

美白方法｜營養師拆解檸檬水美白法可行性 推介3大天然美白飲

《01女生》記者亦就檸檬水美白法向註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，了解飲用檸檬水美白的成效及注意事項，營養師亦分享了3個檸檬水以外，同樣有助美白的天然飲料，想擁有白晢美肌的女生們不妨在家自製嘗試一下吧！

陳曼婷指出，檸檬水的美白功效，主要是透過檸檬內維他命C的功能。一顆檸檬含有31毫克的維他命C，等於成人一天50%所需。維他命C可以通過減低體內的「酪氨酸酶」活性，來抑制合成黑色素。除此之外，由於本身維他命C屬於抗氧化劑，可以減低陽光對皮膚造成的氧化壓力及損傷，所以對抵抗黑色素以做到美白效果的確可行！

檸檬本身維他命C屬於抗氧化劑，可以減低陽光對皮膚造成的氧化壓力及損傷，（gettyimages）

不過，營養師也提到，如果每天飲用過量、或太高濃度的檸檬水會損害胃部。由其本身患有胃酸倒流或胃潰瘍的人士，酸性過高的飲品會引起胃灼熱、噁心和嘔吐。另外檸檬水都會損害牙齒的琺瑯質，有機會引起蛀牙問題，如果在睡前飲用，飲用後必須漱口及徹底清潔牙齒。

比起檸檬更高維他命C的水果，例如番石榴、金奇異果等，因此飲用其果汁同樣具有天然美白功效，陳曼婷亦分享了3個天然美白飲料食譜，讓女生們參考一下！

美白方法｜天然美白飲料1：番石榴蕃茄汁

材料：番石榴一個、蕃茄一個、氣泡水100ml



番石榴蕃茄汁不但低脂，而且維他命C含量達到一天所需，加入起泡水很適合炎炎夏日飲用！

美白方法｜天然美白飲料2：金奇異果草莓乳酪飲

金奇異果2個、士多啤梨100克、零脂希臘乳酪100克



金奇異果與士多啤梨含有豐富維他命C外，亦有豐富的纖維和蛋白質，可以作為一天的早餐或者小食。

美白方法｜天然美白飲料3：木瓜牛奶

木瓜 250克、脫脂牛奶 250mL、桃膠兩湯匙



木瓜提供豐富的維他命C，牛奶及桃膠可以幫助養顏護膚。