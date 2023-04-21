中醫拆解濕熱症狀！2款祛濕茶飲推介　應及時調理否則可致婦科病

【濕熱症狀｜祛濕茶飲推介】踏入春夏，在濕氣重的天氣下，在室外走一走就汗流浹背、滿身黏笠，實在很需要吃點冰涼食品舒緩一下！不過，吃太多寒涼食物會導致濕氣積在體內，或會引致水腫、頭痛耳鳴，甚至各種婦科炎症。平日情緒比較煩躁易怒、感覺口乾口苦，這正正就是濕熱的症狀，緊記要及時調理，否則就後患無窮了！《01女生》就向了註冊中醫師查詢，希望了解一些濕熱症狀，醫師更跟大家分享了2款祛濕茶飲推介，立即看看！



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【濕熱症狀｜祛濕茶飲推介】吃太多寒涼食物會導致濕氣積在體內，或會引致水腫、頭痛耳鳴，甚至各種婦科炎症！（jennierubyjane＠IG）

中醫拆解濕熱症狀 濕熱體質可致頭痛耳鳴、婦科病

《01女生》向註冊中醫師黃施琪查詢，希望了解濕熱症狀、濕熱對健康的影響及祛濕茶飲推介！黃醫師就指出， 濕熱常見的症狀有口乾口苦、口氣重、舌苔黃厚膩；身熱、心煩、多汗、汗味較濃烈；面部或胸背部或會生痤瘡，色紅疼痛或有濃疱；大便黏或秘結、味臭、小便黃；睡眠欠佳；女生白帶黏稠或色偏黃。

濕熱者更有可能情緒比較煩躁易怒，要改善濕熱就要從生活習慣上入手，吃了辛辣、煎炸等上火食品或熬夜都有機會加重濕熱症狀，嚴重可致腹痛肚瀉或便秘，亦可能會導致睡眠不佳、皮膚濕疹或痤瘡等問題。

【濕熱症狀｜祛濕茶飲推介】濕熱者更有可能情緒比較煩躁易怒，要改善濕熱就要從生活習慣上入手！（《繼承者們》劇照）

黃醫師指出，濕熱病邪可以侵襲人體不同的臟腑，導致五臟六腑皆可生病，首先是脾胃濕熱證，可引致皮膚病、濕疹、痤瘡、水腫、肥胖等；肝膽濕熱證，可引致婦科炎症、帶下病、淋病等；濕熱中阻證，可引致胃脹痛、嘔吐、頭痛耳鳴等；腸腑濕熱證，可引致便秘，或大便溏垢不爽且臭穢、腹脹痛、失眠等。

【濕熱症狀｜祛濕茶飲推介】中醫師指出，濕熱病邪可以侵襲人體不同的臟腑，導致五臟六腑皆可生病。（《當你沉睡時》劇照）

中醫推介2款祛濕茶飲 改善濕熱體質

濕熱有機會嚴重影響健康，所以緊記要及時調理，否則就後患無窮！黃醫師亦推介了2款祛濕茶飲幫助改善濕熱體質，不過醫師就建議選用下中藥茶飲前，就要先了解清楚自己身體是否合適，有需要可先咨詢相關中醫師。

濕熱者，熱徧重者：

金銀花2g，菊花2g，茯苓4g，甘草2g，以上中藥材洗凈，熱水焗服15分鐘即可飲用。

濕熱｜祛濕茶飲推介1：金銀花2g，菊花2g，茯苓4g，甘草2g，以上中藥材洗凈，熱水焗服15分鐘即可飲用。（gettyimages）

濕熱者，濕偏重者：

葛根5g，茯苓3g，蒼術3g，薏苡仁3g，以上中藥材洗凈，熱水焗服15分鐘即可飲用。

濕熱｜祛濕茶飲推介2：葛根5g，茯苓3g，蒼術3g，薏苡仁3g，以上中藥材洗凈，熱水焗服15分鐘即可飲用。（gettyimages）