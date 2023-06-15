iHerb清倉特賣低至4折！10大必買產品推薦+附獨家優惠碼再平$150

iHerb必買產品推薦｜近年女生對內在保養的意識愈來愈高，其中iHerb的產品性價比高成賣點之一，因而吸引不少女生到iHerb大婦貨！以下《01女生》分享10款iHerb必買產品推介給大家參考，能夠讓大家由內靚到外，有興趣的女生別錯過以下推介！



由即日起iHerbs官方網上商店現正進行清倉特賣，指定產品激減低至4折起！另外亦有 「香港01」讀者專屬優惠碼，即日起至30/6，現凡購買滿HK$700，於結帳時輸入獨家優惠碼「150HK01」即可減HK$150。

首次於iHerbs官方網上商店購物的新客戶，即日起至30/6，於結帳時輸入獨家優惠碼「HK01NEW」，即享全單78折優惠。(不能同時與其他獨家優惠碼一起使用)

有興趣的你們不妨留意以下推介，以及到iHerb官網查看有關優惠詳情。

iHerb必買產品推薦 1. Source Naturals 特強 β-穀甾醇 HK$76.10

購買方法：iHerb

穀甾醇是一個有效維持健康的膽固醇水準的健康產品，其採用了蔬菜及穀物等植物的天然成分，當中包含了β-穀固醇、油菜籽固醇和豆固醇三種植物固醇。官方建議餐前服用1片，一天3次即可，惟谷固醇血症患者請勿使用，以及孕婦服用前請先諮詢醫生意見。

iHerb必買產品推薦｜ 1. Source Naturals 特強 β-穀甾醇 HK$76.10 （iHerb）

iHerb必買產品推薦｜ 2. California Gold Nutrition營養片 HK$ 21.94

購買方法：iHerb

California Gold Nutrition補充劑富含維生素 C、礦物質及草本混合物，當中有3種機體抵抗的混合物，其一是穿心蓮提取物，有助控制因普通着涼引起的炎症；其次是鋅幫助人體的健康功能的抗氧劑；最後是維生素 C，能夠幫助結締組織中膠原蛋白的產生。

iHerb必買產品推薦｜ 2. California Gold Nutrition營養片 HK$ 21.94 （iHerb）

iHerb必買產品推薦｜ 3. 21st Century Vita Joy Melatonin Gummies軟糖 HK$ 63.01

購買方法：iHerb

不愛服用營養片的人士，不妨選擇這款軟糖。這款褪黑荷爾蒙軟糖有助促進放鬆和睡眠，而且是一款天然的草莓味，容易入口又毫無添加有害的調味料及色素，絕對可以安心服用。

iHerb必買產品推薦｜ 3. 21st Century Vita Joy Melatonin Gummies軟糖 HK$ 63.01（iHerb）

iHerb必買產品推薦｜ 4. NOW Foods素食 乾維生素 D HK$ 34.10

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NOW Foods維生素 D-2是一款全素維生素 D，專為吃素人士而設，讓他們增加飲食中鈣的攝入量。不但有助人體骨骼健康，而且幫助牙齒健康。但正在服用藥物或患有疾病患者及孕婦服用前請先諮詢醫生意見。

iHerb必買產品推薦｜ 4. NOW Foods素食 乾維生素 D HK$ 34.10（iHerb）

iHerb必買產品推薦｜ 5. T-RQ 成年人軟糖(頭髮、皮膚及指甲) HK$51.85

購買方法：iHerb

T-RQ ™是一種特別配制的軟糖維生素，有助促進保持頭髮、皮膚和指甲健康。不少買家大讚產品易入口又不過甜，猶如吃零食同時又可補充到營養。官方建議服用方式，可作為膳食補充劑，成年人每天咀嚼兩粒軟糖即可。

iHerb必買產品推薦｜ 5. T-RQ 成年人軟糖(頭髮、皮膚及指甲) HK$51.85（iHerb）

iHerb必買產品推薦｜ 6. Herbs Etc. ChlorOxygen 濃縮葉綠素 HK$148.96

購買方法：iHerb

ChlorOxygen® 濃縮葉綠素是由由西式草本醫生 Daniel Gagnon 配制，有助增加細胞可利用的氧氣量。不少買家表示服用後，提升了免疫力及改善與提高血液的含氧量，幫助度過季節性的傳染病與呼吸道疾病等。

iHerb必買產品推薦｜ 6. Herbs Etc. ChlorOxygen 濃縮葉綠素 HK$148.96（iHerb）

iHerb必買產品推薦｜ 7. Natrol 褪黑荷爾蒙高級睡眠 HK$83.03

購買方法：iHerb

飽受失眠困擾的人士，這款褪黑荷爾蒙絕對能改善睡眠的問題，而且有助建立正常的睡眠模式並促進更寧靜、放鬆的睡眠。大部分買家都表示服用後，睡眠問題明顯改善，而且早上也自然甦醒，並無跟安眠藥一樣出現疲倦反應。

iHerb必買產品推薦｜ 7. Natrol 褪黑荷爾蒙高級睡眠 HK$83.03（iHerb）

iHerb必買產品推薦｜ 8. Cococare 乾裂足跟修復護理霜 HK$14.33

購買方法：iHerb

Cococare乾裂足跟霜是iHerb熱賣產品之一，其有助軟化及舒緩灼熱、疲倦的腳，且可以保護並調理乾燥、開裂的足跟。買家們都大讚產品性價比相當高，使用約2周後有明顯改善，腳底確實感覺到腳皮有軟化的情況。

iHerb必買產品推薦｜ 8. Cococare 乾裂足跟修復護理霜 HK$14.33（iHerb）

iHerb必買產品推薦｜ 9. Heimish Dailism 防汙睫毛膏 HK$45.26

購買方法：iHerb

夏天最怕塗上睫毛膏後出現「熊貓眼」，女生們當然希望塗出根根分明的豐盈睫毛。Heimish Dailism睫毛膏相信是女士們的恩物，不能可打造濃密、捲曲和引人注目的睫毛，而且只需用指尖或毛巾蘸取溫水，輕輕揉搓睫毛處即可去除睫毛膏。

iHerb必買產品推薦｜ 9. Heimish Dailism 防汙睫毛膏 HK$45.26（iHerb）

iHerb必買產品推薦｜ 10. Petitfee 黃金和蝸牛水凝膠眼貼 HK$55.80

購買方法：iHerb

眼部四周的肌膚完全是暴露年齡的地方，所以一定要好好注重眼部皮膚的管理！Petitfee 這款黃金和蝸牛水凝膠眼貼富含黃金和蝸牛粘液提取物，可以迅速滲透到皮膚中，有助改善眼袋或黑眼圈的問題。官方建議用法，塗敷凝膠眼貼約10-15分鐘，潔面即可。

iHerb必買產品推薦｜ 10. Petitfee 黃金和蝸牛水凝膠眼貼 HK$55.80（iHerb）

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