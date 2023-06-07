髮膜推薦‌！10款乾燥漂染受損髮絲必買｜FINO、TSUBAKI好評不斷

髮膜推薦！臉部要定時敷面膜，頭髮同樣也需要！不論是長髮短髮，還是直髮曲髮，都需要保持好髮質才能好看，尤其時常漂染髮的女生！除了日常洗護髮外，定期敷髮膜都能為受損或乾燥髮絲，補充足夠營養，回復亮麗秀髮。這次《01女生》為大家集合了10款備受好評的髮膜，一起讓頭髮回復最健康狀態。（下述產品價錢均為出版日金額）



防脫髮洗頭水推介！10款解決髮線後移：Aveda高效、APIVITA促生髮

髮膜推薦1. Shiseido資生堂 FINO高效滲透修復髮膜 230g $50

購買方法：屈臣氏網店｜萬寧｜Sasa｜Strawberrynet｜Yesstyle｜ZALORA

FINO高效滲透修復髮膜的高性價比，備受日本女生喜愛，在香港都很多女生愛用。產品含7種頂級美容精華液成分，能從髮根深入滲透到髮梢，能有效調理頭髮表層的毛鳞片，從髮芯強韌，減少髮絲開叉折斷，讓髮絲回復滋潤、順滑光澤。

髮膜推薦1. Shiseido資生堂 FINO高效滲透修復髮膜 230g $62.9（Shiseido）

髮膜推薦2. TSUBAKI速效滲透修復髮膜 180g $65

購買方法：屈臣氏網店｜萬寧｜Sasa｜Strawberrynet｜ZALORA

TSUBAKI的速效滲透修復髮膜是另一款日本女生很愛用的護髮產品。產品採用滲透修復技術，讓美容成分滲入，並修護髮芯，無須跟其它髮膜產品一樣需要停留數分鐘，此髮膜能即抹即沖洗。髮膜配方中含濃密美容成份，有效讓髮絲回復滋潤順滑。

髮膜推薦2. Tsubaki速效滲透修復髮膜 180g $98（Tsubaki）

髮膜推薦3. Pantene 爆水珠珠膠囊髮膜 高濃保濕強韌防斷型 $99.9

購買方法：屈臣氏網店｜萬寧

Pantene 爆水珠珠膠囊髮膜以「一次一粒」的便利用法﹐甫推出已大受歡迎。產品採用3倍護膚保濕成分、黃金配方、角鯊烷、玻尿酸及9000萬爆水因子，以微米滲透注入水份，將營養直達髮芯，達到強韌防斷效果，髮絲回復水潤豐盈。

髮膜推薦3. Pantene 爆水珠珠膠囊髮膜 高濃保濕強韌防斷（Pantene）

髮膜推薦4. Lux 髮の水亮瓶修護光澤護髮膜 490g $99.9

購買方法：萬寧

Lux髮の水亮瓶系列共推出了修護款和滋潤款的髮膜，分別針對受損髮絲和乾旱毛燥髮絲，很貼心！其中的修護光澤護髮膜，特別適合經常染燙髮的人士，產品特別添加了水解珍珠修護精華，會是重點修護受損髮絲，回復至亮麗自然光澤感的秀髮，而且髮膜還會有蘋果及茉莉花香，淡淡清甜香氣非常療癒。

髮膜推薦4. Lux 髮の水亮瓶修護光澤護髮膜 490g $99.9（Lux）

髮膜推薦5. L'Oreal Paris巴黎歐萊雅透明質酸8秒水髮膜 200g $99

購買方法：屈臣氏網店｜萬寧｜Sasa

L'Oreal Paris的髮膜每次使用只需8秒，就可以沖洗，讓毛躁頭髮回復柔順，很適合漂染、乾旱、毛躁頭髮使用。產品蘊含液態微分子、高純度透明質酸及角鯊烷，能迅速為髮絲補充營養，有即時水潤亮澤及不打結效果，且讓頭髮豐盈不扁塌。

髮膜推薦5. L'Oreal Paris巴黎歐萊雅透明質酸8秒水髮膜 200g $119（L'Oreal Paris）

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