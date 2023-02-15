受損、自然捲髮質｜7款抗毛躁護髮素推介　Aveda、Kérastase、KMS

小時候總羨慕別人有著柔順筆直的長髮，而小編自己卻頂著一頭猶如爆炸頭般的自然捲！不只難整理，每到換季、雨季，天氣溼度變化大，毛躁狀況更是讓人尷尬難耐～



面對自然捲粗硬、毛躁、粗糙手感、缺乏光澤的問題，就得從護髮產品的挑選謹慎做起！同身為自然捲的小編拍胸認證，以下七款「柔順、抗毛躁超有感護髮素」清單，絕對值得妳一試再試！

7款柔順、抗毛躁護髮素清單（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

Shiseido Professional

Sublimic Airy Flow Treatment For Unruly Hair / 250ml

專為毛躁髮質、自然捲所設計的這款護髮素可說是小編今年的救贖！清爽的奶油質地不只吸收快、好沖洗，且成分中還藏有獨家「熱能柔順因子」，讓妳能在洗髮、護髮後，藉由吹整過程達到加倍的柔順、抑制毛躁的效果，有了它的輔助，原本粗硬的髮絲瞬間變得有彈性且柔軟呢！

Kérastase

Nutritive Lait Vital Conditioner / 200ml

法國頂級髮品巴黎卡詩的修護力絕對值得肯定！而旗下默默備受好評的滋養髮乳，也是自然捲女孩們的蜜糖～其採用皇家鳶尾花複合秘方，能針對乾燥、粗硬髮絲，做最深層的養護、柔軟效果，於洗髮後適量塗抹於髮尾中後段處，並搭配按摩、停留3-5分鐘，妳會發現糾結、毛躁亂翹的狀況都一一改善。

Oribe

Curl Control Silkening Crème / 200ml

來自荷里活名人指定髮品Oribe的這款捲髮心計燙後瞬護髮膜，雖然最初是為燙捲後的秀髮所設計的，但它那高效的柔順、補充彈性與提升保濕力的效果，反而也成為自然捲消費者的救贖～在成份上，特別選用了西瓜荔枝和雪絨花萃取，達到補水、修護髮芯的效果，滋潤包覆感、高雅木質花香，讓秀髮遠離毛躁與捲翹。

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+ 14

René Furterer

5 Sens Enhancing Conditioner / 250ml

看到這名字就知道，它的實力絕對會讓妳驚豔！5 SENS 修護髮膜為了幫助女孩們打造猶如女神背殺般的柔順、光澤秀髮，便採用專業冷壓技術，融合紅花、甜杏仁、牛油果、蓖麻、荷荷芭油五種植物萃提升滋養、保濕效力，多層次香氣、潤澤奶油觸感，讓妳與毛躁暗沉說掰掰。

Aveda

Smooth Infusion Style-Prep Aveda Smoother / 200ml

直順秀髮是自然捲一輩子在追求的髮質狀態，而現在不必上髮廊燙髮靠它就能完成！Aveda 這款護髮素特別結合冷壓野西瓜籽油、蓖麻油與瓊崖海棠油，幫助乾燥髮絲保水、潤澤同時在髮絲表層形成保護膜，即使梅雨季來襲，也不怕濕氣入侵讓秀髮毛躁又凌亂。

KMS

KMS Tamefrizz Conditioner／250ml

歐美髮型師們也好評不斷的KMS，不只是修護受損髮的良藥，更能以溫和永續的方式穩定髮質！馴服重建素以巴巴蘇油作為核心，加強髮質彈性、柔順秀髮並預防斷裂，再加上金合歡的保濕補水效果與多重修護因子，洗後搭配它做按摩保養，髮絲絕對乖乖不鬧事！

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+ 4

rahua

Hydration Conditioner / 275ml

紅遍時尚圈打造女神髮光的秘密武器還有它！誕生於美國紐約，主打100%天然植物成分的rahua旗下這款潤髮乳，也是針對毛躁、受損髮質所設計的修護單品～成分中取用熱帶水果與有機芒果糖，能有效柔軟髮絲、撫平毛躁，且全系列產品皆無動物實驗，敏感頭皮、粗硬秀髮皆很適合。

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