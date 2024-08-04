防脫髮護髮素推介！10款改善稀疏：KÉRASTASE、DR ZERO助強韌髮根

防脫髮護髮素推介2024必買！護髮素在整個洗護髮過程中，是很重要的一步，有滋潤和順滑髮絲的功效，甚至有些能改善髮質。其中防脫髮、活化髮根和育髮功效是不少人在意的，而護髮素就有加強護理髮絲的功效，這次《01女生》就為大家集合了10款具防脫髮或育髮功效的護髮素，包括：Aveda、KÉRASTASE、DR SEED、L’Occitane等，如果你也在意這方面的髮絲問題不妨都看看！



防脫髮洗頭水推介｜港人最介意伴侶脫髮？$95起：APIVITA Nanogen

防脫髮護髮素推介1. Aveda invati advancedTM 升級版強效豐盈防掉護髮素-滋潤配方 200ml HK$400

Aveda的invati advancedTM系列系產品，為稀薄髮絲人士回復濃密豐盈頭髮而設計，可有效強韌髮絲及減少掉髮。這款護髮素蘊含植物性豐盈複合物能即時增厚頭髮，從根部到髮尾增加直徑﹐同時可理順解結並強化脆弱、稀疏的頭髮。此外還含有多50%的豐富滋養護髮成分，很合中至粗硬稀疏髮質和乾性頭皮使瞬。

防脫髮護髮素推介1. Aveda invati advancedTM 升級版強效豐盈防掉護髮素-滋潤配方 200ml HK$400（Aveda）

防脫髮護髮素推介2. L’Occitane 草本療法強韌護理護髮素 HKD 375/500ml；HKD 220/250ml

購買方法：L’Occitane

L’Occitane草本療法強韌護理護髮素，採用的無矽配方蘊含原維生素B5，能立即為髮絲表面形成保護膜強化及令秀髮更濃密豐盈，增強秀髮防護力，鞏固髮絲減少髮絲折斷。這款護髮素還重點呵護髮尾位置，回復豐盈、柔順及強韌的秀髮。

防脫髮護髮素推介2. L’Occitane 草本療法強韌護理護髮素 HKD 375/500ml；HKD 220/250ml（L’Occitane）

防脫髮護髮素推介3. The Body Shop 生薑頭皮護理護髮素 400ml HK$115

The Body Shop的皇牌產品-生薑頭皮護理護髮素，添加來自馬達加斯加社群公平貿易生薑精油，淨化頭皮功效顯著，具有激活細胞、促進頭皮血液循環的功效，可令頭皮更健康成長，同時使髮絲更強韌、豐盈及濃密。

防脫髮護髮素推介3. The Body Shop 生薑頭皮護理護髮素 400ml HK$115（The Body Shop）

防脫髮護髮素推介4. Moist Diane 香水貴油豐盈防脫護髮素 450ml HK$79

Moist Diane的香水貴油豐盈防脫護髮素，蘊含多種植物萃取及精華油，促進頭皮血液循環，刺激頭髮生長，同時強效保濕頭皮及髮絲，為毛囊提供養分，養育強韌髮絲。此外這款護髮素採用獨有創新科技，為脆弱易斷髮絲注入營養，讓納米分子深入髮芯，填補受損髮絲表層空隙，防止營養及水份流失，由內至外修護強韌髮絲。

防脫髮護髮素推介4. Moist Diane 香水貴油豐盈防脫護髮素 HK$79/450ml（Moist Diane）

防脫髮護髮素推介5. DR ZERO 女士根源賦能防脫護髮素 400ml HK$158

DR ZERO的女士根源賦能防脫護髮素，是針對女性性頭皮特質設計，採用的配方是專門調理女性脫髮問題，蘊含8種植物女性荷爾蒙成分及3種保濕成分，防脫和育髮效果顯著。且配合LIPOSOME納米膠囊滲透技術和高效成分，達到深層滲透，激活毛囊幹細胞，讓受脫髮困擾的女生們回復豐盈秀髮。

防脫髮護髮素推介6. 50惠 養潤豐盈護髮素（滋養型）400ml HK$115

50惠的滋養型養潤豐盈護髮素，蘊含50種珍貴養潤成分，有效補充頭皮營養，提升頭皮屏障功能，同時配合5種海藻精華，有效改善稀薄和加強防掉髮功效，讓頭髮更濃密豐盈。

防脫髮護髮素推介7. KÉRASTASE 防脫髮修復護髮乳 200ml HK$340

KÉRASTASE的防脫髮修復護髮乳，適合脆弱易斷和受脫髮困擾的髮質，產品含雪絨花幹細胞和生薑等高效成分，具強化髮絲韌性及豐盈順滑秀髮的功效。且產品測試證實在配合同系列洗護產品下，6星期有效減少脫髮，髮絲回復柔軟順滑。

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