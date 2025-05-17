髮膜推薦‌！18款乾燥漂染受損髮絲必買｜FINO、TSUBAKI好評不斷

髮膜推薦2025！臉部要定時敷面膜，頭髮同樣也需要！不論是長髮短髮，還是直髮曲髮，都需要保持好髮質才能好看，尤其時常漂染髮的女生！除了日常洗護髮外，定期敷髮膜都能為受損或乾燥髮絲，補充足夠營養，回復亮麗秀髮。這次《01女生》為大家集合了16款備受好評的髮膜，一起讓頭髮回復最健康狀態。



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髮膜推薦2025｜1. Shiseido資生堂 FINO高效滲透修復髮膜 230g HK$42

FINO高效滲透修復髮膜的高性價比，備受日本女生喜愛，在香港都很多女生愛用。產品含7種頂級美容精華液成分，能從髮根深入滲透到髮梢，能有效調理頭髮表層的毛鳞片，從髮芯強韌，減少髮絲開叉折斷，讓髮絲回復滋潤、順滑光澤。

髮膜推薦2025｜1.Shiseido資生堂 FINO高效滲透修復髮膜（Shiseido）

髮膜推薦2025｜2. TSUBAKI速效滲透修復髮膜 180g HK$59

TSUBAKI的速效滲透修復髮膜是另一款日本女生很愛用的護髮產品。產品採用滲透修復技術，讓美容成分滲入，並修護髮芯，無須跟其它髮膜產品一樣需要停留數分鐘，此髮膜能即抹即沖洗。髮膜配方中含濃密美容成份，有效讓髮絲回復滋潤順滑。

髮膜推薦2025｜2. Tsubaki速效滲透修復髮膜 180g HK$98（Tsubaki）

髮膜推薦2025｜3. SABON 極緻全效深層修護髮膜（兩款香味：嬌貴茉莉及翠綠玫瑰）200ml HK$400

SABON的極緻全效深層修護髮膜，能即時改善折斷、脆弱受損的髮質，重注天然光澤並強健髮絲。髮膜蘊含多重滋潤的天然成份，包括有機修護乳木果油及3重天然植物油：椰子油、荷荷巴油及摩洛哥堅果油。同時注入死海礦物及三重有機鮮花萃取，具有超卓的修護功效，能即時解除纏結，使頭髮回復柔軟、潤澤，並持久散發著淡淡優雅的香氣。

髮膜推薦2025｜4. 50惠養潤豐盈厚髮膜 12gx8粒 HK$169.9

50惠養潤豐盈厚髮膜專為髮頂稀薄、扁塌及乾燥受損髮質而設，深入髮絲重塑受損髮芯﹐令髮絲支撐度提升，回復彈性飽滿。髮膜具6大修護豐厚功效：厚髮豐盈、滋養強韌、改善扁塌斷髮、撫平毛燥乾旱、減少分叉打結、柔順亮澤。產品蘊含高滲透成份水解小麥蛋白及氨基酸，深入發芯，修復內在受損結構，增強髮絲彈性及韌度，解決軟弱無力及斷法問題。

髮膜推薦2025｜4. 50惠養潤豐盈厚髮膜 12gx8粒 HK$169.9（品牌提供）

髮膜推薦2025｜5. LADOR 藍瓶奇蹟護髮精華 13MLx4支 HK$99

由韓國知名角蛋白護髮品牌LADOR所推出的「小藍瓶髮膜」奇蹟護髮精華，是品牌的皇牌產品，能為頭髮提供所需蛋白質。產品瞬間能補充頭髮所需的3大營養，分別是角蛋白、膠原蛋白以及胺基酸，並配合「自體發熱系統」能促進營養吸收，即時修復極度受損髮質，使頭髮時刻水潤順滑，以及維持頭皮水油平衡，使髮絲回復亮澤。

髮膜推薦2025｜5. LADOR 藍瓶奇蹟護髮精華 13MLx4支 HK$99（LADOR）

髮膜推薦2025｜6. Lux 髮の水亮瓶修護光澤護髮膜 490g HK$99.9

Lux髮の水亮瓶系列共推出了修護款和滋潤款的髮膜，分別針對受損髮絲和乾旱毛燥髮絲，很貼心！其中的修護光澤護髮膜，特別適合經常染燙髮的人士，產品特別添加了水解珍珠修護精華，會是重點修護受損髮絲，回復至亮麗自然光澤感的秀髮，而且髮膜還會有蘋果及茉莉花香，淡淡清甜香氣非常療癒。

髮膜推薦6. Lux 髮の水亮瓶修護光澤護髮膜 490g HK$99.9（Lux）

髮膜推薦2025｜7. 彩豐行有機堅果油修護髮膜 200ml HK$75.9

主要成分為有機摩洛哥純堅果油、海洋骨膠原、天竺葵香薰油。使用後，能令脆弱、易折斷的髮質回復柔順健康，適合因日常過度梳擦、束髮或電燙、漂染而受損的頭髮使用。使用後，能令秀髮回復健康易打理，猶如新生。

髮膜推薦2025｜7. 彩豐行有機堅果油修護髮膜 200ml HK$75.9 (01 mall)

髮膜推薦2025｜8. APIVITA蛋白蜂蜜滋養修復髮膜 200ml HK$320

天鵝絨奶油質地的髮膜，富含油脂、蛋白質、蜂蜜及96%天然成分。可提供髮絲高度密集營養，防止熱力造型破壞髮絲及開叉，控制毛躁。加強修復及深層滋養受損頭髮，令秀髮格外柔軟。

髮膜推薦2025｜8. APIVITA蛋白蜂蜜滋養修復髮膜 200ml (APIVITA)

髮膜推薦2025｜9. Advanced Clinicals角蛋白柔順光滑髮膜 HK$69.3

含有乳木果油、角蛋白、椰子油，可滋養因漂染而變得暗淡、脆弱受損的頭髮。只需要抹在潮濕的頭髮上，從髮根梳到髮尾，保留5-10分鐘，即可重拾強勁光滑的秀髮。

髮膜推薦2025｜9. Advanced Clinicals角蛋白柔順光滑髮膜 (iherb)

髮膜推薦2025｜10. Pantene 爆水珠珠膠囊髮膜 高濃保濕強韌防斷型 HK$99.9

Pantene 爆水珠珠膠囊髮膜以「一次一粒」的便利用法﹐甫推出已大受歡迎。產品採用3倍護膚保濕成分、黃金配方、角鯊烷、玻尿酸及9000萬爆水因子，以微米滲透注入水份，將營養直達髮芯，達到強韌防斷效果，髮絲回復水潤豐盈。

髮膜推薦2025｜10. Pantene 爆水珠珠膠囊髮膜 高濃保濕強韌防斷（Pantene）

髮膜推薦2025｜11. L'Oreal Paris巴黎歐萊雅透明質酸8秒水髮膜 200g HK$109

L'Oreal Paris的髮膜每次使用只需8秒，就可以沖洗，讓毛躁頭髮回復柔順，很適合漂染、乾旱、毛躁頭髮使用。產品蘊含液態微分子、高純度透明質酸及角鯊烷，能迅速為髮絲補充營養，有即時水潤亮澤及不打結效果，且讓頭髮豐盈不扁塌。

髮膜推薦2025｜11. L'Oreal Paris巴黎歐萊雅透明質酸8秒水髮膜 200g HK$119（L'Oreal Paris）

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