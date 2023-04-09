網民熱話｜懷疑伴侶出軌？行蹤變得神秘？台女分享5招防偷吃絕招

出軌、外遇、偷吃、渣男、渣女並不單單出現在戲裏、演藝圈。以現今世代速食文化交織，新鮮感、刺激處處，普通人都能用不同軟件出軌，例如早前備受關注的「男朋友用Carousell出軌」、「月經app出軌」等話題，可見有些人會為了出軌相當拼命！



不難聽到身邊人跟別人關係曖昧、肉體出軌、心靈出軌等，但人與人的關係並非一道數學題，到底「肉體出軌」與「心靈出軌」，哪個比較嚴重、不可接受？另一半出軌，心情當然難受，面對出軌，難道只能等待對方解釋，默默地說出：「我是一個壞掉的人」，還是憤而起義地大揭對方出軌行徑，令到對方形象崩壞才是正確做法嗎？這些問題大抵問破眾人，甚至乎哲學家也不能給出一個完整答案。

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到底「肉體出軌」與「心靈出軌」，哪個比較嚴重、不可接受？（《幕後玩家》劇照）

出軌預防勝於治療 台女分享防偷吃5大絕招

有云：「預防勝於治療」，有伴侶者當然希望兩性關係細水長流、長久健康，但若然懷疑又或者發現伴侶出軌，又該如何自處？近日Dcard中的帖文《男友的頂級偵查能力》掀起熱議，當中一名台灣女生分享了防偷吃的5大絕招，相信各位女生可以從中學習！

台女分享防偷吃5大絕招（截自Dcard 《更 男友的頂級偵查能力》）

事主分享這些方法都是親身經歷，因為男朋友的前任曾經在男朋友身上實試過，而事主男朋友在兩人剛一起的時候，感覺事主個性比較愛玩，對事主不太信任，所以將絕招照辦煮碗地應用在事主身上。

防偷吃第一招︰「定位服務」 出門路線一覽無遺

事主分享第一招就是「定位服務」，她指不少人以為出門關掉定位服務就不會被發現，但原來大錯特錯！

正在使用的軟體是能夠發現出來的，而且會將出門路線一覽無遺，偷去什麼地方也會被發現。 事主

正在使用iPhone的話，如果出門關掉定位，在「尋找」中的定位，朋友所見會顯示離線狀態，而「隱私權與安全性」中的「重要位置」亦會保留最近去過的地點資訊。

防偷吃第二招︰LINE中一網打盡

台女分享5招防偷吃絕招：2. LINE中一網打盡（《間諜之妻》劇照）

事主分享第二招就是使用 LINE，因為當中可以查看通話紀錄、用搜尋紀錄看到對方最近搜了什麼、看最近使用貼圖來查看有否曖昧貼圖，但傳送對像不是自己等。事主更分享道，就算刪除、收回訊息也沒有用的，因為使用電腦登入後，打開就全部訊息都顯示出來，另外LINE中亦有銀幕分享可以用作突擊檢查。

防偷吃第三招︰相簿推薦對象=最近聊天的人

事主分享第三招就是點開相簿，隨便挑張照片再用「分享」功能，分享中推薦對象就會顯示出最近聊天的人。

防偷吃第四招︰螢幕使用畫面顯作息

事主分享第四招就是開啟螢幕使用時間，當中會紀錄出幾點到幾點用了什麼程式、用了多久。另外，如果對方剛刪掉偷偷下載的交友軟體也會有紀錄顯示的，不過過一會兒就不會顯示的。

防偷吃第五招︰緊急聯絡人破解靜音

台女分享5招防偷吃絕招：5. 緊急聯絡人破解靜音（《愛的迫降》劇照）

事主分享最後一招就是將對方的緊急聯絡人設成自己，這時的聲量就算靜音、關掉聲音亦會一樣響，而且響得超大聲，就可以破解對方沒有理由不接聽、聽不到響聲沒接的謊話。

台女分享惹熱議！網民：是在玩現實版間諜過家家嗎

網民：是在玩現實版間諜過家家嗎？（音樂劇《SPY×FAMILY間諜家家酒》）

事主分享的帖文一出，就惹來不少網民熱議，當中不少人都認為這5招已經到侵犯別人隱私的地步，亦有網民指「聽起來蠻痛苦的，談個戀愛這麼不信任」、「恐怖情人」、「你的貼文令人感到擔憂⋯這樣的偵查行為是不健康」等，更多的聲音勸勉事主考慮分手，因為這樣才會對雙方來一個解脫，指出這樣懷疑的感情太過辛苦，「人生短短在世不要為難自己」、「得到了又怎麼樣，失去了又如何」。

台女分享後續！網民圍爐親身體驗 笑爆破解方法

後來事主亦分享後續，指自己的男朋友只是在關係開初的時候運用，現在已經停止了，兩人關係現況穩定。

我沒做對不起他的事情，怎麼查是無所謂，而且查不到東西，男朋友也安心，久了就信任了、也不查了。 事主

隨著事主分享後續，亦有一些曾經經歷過伴侶出軌的網民指，「就是因為太多毀三觀的事情發生在你我身邊，所以才會有如此極端的人出現」，當中亦有網民分享自己的親身體驗，有網民指前任在學資訊管理科，連手機關機都能查出位置，甚至刪掉的對話記錄、對話對象都能調查出來。另外亦有要求對方每每移動位置時回報，例如「我現在下班，下班後去買某店餐點後回家」，對方會拿著手機訊息的時間與行車記錄器相對時間。

面對大家的意見及親身體驗，有些網民不單同情，更提出一些笑爆的破解方法：「專家指出有一招可以解決這五招，讓這五招用不出來，分手！」、「再買一隻手機」等。