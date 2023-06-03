台女分享情侶對話　驚覺回覆訊息另有其人！網民大罵：綠茶婊

無論是遠距離戀愛或是日對夜見的情侶，情侶間總少不免訊息對話。作為兩人之間的情趣，在對話間可能會天南地北，更可能會提及愛稱、回憶往事等，甚至乎突然智商下降，化身3 歲小朋友撒嬌。原本訊息對話可能是雙方之間的聯繫、有趣互動，但若果如斯緊密、親密的關係行為當中，在不知不覺中「被控制」了，你又會如何是好呢？



近日台灣討論區Dcard中一名煩惱中的女友就著情侶對話，分享自己與男友相處，正當大家以為他們相當恩愛，女友卻指回覆訊息原來另有其人，結果卻大為反轉！

男友手錶中一堆不知來歷的貼圖 驚覺有人一直在 「幫」回覆訊息

近日台灣討論區 Dcard中有一個女生發文，指自己與男友上班途中一直如常對話，直到下班時男友隨意一句詢問：「是不是有傳什麼貼圖」，事主原以為貼圖不是來自兩人對話，男友指手機對話中沒有傳、收過貼圖，但與手機有連接的手錶中發現有一堆不知來歷的貼圖。

兩人再三確認後發現貼圖是男友早段時間，在上班閒談間傳送的，但男友卻指自己當時並沒有傳過訊息，因為手機放在一邊但沒有關螢幕，手機當時正上傳照片給予經理、公司的群組等，兩人才驚覺原來有人不問自取拿過男友手機，「幫」男友回覆訊息，更將兩人某些對話刪掉。

由於這些舉動細思極恐，事主回想起上月的時候亦曾發生過類似事宜，被掛掉電話、類似的貼圖、回覆等。後來男友尋找「真兇」，發現原來是公司中的女同事，男友與女同事對峙，揭發她的惡劣行為，誰知女同事語出驚人，認為「幫忙」傳訊息，甚至刪掉都是沒問題的。

事主分享經歷後 不少網友大呼：「心機婊好可怕」

當事主分享經歷後，不少網友都為事主與男友抱不平，大呼這女同事根本是神經病、瘋子，更分享不少有用建議：「請自己男友避開她，沒用就主動拒絕吧，直白一點說對她沒有興趣，自己女朋友才是最好的！」、「擅自拿他人手機，這已經可以提告了」、「這種通常要硬碰硬，羞辱她！」、「如果對方真的講不聽，請男友換一份工作吧」。

更有一些網友分享親身經歷，存有這種惡劣心態，「幫忙」的人並非一人！有網友分享道「自己老公因為工作性質不能碰到手機，工作間會請同事幫忙開擴音，好讓能夠接聽電話，所以習慣性手機不設密碼。曾經一名女同事會偷偷接聽網友電話或者替覆訊息，還會偷刪訊息，甚至會說：妳有什麼事？如果是重要的事我再轉告他。如果要求開擴音的話，更會被拒絕：他不方便接，請妳不要打來。後來越來越誇張，甚至會嘗試封鎖、偷用手機傳髒話再刪除。最後只能請示上司，將該女同事調走。」

亦有網友指自己朋友亦曾經歷過：「不管對方有沒有另一半，行為都很像私生飯，例如放學跟蹤他、偷拿他手機，一開始會是用借打電話的藉口，然後很久沒還，其實在偷偷使用人家手機，被揭發後就會改用偷的方法。」

網民熱烈討論 事主再次更新後續 直呼：根本厚面皮！

網民熱烈討論中，不少網民都直指「男友的反抗不足」、「要足夠兇才能夠拉開距離」以及「請男友保管好手機」，事主都有一一回覆並指已經有向男友說教，才發現那名女同事的行為不只不問自取拿手機這麼簡單，在得知男友有另一半的情況下，亦繼續不少令人誤會的舉動，女同事向他人捏造與事主男友的關係，指兩人是曖昧對象、當男友在跟事主講電話時，該女同事曾會問他對方是誰，並貶低事主，指事主不懂給男友私人空間、當有客人誤以為女同事跟男友是情侶，一起打工的時候女同事不會否認，更會反指：「我們像情侶嗎？」

事主分享經歷後 不少網友大呼：「心機婊好可怕」 （《致，第三者》劇照）

在女同事死纏爛打之下，幸好事主男主一直堅持，而且一直強硬地拉開雙方距離，甚至乎出口大罵過女同事：「我真的忍很久了，看在你是女生、是同事的面子上，我才沒有動手，我真的忍很久！」

女同事的行為其實與恐怖情人無異，這種強求的行為只會令別人生嫌，女生勇於追求愛情當然是件樂事，但要破壞他人感情的話則是一件缺德之事。在情侶關係路上總會有些不速之客、挑戰，不想努力維繫的感情被破壞掉，保障好雙方關係的關鍵重點的確是遠離不速之客，給予對方安全感與信任。