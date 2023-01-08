外國女進行眼球紋身竟雙眼失明　先後三次手術無果慘成永久性殘疾

【紋身｜刺青】時代變遷，紋身文化變得愈來愈流行，往往紋身前都要思前想後，畢竟紋身是一輩子的事，因此紋身前要了解清楚。近日外國有一名女生因刺青而導致雙眼失明，法院更以永久性殘疾定罪該紋身師。



外國有一名女生因刺青而導致雙眼失明。（ig@anoxi_cime）

外國女進行紋身後 最終雙目近乎失明

根據英國《每日鏡報》報導， 波蘭一名女子（Aleksandra Sadowska）於7年前請了一名自稱具豐富經驗的紋身師「Piotr. A」進行眼球紋身，將眼白刺成黑色，殊不知紋身師疏忽，刺針不小心刺入眼球太深，兼使用了未經認證的眼球墨水，最終導致女生左眼近乎失明、右眼須裝義眼。

波蘭女子（Aleksandra Sadowska）（ig@anoxi_cime）

先後進行三次手術無果 慘成永久性殘疾人士

不料，女生不幸罹患青光眼及患上晚期白內障，在此先後進行了三次手術，可是未有對其雙眼視力起了很大幫助。其中一隻眼睛更無奈下以植入物取，而另一隻眼睛亦只能看到閃爍的光芒，再無法看到物品的輪廓，只能裝上義眼，最終憤怒提告。

波蘭女子（Aleksandra Sadowska）於7年前請了一名自稱具豐富經驗的紋身師「Piotr. A」進行眼球紋身。（ig@anoxi_cime）

女生透露選擇這位紋身師的原因，全因該名紋身師聲稱具豐富刺眼球的經驗，且紋身師保證「自己替其他顧客刺青時，也有同樣的工作程序」，更聲稱自己受過醫療教育。

外國女進行紋身後最終雙眼近乎失明（ig@anoxi_cime）

法院判紋身師有罪 女生斥判決過輕決上訴

意外變成永久性殘疾，她氣得提告該紋身師，2022年12月20日法院判紋身師以未能向受害人提供援助並造成永久性殘疾被定罪，須支付2萬8千元英鎊（約港幣26萬）給女生，並每個月進行30小時的社區服務、持續一年的時間。不過女生的代表律師認為判決過輕，對女生的殘疾程度不成比例，因此正在考慮上訴。