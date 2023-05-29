日系春夏透明感妝容重點！記者實試大熱淚袋妝：3步打造迷人臥蠶

踏入春夏，不只有衫褲鞋襪要換季，就連妝容也是時候要換上春日妝！近年日系穿搭、日系妝容大受香港女生歡迎，《01女生》今次就為大家盤點日系春夏「透明感」妝容的5大重點，記者亦實試了日女大愛的臥蠶淚袋妝，簡單幾步即能打造出水潤透亮感眼妝，效果顯著且自然，立即看看！



日系淚袋妝｜記者實試日本大熱淚袋妝 3步打造迷人臥蠶

記者早前到日本旅行時就入手了 K-Palette 1 Day Tattoo 立體淚袋造影眼線筆，只需要簡單幾步就能畫出自然的臥蠶淚袋妝，事不宜遲為大家實試一下！這支淚袋造影筆設有兩邊頭，一邊是珠光淚袋粉，另一邊就是造影筆。

記者實試了日女大愛的臥蠶淚袋妝，簡單幾步即能打造出水潤透亮感眼妝！（吳梓翹 攝）

日系淚袋妝｜第1步：畫出臥蠶位置

首先用珠光淚袋粉的一邊，在眼底約3－5mm位置畫出臥蠶，令眼底看起來更加自然飽滿，增加立體感！

日系淚袋妝｜第1步：畫出臥蠶位置（吳梓翹 攝）

日系淚袋妝｜第2步：畫上陰影線

提亮了臥蠶位置之後，就要用造影筆在淚袋下面順著眼形輪廓畫上陰影，令立體感更加明顯！

日系淚袋妝｜第2步：畫上陰影線（吳梓翹 攝）

日系淚袋妝｜第3步：用手指輕輕推開

最後用手指輕輕推開，令眼妝更顯自然柔和！如果想淚眼妝更加明顯，也不妨試試在臥蠶位置加上閃亮眼影液或珠光眼影，效果會更加明顯！

日系淚袋妝｜第3步：用手指輕輕推開（吳梓翹 攝）

日系春夏「透明感」妝容5大重點

日系春夏妝容重點1：透薄底妝

底妝可說是整個妝容的關鍵，尤其是踏入春夏，揀選一款質地透薄而且持久度高的底妝產品特別重要，這樣才能令妝感自然及具有光澤感。

日系春夏妝容重點1：透薄底妝（rmkofficial@IG）

日系春夏妝容重點2：局部提亮

日系透明感妝容強調自然健康的肌膚光澤感，所以在塗上粉底後，可以用高光粉或珠光眼影，打亮顴骨位置，打造出透明亮澤感妝容。

日系春夏妝容重點2：局部提亮（canmaketokyo@IG）

日系春夏妝容重點3：自然粉嫩眼妝

說到明「透明感」妝容，眼妝也要盡量自然，可以先用淺色調眼影作為打底，然後可以用較深色的粉色調眼影暈染眼尾位置，再用咖啡色眼線筆畫上內眼線，就能輕鬆打造出自然春夏眼妝！

日系春夏妝容重點3：自然粉嫩眼妝（ettusaisjp@IG）

日系春夏妝容重點4：自然睫毛

至於睫毛部分，想做到自然但迷人，可以先用睫毛夾輕輕把睫毛夾翹，再單單塗上睫毛底膏即可！

日系春夏妝容重點4：自然睫毛（ettusaisjp@IG）

日系春夏妝容重點5：玻璃亮澤感唇妝

唇膏方面可選玻璃唇彩，看起來滋潤而且充滿亮澤感，作為整個日系透明感妝容的收結。