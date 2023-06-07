8大胭脂推薦！記者實試零失敗胭脂畫法　學懂2招打造自然好氣息

【胭脂推薦2023｜胭脂畫法】胭脂可為整個妝容加以點綴，增添紅潤感、好氣息！胭脂畫法絕對是一門學問，正確的掃胭脂方法緊記要學懂，否則不但會令妝容看起來很不自然，甚麼會被嘲似「馬嬲屁股」！

《01女生》記者今次就實試了以下的掃胭脂小技巧，在把胭脂掃上臉前做多「2步」，即能輕鬆打造自然紅潤妝感，大家也不妨跟著試試！另外，《01女生》也會為大家盤點8大胭脂產品推介，讓女生們參考一下！



《01女生》記者實試了掃胭脂小技巧！（吳梓翹 攝）

記者實試零失敗胭脂畫法 學懂2招打造自然好氣息

不少女生在上胭脂時，都會用胭脂掃大量沾點胭脂，就以打圈方式塗上臉頰，但這樣不但難以控制胭脂的顯色度，更會令胭脂看起來不均勻、不自然！無論上眼影還是上胭脂，任何要上色的美妝產品，都千萬不要忘記「少量多次」這四個字！

太過重手難以補救，但少量多次就能慢慢暈染出理想的紅潤感。化妝掃沾點胭脂後，可以造在手背或紙巾上輕輕掃走多餘粉末，然後善用虎口位，放在顴骨位置，沿著「從下而上」地斜掃塗抹。做多2步即可打造自然、減齡又顯瘦的零失敗胭脂。

太過重手難以補救，但少量多次就能慢慢暈染出理想的紅潤感。（吳梓翹 攝）

8大好用胭脂推薦

學懂了胭脂掃法後，就是時候買盒新胭脂回去反覆練習了！《01女生》立即為大家盤點8款胭脂產品推介！

胭脂推薦2023｜1. M‧A‧C 亮色輕潤感胭脂 HK$295

M‧A‧C 這款「果涷胭脂」向來深受女生喜愛，單是猶如果凍軟糯的質感已經令人感到相當療癒！胭脂塗上臉時容易推開，散發出低調的明亮感

購買方法：SEPHORA（HK$295）｜Harrods（HK$219）｜Strawberrynet（HK$238）｜Selfridges（HK$225）

胭脂推薦2023｜M‧A‧C 亮色輕潤感胭脂 HK$295（M‧A‧C 官網）

胭脂推薦2023｜2. BENEFIT 胭脂蜜粉 HK$270

BENEFIT這款胭脂蜜粉質感絲滑細緻，而且容易暈染均勻，輕鬆打造出柔和絲緞妝效。加上產品具8小時持久妝效，並能有助提亮膚色！

購買方法：SEPHORA（HK$295）｜Look Fantastic（HK$212.5）｜Zalora（HK$266）｜Strawberrynet（HK$193）｜Selfridges（HK$250）

胭脂推薦2023｜BENEFIT 胭脂蜜粉 HK$270（SEPHORA 官網）

胭脂推薦2023｜3. NARS 胭脂 HK$310

NARS 胭脂大受女生歡迎，胭脂色調眾多，由自然薄透色調到大膽鮮艷的高彩度色調都應有盡有，總有一款適合你的膚色，助你打造自然迷人妝容。

購買方法：SEPHORA（HK$310）｜Zalora（HK$249）｜Strawberrynet（HK$155）｜Selfridges（HK$265）

胭脂推薦2023｜NARS 胭脂 HK$310（NARS 官網）

胭脂推薦2023｜4. CLINIQUE Cheek Pop Blush HK$190

CLINIQUE 這款 Cheek Pop Blush 於日韓台港熱賣，又名「花花胭脂」的它，單是花花造型已經令人難以抗拒！胭脂含有珠光粉末，有助塑造自然紅潤好氣息！

購買方法：SEPHORA（HK$190）｜Look Fantastic（HK$234）｜Selfridges（HK$210）

胭脂推薦2023｜CLINIQUE Cheek Pop Blush HK$190（CLINIQUE 官網）

胭脂推薦2023｜5. TARTE Amazonian Clay 12-Hour Blush HK$265

TARTE 這款 Amazonian Clay 12-Hour Blush 富含營養，產品含有從亞馬遜河岸取得並在陽光下自然曬乾的天然河泥，有助減少毛孔油脂，為肌膚帶來滋潤及保濕，同時能做到持續12小時不脫妝的無瑕妝容。

購買方法：SEPHORA（HK$265）

胭脂推薦2023｜TARTE Amazonian Clay 12-Hour Blush HK$265（SEPHORA 官網）

胭脂推薦2023｜6. SEPHORA COLLECTION Colorful Blush HK$120

來自 SEPHORA COLLECTION 的 Colorful Blush 質地極度柔滑，而且妝效自然持久，產品附有鏡子，方便女生們隨時隨地補妝。

購買方法：SEPHORA（HK$120）

胭脂推薦2023｜SEPHORA COLLECTION Colorful Blush HK$120（SEPHORA 官網）

胭脂推薦2023｜7. BOBBI BROWN 胭脂 HK$320

BOBBI BROWN 胭脂質地柔絲順滑，容易推開，輕鬆打造出持久啞緻的妝效，做到健康、自然紅潤效果。

購買方法：Strawberrynet（HK$255）｜Selfridges（HK$200）｜Zalora（HK$254.62）

胭脂推薦2023｜BOBBI BROWN 胭脂 HK$320（BOBBI BROWN 官網）

胭脂推薦2023｜8. RMK 原生透亮胭脂 HK$240

RMK 原生透亮胭脂半透明色彩，散發出白裡透紅感，產品質感雖然是粉狀，但沒有粉感，顯色度高之餘貼服透薄，致力做到與肌膚融為一體！