168斷食缺點｜台女168減肥致胃潰瘍　台醫拆解成因:3類人不宜斷食

168斷食缺點！168斷食法是不少女生首選的減肥方法，「168」意思是在一天之中只有8小時可以進食，16小時斷食，透過限制進食時間減少熱量攝取，並在斷食期間進一步分解脂肪，達致減肥效果，朱千雪、湯洛雯、楊丞琳等多位女生都曾實行「168斷食法」，更大讚減肥效果顯著！



但究竟168減肥法是否適合每位女生呢？有位台灣女藝人日前就在節目上分享了自己實行168斷食法的經歷，實行1周後慘致胃潰瘍，而且這並非單一例子！那麼168斷食要怎樣實行才能健康又有效地減肥，又有那些人不適宜168呢？立即看看台醫及營養師的拆解！

減肥｜168斷食法是不少女生首選的減肥方法！（《舉重妖精金福珠》劇照

減肥｜台女「168斷食法」減肥致胃潰瘍 盲目跟從後果嚴重

「168斷食法」紅遍全球，亦引來一眾女生「跟風」，但原來168斷食並非適合所有人？台灣藝人黃小柔早前在綜藝節目《醫師好辣》上就分享了自己實行168斷食法的親身經歷，她在8小時的進食時間中，也控制住自己不要吃得太誇張，一心以為這樣就能瘦得比較快，而在頭3日減重效果確實顯著，但後來就開始病倒了。

黃小柔表示，過去試過不同的減肥方法，把腸胃弄差，胃部相對較敏感，所以持續實行168斷食，就令她感到胃部疼痛，求醫後就發現是胃潰瘍。由於空腹導致胃酸產生，加上黃小柔曾經因為胃穿孔留下了傷口，而胃酸分泌不斷刺激傷口，最終就變成了潰瘍，所以168其實並不適合她。

減肥｜台女「168斷食法」減肥致胃潰瘍！（《歡樂頌》劇照）

肝膽腸胃科醫生陳炳諴就指出，其實空腹並不會對胃部造成直接傷害，但我們身體裡設有一個生理時鐘，之所以要固定吃三餐，就是因為到特定時間我們會感到肚餓。肚子餓時就會產生胃酸，當你吃了食物後就能把胃酸中和，但在剛剛開始實行斷食時，空腹時胃酸同樣會分泌，所以這時候你沒有給它食物的話，就會導致潰瘍。

總而言之，平日習慣了定時吃三餐，又希望開始實行斷食法的話，就要讓它慢慢習慣，循序漸進，好讓腸胃道適應。不同的斷食減肥法並不是每個人都適合，大家應要考慮到自己日常飲食習慣，再作調整！

減肥｜平日習慣了定時吃三餐，又希望開始實行斷食法的話，就要讓它慢慢習慣，循序漸進，好讓腸胃道適應。（《一起吃飯吧》劇照）

168斷食缺點｜168斷食法並非人人適合 台醫勸3類人不宜試！

黃小柔的個案其實並非單一例子，另一位肝膽腸胃科醫生王威迪也分享一個個案，一名業務員實行168斷食法減肥，沒有變瘦之餘也同樣出現胃部潰瘍又發炎情況。這名病患雖然把進食時間縮減到8小時，但他從不戒口，高油高鹽的食物搭配上含糖飲料通通照吃，甚至會因為少吃了一餐，就把午餐的食量增至接近2倍，導致胃酸分泌過量，胃部負擔過重。

王醫生指出，實行168斷食法切忌暴飲暴食，而且運動量大、糖尿病控制不佳及不忌口這3類人士都不適合實行，加上含糖飲料、澱粉類這些食品，都會刺激到胃酸分泌，所以應要減少攝取，否則減肥不成之餘，更會有損健康！

實行168斷食法，一下子要把空腹時間拉至16小時，胃部確實難以適應，營養師李婉萍就提議可先實行「1212斷食法」，即空腹12小時，其餘12小時可以進食，逐步逐步控制空腹時間，以免影響健康。

王醫生指出，實行168斷食法切忌暴飲暴食，而且運動量大、糖尿病控制不佳及不忌口這3類人士都不適合實行！（《沒關係，是愛情啊》劇照）

至於168斷食法的減肥效果，《01女生》曾經向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）了解過，陳曼婷回覆，剛開始節食時的快速減重效果除了來自於實際消脂以外，也跟攝取量減少後腸道中食物重量變少、變輕的原因有關。另外，加上身體代謝會對於飲食模式產生慣性，長期168飲食一段時間後亦容易遇上停滯期，需要調整。因此首周的減重效果一般最為理想，後面亦需要調整好心態持之以恆才可以獲取最後成功。

不過說到底，各種減肥方法的成效及實際實行方法都是因人而異，不要盲目跟從網上減肥貼士，最理想當然是向營養師徵詢意見，而在減肥期間感到不適就要盡快求醫！