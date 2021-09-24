理科太太拆解168間歇性斷食原理　不但能躺平瘦一圈更可防癡呆？

你有沒有很久不見的朋友突然發了張照片，整個人消風一圈還說沒有特意運動節食。16:8 間歇性斷食最近突然成為新的救世主。今天讓你了解原理、和你適不適合這樣做。



間歇性斷食只要做得對，你是不用擔心肌肉會流失的，反而因為會分泌一點生長激素的關係，繼續幫你維持肌肉量。

16:8間歇性斷食飲食模式不但可以減肥，更可增強記憶力延年益壽？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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16:8間歇性斷食達到消脂排毒的背後原理，同時亦能刺激大腦令思路更清晰。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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16:8斷食還可激發細胞自噬模式，淘汰其中導致老人癡呆的壞蛋白質。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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理科太太建議大家必須清楚了解16:8斷食的原理及自身條件，才開始實行16:8飲食模式和斷食節奏。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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理科太太分享進行16:8斷食的真實反應，減肥僅次要，睡眠質素變好、工作更專注。這兩類人想嘗試要先問醫生！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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完整收看理科太太的講解，歡迎欣賞置頂影片。

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【本視頻獲理科太太Li Ke Tai Tai授權轉載，瀏覽粉絲團及Youtube頻道。】