頭髮易扁塌？5個吹整技巧打造蓬鬆髮根　髮量秒增倍、修飾月亮臉

很多女孩都會面對髮型變容易扁塌的煩惱，尤其是髮根又細又直的女生，就算洗頭了，但是出門一會，頭髮馬上變得又扁又油，一點造型都沒有，甚至看起來髮量稀疏，還顯大臉。



頭髮蓬鬆不單止看起來髮量多，在視覺上也有修飾臉型的效果，整個人就像被拉高了。想整出蓬鬆的髮根其實講求點小技巧，其實也不難，一起看看擁有蓬鬆髮根的撇步！

擁有蓬鬆髮根的5個小技巧，把握好，氛圍感美女這不就來了嗎！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

1. 燙髮根

如果你家有捲髮棒，或者燙髮棒，最直接的方法就是在你出門之前，在髮根處燙上小卷度，記得是靠近頭頂髮根的位置，把頭髮向上拉高，矯正髮根的角度，讓髮根支撐力升級，打造蓬鬆感，讓髮量看起來瞬間變多，整個頭型變得更圓潤好看。

2. 換瀏海分線

如果家里沒有燙髮棒、電髮夾也沒關系，可以試試不用花錢的方法，其中一個就是換瀏海分線。頭髮如果長期分同一條線，很容易導致禿頭，而且導致頭髮有記憶，所以當一邊變得格外軟塌時，建議每過幾個月就換一次方向。這樣會讓你頭髮分線處比較蓬鬆。

同場加映：髮型｜後腦扁塌氣質大扣分！韓髮型師5步扁頭吹髮神技10秒變女神（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

3. 吹頭髮

不想要扁塌的頭髮，其實吹頭髮時是有技巧的。不要從頭頂由上往下吹，這樣會讓你頭髮更扁，而且傷害頭皮。可以低頭或側頭，頭髮就會自然下垂，然後把風筒放在髮根的位置，也就能順著毛鱗片生長的方向，這樣吹完之後，頭髮看起來是比較蓬鬆的。比如，原本你是3/7分的側分，那麼吹頭髮的時候，就把頭髮分成7/3分吹，既不傷髮質，又可以讓頭髮保持蓬鬆。

4. 丸子頭

在把頭皮吹乾，頭髮8成乾的時候，先擦上護髮精油，再用手把頭髮全部抓在一起，往同一個方向擰，然後用橡皮筋紮成一個丸子頭，注意頭髮不能太濕，否則效果不持久，擰的時候也不要太緊，避免傷髮。等到頭髮差不多乾完，就可以把髮圈脫下來，頭髮就會呈現自然的蓬度。

同場加映：瀏海｜挑選髮捲及正確使用手法 捲出完美空氣瀏海、頭髮不再扁塌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

5. Z字型分線

頭髮扁塌的女生都會有禿禿的髮線，你可以試試用一個尖尾梳，以尾部尖尖的地方畫出Z字型的閃電分線，接著再分邊，髮根就會自然鬆開，也不會有禿禿的髮線，甚至不用風筒吹頭，頭髮就可以變得蓬鬆。

同場加映：60歲章小蕙護髮4秘訣 忌只用1款洗頭水 保養頭皮減白髮、生黑髮（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

女生們，get起來了嗎？讓你擺脫頭髮扁塌的煩惱！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】