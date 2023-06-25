18歲女隆胸意外變成植物人　整容診所醫療過失不認帳：只賠償6千

不少女生都會仔細觀察自己的五官、妝容、身材，暗自為著自己的目標而努力，有些女生會靠著護膚保養，有些女生則以絕好的化妝技巧去改頭換面；亦有些女生以運動健身去改善自己。面對一些無法短期改善、又或者要依靠美容療程等外力幫助的時候，醫美療程雖然不失為其中一個方法，不過同時具有一定程度的風險。



意外防不勝防，醫美療程雖然可以快速、針對性見效，不過入侵性療程同時具有風險，選擇醫美療程的當刻，你又有否認真了解到呢？提到醫美療程的風險，早前則有一名美國醫生因隆胸手術出錯，令女病患期後因嚴重腦損傷身亡，近日醫生更被判過失殺人罪罪成的事宜。

18歲花樣年華 變美隆胸竟成意外

綜合外媒報導，Emmalyn Nguyen 是個亞裔女生，來自美國科羅拉多州（Colorado），剛剛高中畢業的她，年滿18歲正值花樣年華，為著成為更好的自己，在征求父母同意後，決定以自己的積蓄：6千美元（拆合約4萬7千港元）於整形外科診所(Dr. Geoffrey Kim's Greenwood Village office)進行豐胸手術。

誰知這一個變美決定竟造成意外，原定2019年8月1日下午2時正是Emmalyn Nguyen 進行手術的時間，她亦有告知父母，母親亦有陪同前往診所等待，好讓手術完結後有人照顧她。

隆胸手術出錯 錯失搶救良機

綜合外媒報導，當Emmalyn Nguyen 開始進行隆胸手術不久，當時正進行麻醉步驟，不過當時手術室內有15分鐘的時間空無一人，只得Emmalyn Nguyen 獨自在手術台上。在這15分鐘期間，她的嘴唇和面部漸漸發紫，其後更蔓延到手以及上半身。15分鐘後，當值護士Rex Meeker 發現Emmalyn Nguyen 的情況，雖然即時停止麻醉卻沒有立刻嘗試急救，1小時過後，更惡化至出現心臟驟停的情況。

心臟驟停期間，醫生Dr.Geoffrey Kim才施以急救，雖則通過心肺復蘇術（CPR）將她救回，不過救回後卻沒有將她送院治理。另外，一眾醫護人員更對在手術室外等待，Emmalyn Nguyen的母親Lynn Fam說明實情，反而多次謊稱「狀況良好」、「手術順利」、更聲稱因她年紀小，心率回復需時，等待時候才會比原定時間長。

但事實上手術從未開始，在整整5個小時內，Emmalyn Nguyen 經歷兩次心臟驟停、神經系統已失去反應。直到晚上7點半，診所才將Emmalyn Nguyen 送院搶救，雖然當時撿回一命，但已經造成嚴重腦損傷、變成植物人，需要24小時護理：無法說話、無法自行進食，這樣的情況長達14個月，最後Emmalyn Nguyen 於2020年10月去世。

醫療過失不認帳 診所原本只賠償 最終被審訊定罪

因為醫護人員稱手術如常，以致昏迷不醒多個小時，錯失搶救良機。但在事發後大約一個月，診所卻只以賠錢退款了事，當地記者聯繫涉事診所時均表示不願置評。後來￼Emmalyn Nguyen 家人將這家診所告上法庭，審訊間涉事當值護士Rex Meeker 更指出原來當時一眾護理師多次要求將￼Emmalyn Nguyen 送院，但遭到醫生阻止，更聲稱：「多給我一點時間，病患很快會自己醒來的」。而經過一連串審訊，近日醫生亦被判過失殺人罪罪成，麻醉師及護士因願意放棄牌照及出庭指控；故被獲撤銷控罪。

近日醫生Dr.Geoffrey Kim 被判過失殺人罪罪成 (Twitter@RobLow)

入侵性療程具風險 做前需多次核查

任何手術都會具有風險，少則因入侵性療程而引起感染、皮膚敏感等情況，嚴重至操作不當做成的醫療過失，可能會危害生命。大家考慮入侵性療程前一定要了解清楚所有影響、風險。另外，大家必須要多作溝通、查詢及上網核查診所、醫生是否具有專業資格及證明。