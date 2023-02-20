48歲兩度隆胸失敗！乳房現破洞滲膿液　移除植體致抑鬱望再做手術

隆胸後遺症非常可怕！為了擁有豐滿身型，有女生會冒險進行整容手術，但有時結果可能不如預期。在英國倫敦有一位48歲女士Kelly Young，為了擁有傲人身材，於25年前接受隆胸手術升級至D罩杯，但在2018年時乳房植體爆裂，胸部更出現恐怖大洞。即使進行手術仍隆胸失敗，無法挽回，最後只能移除乳房植體，更因此失去自信！



48歲隆胸女無視醫生10年換一次乳房植體建議

48歲隆胸女無視醫生10年換一次乳房植體建議（twitter@Kelly Young）

48歲的Kelly Young 25年前在倫敦進行隆胸手術，當時的醫生有建議她每10年進行一次手術更換乳房植體，因為當時的植體有可能隨時間而改變質量。結果因沒有聽從醫生指示，在2018年右胸乳房植體爆裂，當她躺下時右邊乳房會偏向一邊，她形容像是失去活力，為了讓胸部重新堅挺，決定再次接受手術。

進行兩次修復手術傷口均滲膿液、植體外露

進行兩次修復手術傷口均滲膿液、植體外露（twitter@Kelly Young）

Kelly Young為了美觀決定再做一次隆胸手術，但為了省錢，在去年9月時去到土耳其進行手術，只花費了美金4,500元（約港幣35,280）。但竟在手術不久，她發現右乳房下方的傷口竟在滲出膿液，最終得知那是她的植體正在外露，非常可怕！

而Kelly Young決定回到英國就醫，但也只能先用抗生素來抗感染，並在感染受控制後再次換上尺寸較小的乳房植體，但這次是兩邊胸部都出現了滲出膿液。最後她只能進行手術將全部乳房植體移除，而醫生給她的建議是以後都不能再接受隆胸手術。

移除乳房植體失自信 籲手術前要研究清楚

移除乳房植體失自信 籲手術前要研究清楚（twitter@Kelly Young）

Kelly Young自從移除乳房植體後，她形容平坦的胸部像回到12歲時，再加上3次的手術疤痕，讓她從此自信心下降和不敢讓男朋友見到她。而Kelly Young更因此而需要服抗抑鬱藥，表示將來有機會的話會想再次接受隆胸手術，不然，她夏天會完成不敢穿泳衣，將會是另一場噩夢。最後她敢呼籲大家在想進行整容手術前，要多做研究及看清楚所有可能出現的併發症。而且最重要是到合規格及牌照齊全的醫院進行手術，千萬不能貪便宜。