整容｜內地女誤信醫美廣告由變美慘變毁容！一針斷送終身健康

整容｜政府常呼籲公眾提防網上虛假訊息，提高公眾對網絡安全的意識，惟總是有人誤信而被騙。內地有一名少女正因誤信了社交平台的醫美廣告，損害到自己的終身健康。事源到底是怎樣，一齊來看看究竟吧！



整容｜內地女誤信醫美廣告 斷送自己終身健康

俗語說愛美是女人的天性，但要衝量是否能承受「愛靚唔愛命」的後果。近年醫美技術進步，但間中都會出現大大小小的整容事故。一名內地少女在社交平台看到「一針降顴骨」的廣告後，毫不猶豫立馬花2,000元人民幣（約2,300元港幣）打美容針，殊不知受到細菌感染，更導致毀容。

整容｜內地女誤信醫美廣告 斷送自己終身健康（Weibo@C我對月亮許願）

整容｜黑心美容院「求其」在車上替客人打針

根據內地媒體報導，事源內地河南鄭州一名少女在小紅書上看到一則有關「一針降顴骨」的廣告，少女對其極感興趣，經過一番詢問後，涉事美容院向少女表示「一針見效」、「效果特別明顯」，而且強調療程收費比平日便宜了2,000元至3,000元人民幣，成功吸引了少女兼且她立馬決定當晚注射。少女憶述，當晚前往美容院打針時，對方聲稱剛好在附近用餐，並可駕車到附近找她在車上注射。少女一度擔憂車上光線不足，對方則表示「沒事，我經常在車上打針」，在注射前對方只是看了她的臉一下後，並沒有向她解釋藥物用量等等，直接打針。

整容｜經過一番詢問後，涉事美容院向少女表示「一針見效」、「效果特別明顯」。（Weibo@C我對月亮許願）

整容｜注射驚現腫脹 服用藥物一年零好轉

注射後，少女臉部就出現淤青腫脹，惟對方聲稱這是正常現象。不久後，她的臉部淤青不但沒有消失，臉部反而愈來愈腫，更漸漸長出硬塊及出現痛楚。眼見情況「不對路」，少女於是決定前往醫院檢查，經過詳細檢查後，發現是受到細菌感染。醫生接照病況來開立抗生素給她，惟服用抗生素藥物整整一年，臉部毫無好轉。

整容｜注射驚現腫脹 服用藥物一年零好轉（Weibo@C我對月亮許願）

整容｜服用抗生素藥物整整一年，臉部毫無好轉（Weibo@C我對月亮許願）

整容｜黑心美容院拒責 少女變美慘變毁容

後來，少女發現除了自己外，亦陸續出現其他受害者，於是聯合要求涉事美容院承擔全部的醫藥費，惟對方封鎖所有人的通訊，似乎拒絕為此負責任。少女已向警方求助，涉事美容院的社交平台亦已遭清空所有內容。直到至今，少女已花費逾10萬元人民幣（約11.7萬港元）治療，醫生亦坦言細菌會終生伴隨她。