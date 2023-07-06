Sasa優惠｜莎莎夏日大激減19折起　Jo Malone、Laura Mercier必收

Sasa優惠減價低至19折！踏入夏日，除了衣服要換季，護膚、美妝品同樣要因應肌膚狀態而換新。美妝品專門店Sasa莎莎就現正進行夏日大減價，多款精選產品激減低至19折，其中大受女生歡迎的 Jo Malone 香水、Laura Mercier 蜜粉等都有折扣優惠，大家趕快到Sasa莎莎掃貨，入手夏日必備的美妝品吧。《01女生》立即為大家盤點8大Sasa優惠抵買美妝推介。



Sasa優惠低至19折！（Sasa 官網）

Sasa優惠2023｜Jo Malone Wild Bluebell 藍風鈴古龍水 30毫升 HK$399（原價：HK$660）

購買方法：莎莎 網店

Jo Malone 一向都是一眾女生夢寐以求的香水品牌，作為經典香氣之一的藍風鈴，花味芬香，配以柿子的甘甜，散發出甜美又迷人的氣質，加上清新及充滿活力的感覺，尤其適合夏日噴上。

Sasa優惠2023｜Jo Malone Wild Bluebell 藍風鈴古龍水 30毫升 HK$399（原價：HK$660）（Sasa 官網）

Sasa優惠2023｜Chloé 歌露兒香水噴霧 75毫升 HK$605（原價：HK$1,250）

購買方法：莎莎 網店

夏日與花香尤其匹配，Chloé這款香水同樣用上了花香為主調，花香主調，配會牡丹及荔枝清甜香味作為前調，最後以琥珀及香柏木氣味作結，加強了香氣的持久度及濃度。高貴典雅的香水瓶身，更加是為家居加以點綴的時尚小物。

Sasa優惠2023｜Chloé 歌露兒香水噴霧 75毫升 HK$605（原價：HK$1,250）（Sasa 官網）

Sasa優惠2023｜Laura Mercier 柔光透明蜜粉（透明色）HK$227（原價：HK$370）

購買方法：莎莎 網店

炎炎夏日，不想妝容不足半天就溶透，就要做好定妝。Laura Mercier 的柔光透明蜜粉，輕柔質感有助亮白膚色及擊退油光，令底妝更完美無瑕，打造自然透薄妝感，同時有助令底妝更持久。

Sasa優惠2023｜Laura Mercier 柔光透明蜜粉（透明色）HK$227（原價：HK$370）（Sasa 官網）

Sasa優惠2023｜Yves Saint Laurent絕色輕霧唇膏 HK$273（原價：HK$390）

購買方法：莎莎 網店

Yves Saint Laurent絕色輕霧唇膏單單是唇膏的外殼設計，已令人難以抗拒，黑色的外殼，配以金色品牌標誌，型格又高雅。唇膏質地順滑不顯唇紋，霧面妝感不乾燥，輕鬆打造出迷人的霧面唇妝。

Sasa優惠2023｜Yves Saint Laurent絕色輕霧唇膏 HK$273（原價：HK$390）（Sasa 官網）

Sasa優惠2023｜Kiehl’s 金盞花深層潔面泡沫 230毫升 HK$192（原價：HK$320）

購買方法：莎莎 網店

踏入夏日，清潔護膚工夫也千萬不要忽略，Kiehl’s 的皇牌金盞花系列以紓緩保濕、改善粉刺、減少過剩油脂等為賣點，推出至今也深受不少女生喜愛，這款深層潔面泡沫採用了極溫和的配方，能有效徹底清除面部多餘油脂及污垢。

Sasa優惠2023｜Kiehl’s 金盞花深層潔面泡沫 230毫升 HK$192（原價：HK$320）（Sasa 官網）

Sasa優惠2023｜Soo Beauté 升級蘆薈保濕舒緩凝膠 300毫升 HK$69（原價：HK$89）

購買方法：莎莎 網店

適逢盛夏，少不避陽光與海灘及大玩水上、戶外活動，長時間暴曬於陽光之下，即使已經做足防曬，有時候也避不免出現曬傷情況。Soo Beauté 升級蘆薈保濕舒緩凝膠蘊含有機蘆薈和積雪草成分，能快速鎮靜舒緩肌膚，有助大家曬後急救舒緩，為肌膚迅速補水。

Sasa優惠2023｜Soo Beauté 升級蘆薈保濕舒緩凝膠 300毫升 HK$69（原價：HK$89）

Sasa優惠2023｜Cell Fusion C 夏日冰感防曬旅行套裝 5件裝 HK$88（原價：HK$150）

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防曬工夫在夏日尤其重要，這款 Cell Fusion C 夏日冰感防曬旅行套裝 5件裝包含了全效舒緩防曬乳SPF50+ PA+++、煥白美顏防曬調色霜 SPF50PA++++、輕透保濕水感防曬霜SPF50PA++++、舒緩冰感保濕面膜、鎮靜冰感保濕面膜，5合1的防曬好物絕對是夏日必備，在夏日激減期間，除了有折扣優惠外，加$1即可有多1套。

Sasa優惠2023｜Cell Fusion C 夏日冰感防曬旅行套裝 5件裝 HK$88（原價：HK$150）（Sasa 官網）

Sasa優惠2023｜Lancome 立體塑顏緊緻保濕露 400毫升 HK$540（原價：HK$820）

購買方法：莎莎 網店

保濕同樣是一年四季都不能忽視的護膚步驟，Lancome 立體塑顏緊緻保濕露含有鳥苷和水解亞麻提取物、黑麥籽精萃等，能有效為肌膚鎖水保濕、補充膠原蛋白及緊緻肌膚。