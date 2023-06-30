編輯部10大高CP美妝品推薦！必購美國認可柔膚水　$110起入手！

十大好物推薦2023｜炎炎夏日最怕出現溶妝浮粉情況，加上近期不時下起雨來，不但心情使人憂愁，膚況又變得不太穩定。《01女生》5位記者為大家實試了多款產品，精選出十大美妝護膚產品，其中有不少都是近期推出的新產品，有一款產品短短使用14日後明顯感到有改善，即看看記者們的親身分享！



十大好物推薦2023 （石欣桐 攝）

記者 石欣桐 - 夏日專屬香氣與色彩 每天都有好心情

記者 石欣桐：夏日專屬香氣與色彩 每天都有好心情（石欣桐 攝）

十大好物推薦：HUDA BEAUTY NEW NUDE 裸色眼影盤 HK$590

HUDA BEAUTY的這款18色眼影盤，尤其適合平日有選擇困難症的筆者，每次買新眼影盤，單是猶豫入手霧面還是珠光面、偏紅還是偏橙色調，都可以用上一整天！HUDA BEAUTY NEW NUDE 裸色眼影盤一盒有齊18隻色，啞光、反光、閃粉、珠光都應有盡有，而且基本上每一格筆者都用得上，更可以因應各種穿搭造型及場合，打造不同的層次感眼妝。

其中1 格為遮瑕底色，似膏狀的質感容易上妝，而且貼服度高，有效提高接下來塗上的眼影顯色度，亦能令妝效更持久，其他啞光眼影都很容易上色。眼影盤以粉嫩色調為主，看起來充滿療癒感，上眼效果更加比想像中自然，日常也適合使用。

十大好物推薦2023｜HUDA BEAUTY NEW NUDE 裸色眼影盤 HK$590（石欣桐 攝）

HUDA BEAUTY NEW NUDE 裸色眼影盤一盒有齊18隻色！（石欣桐 攝）

十大好物推薦：Maison Francis Kurkdjian Aqua Media Cologne forte淡香精 HK$1,680 / 70ml

常言道，香水需要搭配心情與天氣，筆者就認為Maison Francis Kurkdjian 這款 Aqua Media Cologne forte淡香精的香味尤其適合度假感重的炎炎夏日。先是全綠色的包裝，已經感受到大自然氣息滿滿！芳香、柑橘的香調，第一下噴上身時，豐富的佛手柑香味濃郁嗆鼻，但當前調揮發後留下的清甜香氣自然、放鬆，令整日心情也變好！

香氣總會勾起及留住回憶，這款淡香精的香味令筆者聯想到大自然悠悠流水、青青大草原的景象，加上清新的香調特別適合夏日使用。淡香精的持久度亦不俗，早上外出時噴上後，期間不用補噴，到傍晚依然散發著淡淡香氣。

十大好物推薦2023｜Maison Francis Kurkdjian Aqua Media Cologne forte淡香精 70ml HK$1,680（石欣桐 攝）

記者 夏子婷 - 清爽不黏膩 毫無負擔

記者 夏子婷：清爽不黏膩 毫無負擔 (夏子婷 攝）

十大好物推薦：CLARINS 水潤活肌保濕霜HK$480 / 50ml

香港夏天又濕又熱最怕黏膩感，一踏入夏天都會選用質地輕盈透薄的面霜，同時又做到持久鎖水效果。筆者最近轉用了CLARINS全新的水潤活肌保濕霜， 面霜質地輕盈，延展性相當強，而且一塗上臉𣊬間吸收。平日筆者一般作為晚間護膚程序使用，特別晚上容易被冷氣機倒抽乾肌膚水份，當晚上使用從而起到一定的修復程度。

過去筆者都會擔心睡前塗面霜會出現悶痘的情況，使用保濕霜大概14天左右都沒有出現，基本上使用後，整體皮膚都變得水潤細滑，且成份中加入有機木薯根粉，減少臉部的油光，翌日起床後明顯見到見肌膚變得飽滿。

十大好物推薦2023｜CLARINS 水潤活肌保濕霜HK$480 / 50ml (夏子婷 攝）

十大好物推薦：ettusais 稜鏡光感柔滑眼線液 HK$110

筆者一直都是ettusais的忠粉，多次回購品牌極具人氣的睫毛打底，且ettusais亦深受日本女生的歡迎。是次推出全新的稜鏡光感柔滑眼線液，細緻筆觸輕鬆描畫出柔和的眼線，當中加入少量的閃爍珍珠粉末，從而減低眼神銳利感。

筆者平日喜歡打造日系透明感妝容，自然又增添氣色，加上ettusais這支眼線液，簡直是為妝容更增添些許色彩。眼線出水流暢順滑，不易暈染，配合了高度防水配方、防濕氣、防汗、防涙、防皮脂，即使進行戶外活動都無需擔心變成「熊貓眼」。

十大好物推薦2023｜ettusais 稜鏡光感柔滑眼線液 HK$110 (夏子婷 攝）

十大好物推薦2023｜ettusais 稜鏡光感柔滑眼線液 HK$110 (夏子婷 攝）

記者 李樂瑤 - 夏日清爽養膚之選

（李樂瑤 攝）

十大好物推薦：Haba G露水 HK$260 / 180ml

夏日炎炎，清爽絕對是必要條件。作為筆者最常做的夏日養膚，必定是雪藏化妝水後再濕敷5到10分鐘，透心涼之餘又能舒緩皮膚，改善乾燥感。

夏天挑選護膚品時，最怕過份清爽無法保濕、過於黏稠又會令到心情煩躁。經過一番精心挑選過後，挑選了這支聲稱能夠30秒高效保濕的G露水，它無色、無香味，流動性高，咋看之下以為只是純水配方，其實當中以北海道海洋深層水配合玻尿酸、軟骨素以及3種礦物精華，能夠迅速舒緩、補濕，作為日常護理、妝前保濕都十分合適，不過若果大家都是乾肌的話，化妝水過後記緊再加以塗抹些乳液。

（李樂瑤 攝）

十大好物推薦：IPSA 更新亮膚乳液 #4 HK$560

夏天的毒辣陽光、冷熱地方交替等都十分考驗皮膚的能耐，要是護膚步驟做不夠的話，乾燥、泛紅、色班等問題就會找上門。這支IPSA 更新亮膚乳液，筆者由冬天一直使用至今，正在使用的#4 乳液十分合適乾燥肌女生！它以活化肌膚、促使細胞帶氧更生，能夠一支解決多種皮膚問題：滋潤、修護肌膚，同時幫助減淡幼紋、亮白膚質、改變皮膚彈性。雖然乳液有所建議用法，配以真絲化妝棉使用，能夠更加均勻滲透，不過筆者亦同時親測過懶人護膚法，以手塗抹亦無損成效。

大家可以注意的是，每款乳液配方都有些許不同，可以針對不同肌質的高氧或低氧特性，穩定及提升血液帶氧力，乳液大致上可分為5類：保濕、美白、緊緻、激活膠原及抗敏，可以按個人需要入手。

（李樂瑤 攝）

記者 許秀麗 - 給肌膚、雙唇天然的呵護

（許秀麗 攝）

十大好物推薦：BYREDO 限量版香味潤唇膏 HK$400

唇膏可以忘記帶，但潤唇膏絕對不可。作為天生的乾唇人，手袋都會放著潤唇膏方便隨手可以用，而筆者對於潤唇膏的要求很簡單，就是成分要天然和保濕要足夠，BYREDO的這款潤唇膏完全可以滿足。潤唇膏配方採用100% 天然純素原料製造，還將印度甜芒果的果汁融入潤唇膏，塗抹時還有淡淡甜美香氣，薄塗一層就有深層保濕功能。加上此潤唇膏外形是品牌標誌性的的經典弧形金屬管設計，配以磁吸蓋，簡單是手袋的時尚小物。

（許秀麗 攝）

十大好物推薦：The Body Shop 維他命E補濕日霜 HK$229 / 50ml

長時間在有冷氣的地方工作，肌膚容易缺水，所以筆者即使是在夏天同樣注重保濕，但會選質地較輕盈的面霜。The Body Shop維他命E補濕日霜是愛用之一，成分天然純素，保濕力高，長時間使用肌膚明顯變得嫩肌膚顯得嫩滑。

這款日霜很適合妝前適用，質地易推且快吸收，肌膚即時水潤，有助妝容更貼服。此外，整個產品都是使用可回收包裝，在變美同時也對環境更友好！

（許秀麗 攝）

記者 朱加曦：旅行護膚之必要

記者 朱加曦：旅行護膚之必要 (朱加曦攝)

十大好物推薦：亞瑪遜白泥磨砂潔面粉 HK$320 / 100g

近排終於可以放假旅行！由於機上氣溫較乾，容易出油，因此間中會洗面，保持肌膚舒適感覺。潔面粉重量超輕便，可隨身攜帶無負擔，而且採用亞馬遜白泥、微晶纖維和果酸，只需擠出少量，再加一點水混合，就可以塗勻全臉。潔面後，肌膚油光減少，而且不會有崩緊感覺，觸感滑嫩，隔一段時間都沒泛油，超適合旅行時用。

亞瑪遜白泥磨砂潔面粉 HK$320/100g (朱加曦攝)

亞瑪遜白泥磨砂潔面粉 HK$320/100g (朱加曦攝)

十大好物推薦：LILYARI 深層扁柏柔膚水 HK$246 / 100ml

今趟旅行還帶備這支柔膚水，質感柔軟、輕盈和水潤，運用濟洲柏樹水及純淨水製成基底，經美國AWG認證，對肌膚最為友善，不易傷到肌膚，保持零負擔狀態。柔膚水同時加入9大自然升級原料，包括蘋果提取物、西葫蘆提取物及綠茶提取物等，用後感覺超補水，肌膚保持滑嫩飽滿，適合乘搭飛機前後，塗在缺水肌上保濕。