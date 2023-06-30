松本清元朗分店新張優惠：買滿$300送$30　8大獨家必買美妝推介！

松本清香港優惠｜日本藥妝店松本清自進駐香港以來已經備受港人關注，化妝品、護膚品、醫藥品、日用品等包羅萬有，而品牌日前再有好消息指松本清香港第6間分店正式進駐元朗形點II！開店期間更有非常吸引的限時優惠，《01女生》亦會為大家推介8大值得入手的松本清獨家產品，立即看看！



松本清元朗分店新張優惠：買滿$300送$30

松本清在香港的第6間分店，於6月29日正式進駐元朗形點II，新張期間更會有限定開幕優惠3重賞！由即日起至7月9日，松本清元朗形點II店全店商品可享9折優惠、買滿$300即送$30優惠劵一張及松本清購物袋一個！

松本清香港優惠｜松本清在香港的第6間分店，於6月29日正式進駐元朗形點II！（松本清 提供）

松本清香港優惠｜新張期間更會有限定開幕優惠3重賞！（松本清 提供）

松本清香港8大獨家必買美妝推介！

作為著名的日本藥妝連鎖店，松本清提供了多個日本品牌產品給客人選購，而當中更不乏獨家商品，《01女生》今次就為大家整合8大松本清香港獨家商品推介，讓女生們參考一下！

松本清香港｜獨家商品推介1：ANESSA X「多啦 A 夢」期間限定防曬（Yummy 舔舔脷款）HK$209

炎炎夏日，尤其需要做足防曬工夫。ANESSA推出的防曬產品一向大受歡迎，品牌今年聯乘以「Together, We Shine Forever! 陪你燦爛每一天」為主題，在令個夏天推出了以Yummy 舔舔脷款多啦A夢演繹的皇牌小金瓶，多啦A夢迷記得入手。

松本清香港｜獨家商品推介1：ANESSA X「多啦 A 夢」期間限定防曬（Yummy 舔舔脷款）HK$209（matsukiyo.hk＠IG）

松本清香港｜獨家商品推介2：THE RETINOTIME WHITE 美白防曬乳液 HK$258

松本清的自家品牌THE RETINOTIME WHITE的美白防曬乳液以迪士尼公主為主題，俘虜一眾少女心。美白乳液蘊含煙酰胺，以及添加了維他命C透導體，有助抑制黑色素形成，同時配合了延齡草提取物，能為肌膚提供長時間保濕。

松本清香港｜獨家商品推介2：THE RETINOTIME WHITE 美白防曬乳液 HK$258（matsukiyo.hk＠IG）

松本清香港｜獨家商品推介3： ROSETTE Dreamy Balm Blue夢幻藍雙重泥抗痘水潤卸妝霜 HK$132

ROSETTE 的 Dreamy Balm 5合1多用途卸妝霜，除了卸妝之外，還有緊緻毛孔、保濕、去角質層及按摩多種功效，為你的清潔、護膚步驟簡約化，節省不少時間。新推出的Blue夢幻藍雙重泥抗痘水潤卸妝霜，更加有助預防痘痘和肌膚粗糙問題，散發出陣陣鮮花草本芳香。

松本清香港｜獨家商品推介3： ROSETTE Dreamy Balm Blue夢幻藍雙重泥抗痘水潤卸妝霜 HK$132（matsukiyo.hk＠IG）

松本清香港｜獨家商品推介4： MK 新EVERESH EC HK$228.8

女生們總為美白淡斑費盡心思，除了外塗保養品外，也可以口服保健食品，從內到外養出好肌膚！MK的新EVERESH EC是松本清香港的獨家產品，產品含有天然維他命，能有效美白肌膚、淡化黑斑及改善色素沉澱，而且產品成分天然，大家可放心食用。

松本清香港｜獨家商品推介4： MK 新EVERESH EC HK$228.8（松本清 官網）

松本清香港｜獨家商品推介5：MK LAB 膠原蛋白啫喱 維他命C 葡萄味 HK$116

要令肌膚保持水潤飽滿，適量吸收膠原蛋白非常重要！松本清香港獨家發售的 MK LAB 膠原蛋白啫喱，採用原創技術提取豬的胎盤提取物，含豐富膠原蛋白及透明質酸，加上葡萄味容易入口，女生們不妨試一試。

松本清香港｜獨家商品推介5：MK LAB 膠原蛋白啫喱 維他命C 葡萄味 HK$116（松本清 官網）

松本清香港｜獨家商品推介6：RECiPEO 盈透安膚水（清爽型） HK$155

松本清另一個自家品牌「RECiPEO」，專為反覆出現脫皮、粗糙、暗沉困擾的乾燥肌、敏感肌人士，調製出保濕透明感配方。這款盈透安膚水（清爽型）是一款高保濕化妝水，能滲透至角質層的每一處，避免肌膚乾燥及粗糙，打造細緻水嫩透明感肌膚。

松本清香港｜獨家商品推介6：RECiPEO 盈透安膚水（清爽型） HK$155（松本清 官網）

松本清香港｜獨家商品推介7：LOND GINZA WITH MIRA BEAUTE 重點順髮棒 HK$95

除了肌膚保養，頭髮護理都很重要，加上香港夏天潮濕，不想秀髮乾旱開叉，就要選購適合的順髮產品。LOND GINZA WITH MIRA BEAUTE 重點順髮棒含有保濕霜成分，有助防乾燥、靜電、濕氣、雨水，令髮絲變得更貼服、柔順、輕盈。

松本清香港｜獨家商品推介7：LOND GINZA WITH MIRA BEAUTE 重點順髮棒 HK$95（松本清 官網）

松本清香港｜獨家商品推介8：ARGELAN 保濕唇膏 HK$54.80

日本的有機護膚品牌ARGELAN，採用有機植物原材料調整產品，這款潤唇膏能有效滋潤、修護唇部，細心呵護柔嫩雙唇！