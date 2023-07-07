&be值得入手6大高CP值推薦：眼影筆必買！遮瑕膏/美妝蛋長期斷貨

&be為日本炙手可熱的品牌，由新垣結衣、橋本環奈、石原聰美等人氣女星化妝御用化妝師河北裕介所創立，他深諳女生們對美妝的要求，使每每新推出的產品都成大熱必搶。其高性價比的產品，使得許多女生去日本旅遊時的必買清單中，必定有&be。這次《01女生》就為大家集合&be近期6大必買美妝及化妝工具，大家下次去日本時可以留意一下！



日本7小眾美妝護膚品牌推介：&be實用高質、BAUM癒療森林系包裝

&be必買推薦1. 美妝蛋 770日元（約港幣$42）

想日韓系的透薄底妝，除了挑選合適的粉底液外，好的底妝工具也很重要，其中不少女生都愛用美妝蛋，而&be所推出的美妝蛋也熱門產品之一。&be的美妝蛋是可乾濕兩用，微微濕水後使用可令底妝更貼服透薄，且很省粉底液。原本只有推出黑色的美妝蛋，但在今年春夏季時推出了夏季限定新色，使美妝蛋變成化妝桌的可愛小物，很難不入手！

&be必買推薦5. 美妝蛋（IG@andbe_official）

&be必買推薦2. 雙色遮瑕膏 SPF20PA++ 3,850日元（約港幣$210）

&be的雙色遮瑕膏是另一個長期斷貨的產品，在日本看到架上還有的話，真的要立即買下。雙色遮瑕膏都是一淺一深的配色，兩色疊加或分開使用，能把大部分的黑眼圈和痘印遮蓋住。而且遮瑕膏質地滋潤，很易推開又不會卡紋，所以是不少女生長期愛用的遮瑕膏。

&be必買推薦6. 雙色遮瑕膏 SPF20PA++（IG@andbe_official）

&be必買推薦3. UV Primer妝前乳 Shiny Glow SPF50+ PA++++ 2,750日元（約港幣$150）

&be UV Primer妝前乳是每年都會買出45萬枝的熱銷產品，且是長期斷貨，想要買的話就要多找幾間店才有機會成功入手。這款妝前乳近期近推出了Shiny Glow，是夏季限定色號，同樣集合了膚色修正、防曬霜及精華液三大功能，色調是以米色為基礎色帶有金色珠光，薄塗一層就能有高效防曬及自然零毛孔的清透亮澤肌。

&be必買推薦1. UV Primer妝前乳 Shiny Glow SPF50+ PA++++ （IG@andbe_official）

&be必買推薦4. &be X Love Liner 聯名款眼線液筆 ¥1,760（約港幣$96）

&be與Love Liner的聯名款眼線液筆，絕對看到架上有貨必定要入手的產品！Love Liner的防水眼線筆是眾所周知的好用和易畫，這次兩個強者美妝品牌合作推出的眼線液筆，無論是易上手程度、筆頭的長度、粗幼等，都是相當好用。

而眼線液筆的色調是河北裕介大師所調配，共4款顏色，包括紅黑色、紅棕色、橙啡色以及灰色，都是顯色度高及柔和易架馭的。

&be必買推薦2. &be X Love Liner 聯名款眼線液筆（IG@andbe_official）

&be必買推薦5. Cushion Foundation氣墊粉餅 SPF24PA +++ 3,520日元（約港幣$192）

日本女生的自然奶油肌，總是讓人羨慕不已，&be的氣墊粉餅也能讓你擁有同樣的奶油肌。這款氣墊粉餅主打高貼服度度、高遮瑕、不厚重，粉底保濕力足夠、不怕卡粉，大部分瑕疵也能遮蓋，輕輕鬆鬆就能擁有自然猶如原生的光澤肌，喜歡日系自然妝感的女生不能錯過這款。

&be必買推薦3. Cushion Foundation氣墊粉餅 SPF24PA +++（IG@andbe_official）

&be必買推薦6. Stick Eyeshadow眼影筆 2,420日元 （約港幣$132）

一筆兩用，可當作是眼線和眼影使用，眼影筆質感是柔軟順滑的膏狀，能畫出好看的漸變眼影，只需在眼尾地方重點畫上眼影，再眼皮中間位置推開，即能擁有具層次感的眼妝。而且這款眼影筆貼服度高，且防水及防污，很適合夏天使用。