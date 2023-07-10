iHerb優惠碼｜必買10大好用化妝工具$24起：美妝蛋、整套化妝掃

iHerb的保健食品以高性價比，受不少人喜愛，但其實網站上的護膚品、化妝品和化妝工具，都是相當值得入手。iHerb上集合了多個好用的美妝工具品牌，像是Real Techniques、E.L.F、Beauty By Earth等品牌，而且價格更便宜，這次《01女生》為大家集合了10大不能錯過的好用化妝工具，價錢由$29起，最貴也不過$125！文未還有限時獨家優惠碼，千萬不要錯過！

iHerb必買15大護膚品附優惠碼！$49起：暗瘡膏、黑眼圈精華、面霜

iHerb必買化妝工具1. Real Techniques 5件化妝掃套裝 HK$124.52

購買方法：iHerb官網

Real Techniques是美國專業化妝掃品牌，由一對姊妹化妝師Samantha及Nicola創辦的品牌，是不少專業化妝師也大愛的化妝掃品牌。這套裝包括了腮紅掃、Miracle Complexion美妝蛋、陰影掃、高光掃以及無暇粉底刷，擁有一套就足夠化整個妝容，而價錢也是相當划算，非常值得入手。

iHerb必買化妝工具1. Real Techniques 5件化妝掃套裝 HK$124.52（iHerb）

iHerb必買化妝工具2. Real Techniques Miracle Complexion美妝蛋 HK$47.94

購買方法：iHerb官網

Real Techniques的美妝蛋初推出時，就引起一陣熱潮，不少美妝KOL或專業化妝師試用後，都稱它媲美Beauty Blender的美妝蛋，但原價僅是Beauty Blender的三分之一，是很好用的平替美妝蛋。Real Techniques的美妝蛋可以乾濕兩用，上底妝同樣能化出貼服無瑕的妝容。

iHerb必買化妝工具2. Real Techniques Miracle Complexion美妝蛋 HK$47.94（iHerb）

iHerb必買化妝工具3. E.L.F.機械睫毛夾 HK$23.85

購買方法：iHerb官網

E.L.F.的機械睫毛夾以特殊且品牌獨創的設計，適合所有眼形﹐任何人都能夾出自然捲曲的太陽花睫毛。另外，部分女生會有預先加熱睫毛夾，可夾睫毛的習慣，這款的設計可以大膽放心無損害地加熱，輕鬆地獲得長久捲曲的睫毛。

iHerb必買化妝工具3. E.L.F.機械睫毛夾 HK$23.85（iHerb）

iHerb必買化妝工具4. E.L.F. 每日刷具清潔液 HK$39.74

購買方法：iHerb官網

所有化妝掃都需要定期清潔，才能安心地接觸臉上肌膚。E.L.F.的每日刷具清潔液，採用能抵抗細菌的清潔劑，且是適用於化妝掃，能為它們帶來徹底的清潔及延長使用壽命。使用方法很簡單，每次用完化妝掃後使用清潔液，並在乾淨布上刷幾次刷毛，可去除上面的化妝品﹐下次使用化妝掃時要確保完全風乾再用。

iHerb必買化妝工具4. E.L.F. 每日刷具清潔液 HK$39.74（iHerb）

iHerb必買化妝工具5. E.L.F.高級眼妝化妝掃套裝 5件套 HK$71.53（原價HK$79.48）

購買方法：iHerb官網

E.L.F.是歐美非常著名的化妝品牌，尤其是化妝掃，是超高性價！這套高級眼妝化妝掃套裝，雖然是眼妝套妝，但都包括了修容掃、雙頭眉掃、小號斜角眼影掃、暈染眼影掃以及平角眼線刷，一組就可以打造出精緻眼妝，是相當實用！而且化妝掃毛都是非常柔軟舒適，完全不刺肌膚！

iHerb必買化妝工具5. E.L.F.高級眼妝化妝掃套裝 5件套 HK$71.53（原價HK$79.48）（iHerb）

iHerb必買化妝工具6. Beauty By Earth 玉石刮痧器 HK$83.71

購買方法：iHerb官網

「V面」必備！Beauty By Earth 玉石刮痧器靈感來源於大自然﹐雖然刮痧器，但適用於眼睛、下頜輪廓、頸部、額頭、鼻子、雙唇及下巴，能有效提拉、緊緻和令臉部去水腫。除了臉部，還可使用玉石刮痧器促進身體淋巴，有紓緩身體緊繃狀態功效。

iHerb必買化妝工具6. Beauty By Earth 玉石刮痧器 HK$83.71（iHerb）

iHerb必買化妝工具7. EcoTools 雙頭眼影掃套裝 HK$41.07

購買方法：iHerb官網

EcoTools是來自美國的時尚、高品質的化妝品牌，由兩姊妹Jen及Stacey所創立，以保護小動物及環保為宗旨，所以旗下產品都是不經動物實驗，獲PETA零殘忍認可。而這套雙頭眼影掃是品牌很受歡迎的產品，兩枝眼影掃即有4種眼影掃頭，足夠化出細緻的眼妝。

iHerb必買化妝工具7. EcoTools 雙頭眼影掃套裝 HK$41.07（iHerb）

iHerb必買化妝工具8. AfterSpa 可重複使用卸妝棉套裝 5件套 HK$68.7

購買方法：iHerb官網

可重複使用卸妝棉，是近期的大熱趨勢，能省下每天早晚最少一片的拋棄式卸妝棉，更環保及長久下來能省不少金錢！而AfterSpa 可重複使用卸妝棉套裝，一套5片，有3片尺寸較小和2片較大的，不論是卸妝還是上化妝水，都適合！

iHerb必買化妝工具8. AfterSpa 可重複使用卸妝棉套裝 5件套 HK$68.7（iHerb）

iHerb必買化妝工具9. J.Cat Beauty, 乾式化妝掃清潔器 HK$40.79

購買方法：iHerb官網

懶人必買，化妝掃有時很難常清洗，但不可能買大量的備用，這款乾式化妝掃清潔器，就能當作急救用。它不用過水，使用方法超簡單，只需把帶有彩妝的化妝掃在清潔器上來回刷﹐就能把彩妝去除，絕對是清潔化妝掃好幫手。

iHerb必買化妝工具9. J.Cat Beauty, 乾式化妝掃清潔器 HK$40.79（iHerb）

iHerb必買化妝工具10. Swisspers 巨型海綿粉撲 16個 HK$43.96

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Swisspers的專業級巨型海綿粉撲，很適合用作上底妝產品，大面積的海綿粉撲能快速上妝，而粉撲的邊角位又能準確的，把底妝產品上到眼底、鼻側等細小部位，而且這款海綿粉撲在設計上是主打節省液體化妝產品。加上一袋16個，且可溫水清洗海綿粉撲，再重複使用，非常划算。

iHerb必買化妝工具10. Swisspers 巨型海綿粉撲 16個 HK$43.96（iHerb）

【HK01讀者獨家優惠】

iHerb優惠碼1. 現凡購買滿HK$450，於結帳時輸入優惠碼「HK01SAVE」，即可享9折優惠，優惠期由即日起至2023年7月31日。



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