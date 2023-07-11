DAISO 6大必買美容好物！$12清潔劑掀熱潮、LED美甲燈精華高CP值

DAISO香港必買美容好物推薦！DAISO指甲油早前掀起一陣搶購熱潮，近日又有一清潔化妝品包裝的好物，被Facebook專頁「12蚊店關注組」網民力推後又開始在各分店尋寶。其實DAISO香港近期還有引入不少美容好物，像是：肌膚分析精華、面膜粉、UV LED燈等，都是高性價比的好物，而且是不少日本女生的愛用好物！



DAISO香港必買好物推薦1. OchiV廚房去油污清潔劑

部分化妝品包裝採用磨砂黑的橡膠材料製成，擺放時間長了容易出現「溶膠」情況，會黏住粉狀化妝品、塵垢等，看起來會是髒兮兮的，而且拿上手也會是黏黏的，讓人完全不想再碰。

近日就有網民於「12蚊店關注組」中，分享一款廚房去油污清潔劑可以輕鬆清潔化妝品橡膠磨砂包裝黏膩問題，只需於廚房紙巾上噴上電解水清潔劑，再來回擦拭即可清楚乾淨，非常實用！

DAISO香港必買好物推薦2. UV＋LED美甲燈 $35

早前被瘋搶的DAISO凝膠Gel甲油，以價格便宜、顏色美、選擇多等優點，被女生們在全港DAISO分店搜羅它們蹤跡。DAISO更引進了便攜UV+LED美甲燈，體積小小且可接疊收起來，美甲燈以USB連接電源即可使用，非常方便。

雖然這個UV＋LED美甲燈是$35，但相比市面上動輒就要數百元的美甲燈，已經是相當便宜。

DAISO香港必買好物推薦2. UV＋LED美甲燈 $35（IG@daiso_hongkong）

DAISO香港必買好物推薦3. 「度身訂造」日本製精華液 $12

DAISO早前推出的「度身訂造」日本製精華液，同樣很吸引，這系列精華液共推出12款符合不同肌膚狀態的成份配方，包括：維他命C、A醇、透明質酸、骨膠原及薏米等，大家可根據自身膚質挑選，或自行混合使用。

假如不瞭解自身肌膚狀態，還可以免費進行簡單皮膚測試，只需掃描產品包裝上的QR code到指定網站就可進行簡單測試，入手最適合的精華液，超高性價比高，難怪這麼女生爭相選購！

DAISO香港必買好物推薦3. 「度身訂造」日本製精華液 $12（IG@daiso_hongkong）

DAISO香港必買好物推薦4. 軟膜面膜粉 $12

軟膜面膜粉在韓國已經是風靡一段時間，是美容院級的產品，日本DAISO所推出的軟膜面膜粉，也被不少女生瘋狂搶購。其中一款CICA積雪草軟膜粉，含近年大熱護膚成分積雪草以及馬齒莧提取物、尿囊素等，可溫和去除老化角質、黑頭、保濕及消炎抗紅，有不少用後感都是大讚好用。

DAISO香港必買好物推薦4. 軟膜面膜粉 $12（IG@daiso_hongkong）

DAISO香港必買好物推薦5. 表情鍛鍊器 $12

今年開始可以脫下口罩，除了要做好護膚外，一個自信燦爛的笑容都好重要。DAISO就推出了表情鍛鍊器，用作訓練面部肌肉，每日只需2-3分鐘就能練出最靚嘅笑容，而且持續鍛鍊，還可以改善法令紋和臉部肌肉鬆弛等問題。DAISO一共推出了普通版和強力版，大家可以看自己需要選擇，鍛練出漂亮親和笑容。

DAISO香港必買好物推薦5. 表情鍛鍊器 $12（IG@daiso_hongkong）

DAISO香港必買好物推薦6. 升級版美顏綿密起泡器 $12

洗面過程容易產生拉扯，應盡量減少，可避免出現細紋，所以許多女生都轉用潔面泡泡。舊版綿密起泡器就已經是熱賣產品，這款升級版只需加入少量洗面乳及水，再按壓即可製造出豐盈泡沫，徹底清潔毛毛孔內污垢，以及去除老廢角質。