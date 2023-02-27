$12店DAISO人氣5大新商品！燒烤爐、蒸鍋好評不斷一推出即賣斷貨

12蚊店DAISO推介的新商品大公開！Aeon旗下12蚊店「Daiso」一向推出的家用品又平又抵買，深得男女老少的歡迎。最近Daiso推出了2023年的新商品，如廚具、美妝、家用品，而官方亦5大新品推介，其中一個新品一推出即賣斷貨！



Aeon旗下12蚊店「Daiso」一向推出的家用品又平又抵買，深得男女老少的歡迎。（Facebook@AEON Stores Hong Kong）

12蚊店DAISO推介｜Daiso 2023年5大新商品推介

12蚊店DAISO推介｜1. 摺疊式矽膠蒸鍋

香港地小人多，不少人都要面對房屋土地的問題，家居實用空間又小，能夠足以擺放用品的空間相當有效。DAISO推出這款摺疊式矽膠蒸鍋就絕對適合香港人的需要，這款產品設有不同大小及形狀，當使用時才打開就不會過份佔用空間，且可以放入微波爐、焗爐和洗碗碟機，簡直是一物多用！

12蚊店DAISO推介｜2. 迷你摺疊燒烤爐

自疫情後，露營的熱潮再次掀起，更成為不少情侶熱門拍拖活動！承上都提及香港家居實用空間小，而露營用具都甚大兼且相當佔用空間。這款迷你摺疊燒烤爐足以解決了該煩惱，體積迷你又實用，且附送兩款燒烤網和收納袋。燒烤爐可燃燒500克左右木炭，燒烤90分鐘左右完全沒問題。

12蚊店DAISO推介｜3. 護甲油

早前，DAISO一推出的Gel甲油即時，引起搶購熱潮，經常賣斷貨。新一年DAISO推出護甲油再度成為大眾的寵兒，價格既便宜，產品功效又具保證。疫情緣故大家都變得常使用消毒酒精，令到手部都變得乾燥，容易長倒刺及脫皮。DAISO新推出的護甲油總共6款香味，包括花香、白麝香等等，含有維他命C及E，有助軟化及滋養乾燥和粗糙的指甲和皮膚，以走珠式設計更有效控制份量。

12蚊店DAISO推介｜3. 護甲油（Youtube@【DAISO×RCC】公式ユーチュー部 截圖）

12蚊店DAISO推介｜走珠式設計更有效控制份量（Youtube@【DAISO×RCC】公式ユーチュー部 截圖）

12蚊店DAISO推介｜4. 香薰擴香石

部分女生都有使用香氛蠟燭的習慣，但是香薰擴香石比起香氛蠟燭安全，且小小的擴香石本身已帶有香味。不論放在家中任何角落都可以為家居增添愉悅及幸福感。是次DAISO首次推出香薰擴香石，共推出5款顏色擴香石，同時大家亦可自行購買香薰精油，為家居增添香氣！

12蚊店DAISO推介｜4. 香薰擴香石（Youtube@【DAISO×RCC】公式ユーチュー部 截圖）

12蚊店DAISO推介｜5. 手部訓練器

DAISO本年亦新推出生活教育系列，希望令到孩子透過遊戲訓練肌肉，從中學習生活技能，如扣鈕、扣皮帶、綁鞋帶、拉鏈等等。這個產品自推出一瞬間就在日本門市全部售罄了！

資料來源：Youtube@【DAISO×RCC】公式ユーチュー部