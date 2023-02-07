$12店DAISO去年8大人氣商品　15萬人投出第一名居然是「它」？

DAISO踏入50周年，其於2022年尾舉辦了人氣no.1商品選舉，投票總數目高達15萬8千人！以下一起來揭曉前8名得獎產品，看看有沒有你喜歡的？



第8名：排水口隔頭髮神器 總票數：6,331票

第8名：排水口隔頭髮神器（DAISO官網）

長髮女生的其中一個困擾就是每次洗頭髮，掉落的頭髮總會纏在一起，塞著排水口。不雅觀之餘，亦難以清理。有了這個排水口隔頭髮神器，大家就可根據家裡排水口大小，修剪調整「隔髮神器」的形狀，再直接放入排水口就可以了！

第7名：可堆疊儲物盒（底深型） 總票數：6,496票

第7名：可堆疊儲物盒（底深型） （DAISO官網）

香港百物騰貴，房地也不例外。在狹小的空間裡，要擺放所有日常生活必需品的確有點困難。這時候儲物盒就能派上用場！這個半透明可堆疊儲物盒，容量十分大，而且隱約看到裡面裝了些什麼，易於尋找。而且只需100日圓一個，非常便宜！

第6名：簡易封口機 總票數：7,083票

第6名：簡易封口機（DAISO官網）

封口機用法非常簡單，在袋口邊夾一下再拉，利用熱力將口袋完全密封，並隔絕空氣，把吃剩一半的餅乾、零食放進去就最好不過了。

第5名：潔面起泡器 總票數：7,229票

第5名：潔面起泡器（DAISO官網）

潔面起泡器聽起來可能有些多此一舉，直接用手搓至起泡不就可以了嗎？你是否也有同樣的疑問呢？其實手搓的泡泡量遠不及潔面起泡器擠出的泡泡，這樣就可以將相同份量的洗面奶物盡其用了！而且用法簡單，只需加入少量水同洗面奶，再不停按壓，就能擠出大量泡泡，泡泡質感輕盈綿密，清潔臉部就更徹底了。欲知道更詳細的用法與效果，可觀看此影片。

第4名：微波爐煮食器（意粉用） 總票數：7,752票

第4名：微波爐煮食器（意粉用）（DAISO官網）

微波爐向來都是懶人煮食必備的用品，只要加入水和意粉，放入微波爐加熱至指定時間，倒入醬汁就可以開吃了！煮食方法簡單之餘，還不用清洗。

第3名：迷你多功能砧板 總票數：8,526票

第3名：迷你多功能砧板（DAISO官網）

被稱為「主婦的好朋友」的迷你砧板之所以榜上有名，首先是它的體型非常小，對於廚房空間不大的家庭主婦來說絕對是不二之選，而且還可以掛起，不佔儲物空間；其次，砧板邊還有設計隔水器，讓用家瀝乾多餘水份；第三，迷你砧板易於清洗，不管是用洗碗機、熱水消毒或漂白水都可以。

第2名：紙巾 150張 總票數：9,428票

第2名：紙巾 150張（DAISO官網）

萬萬想不到一包紙巾居然成為Daiso銷量之冠！作為日常生活的必需品，不少網民稱其是CP值強的產品，皆因每包均有很多張。

第1名：溏心蛋神器 總票數：11,198票

第1名：溏心蛋神器（DAISO官網）

只要有了溏心蛋神器，即使自認是「地獄廚神」的女生們也不用怕了！這神器既可以縮短煮溏心蛋的時間，更可減少調味料的份量，健康又省時間，人氣王當之無愧！