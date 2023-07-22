底妝推薦｜LDK上半年底妝推薦：去黃妝前底霜　零粉感萬能粉餅

底妝推薦！LDK 評測又來了，不知不覺2023年已走到一半，作為日本美容雜誌《LDK the beauty》近日則集合了8款人氣高企、夏日必備的美妝好物，不論是保濕度、成分以及使用後感都有著不少好評，款款都經過重重評測，更榮獲「LDK必買推薦」，當中一些產品亦能夠在香港入手，大家不妨參考一下吧！



日本美容雜誌《LDK the beauty》近日則集合了8款人氣高企、夏日必備的美妝好物（IG@ldk_the_beauty）

LDK上半年美妝好物推薦：1. COCO&COCO Velvet Whitening Tone Up Sun Cream ¥3,520 約HKD$197

夏日必備的單品，一定是一支能夠抵抗毒舌陽光，充分防黑的防曬，而這支具有提亮、美膚的COCO&COCO防曬，能夠打造原生光澤感，不單可以阻隔98.4%紫外線，更防水防汗，上山下海都十分合適！

LDK上半年美妝好物推薦：1. COCO&COCO Velvet Whitening Tone Up Sun Cream ¥3,520 約HKD$197（COCO&COCO）

LDK上半年美妝好物推薦：2. ORBIS Treatment Primer ¥1,760 約HKD$99

購買方法：yesstyle（HKD$141）

夏天上妝不喜歡多重步驟，不妨選擇具備防曬與底霜二合一功能的妝前底霜，這款除了防曬功能，更能夠提亮膚色、遮蓋毛孔妝前底霜絕對是油肌女生、大毛孔女生的夏日必備，用上它能夠柔膚亮白，亦可以糾正粗糙的肌膚。

LDK上半年美妝好物推薦：2. ORBIS Treatment Primer ¥1,760 約HKD$99（ORBIS）

LDK上半年美妝好物推薦：3. innisfree 水潤絲滑妝前底霜 HK$155

購買方法：yesstyle（HKD$106）

皮膚暗沉、黃氣滿滿的皮膚不單感覺疲倦無神，更會顯老，如果想打造白淨肌膚，除了要以美白產品加以護理，在上妝前亦可以利用顏色科學，以紫色調的妝前底霜去減黃氣！這款 innisfree的妝前底霜不單可以提亮膚色，更可以消除淡色的班點，令人感覺年輕。

LDK上半年美妝好物推薦：3. innisfree 水潤絲滑妝前底霜 HK$155（innisfree）

LDK上半年美妝好物推薦：4. TIRTIR MASK FIT TONE UP ESSENCE PRIMER ¥2,970 約HKD$166

如果想減省上妝的步驟，可以試試用具有遮瑕能力的妝前底霜，再加上蜜粉，就可以打造無粉底仍擁有光亮肌膚的妝感。評測中發現這支TIRTIR 的妝前底霜少量就可以伸展全面，無需任何技巧都可以打造光滑肌膚。

LDK上半年美妝好物推薦：4. TIRTIR MASK FIT TONE UP ESSENCE PRIMER ¥2,970 約HKD$166（TIRTIR）

LDK上半年美妝好物推薦：5. MAC Prep + Prime 24-Hour Eye Base HK$245

購買方法：lookfantastic（HKD$181）｜Sephora（HKD$245）｜Selfridges（HKD$160）

除了柔膚、提亮功能的妝前底霜，能夠呈現最佳眼影的莫過於眼部打底霜，作為備受好評的MAC PREP+PRIME，具有長達24小時的持妝功能，而且評測中對於大地色、啡色調的眼影，這款眼部打底霜的表現十分出色。

LDK上半年美妝好物推薦：5. M.A.C Prep + Prime 24-Hour Eye Base HK$245（M.A.C）

LDK上半年美妝好物推薦：6. CEZANNE 自然透亮光澤感氣墊粉底 ¥1,078 約HKD$60

這款被譽為「神奇底妝」的氣墊粉底，能夠提供自然遮瑕度與適合的光澤感，用後仿似個人原生肌膚變好，而且它的控油功能不俗，不易脫妝，的確是上班妝容及夏日好物。

LDK上半年美妝好物推薦：6. CEZANNE 自然透亮光澤感氣墊粉底 ¥1,078 約HKD$60（CEZANNE）

LDK上半年美妝好物推薦：7. TIME SECRET 極效礦物蜜粉餅 Natural Ochre ¥1,980 約HKD$110

這款帶有微光澤感的礦物粉餅，能夠防紫外線同時帶有柔焦毛孔的效果，用上它後不怕厚粉，自然融膚後更帶有半啞光的妝效。

LDK上半年美妝好物推薦：7. TIME SECRET 極效礦物蜜粉餅 Natural Ochre ¥1,980 約HKD$110（TIME SECRET ）

LDK上半年美妝好物推薦：8. KISSME FERME 輕透保濕蜜粉 ¥1,310 約HKD$73

蜜粉可謂多功能的存在，主打控油持妝的蜜粉，未必符合所有肌膚的女生，而這款被LDK大讚為「零粉感萬能粉餅」，不論評測中的20代的年輕肌或是40代的初熟肌膚，面頰與眼周都能夠輕鬆保濕，粉餅亦可以修飾毛孔，打造出明亮肌膚。