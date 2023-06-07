LDK實測10款美白化妝水！訪日必買推薦：高保濕度才是美白關鍵！

8款美白化妝水推薦！夏天來臨，女生們除了關注身材管理、勤於減肥之外，在毒辣的太陽以及日漸增加的户外運動的雙重壓迫下，美白保養亦是相當重要的！不過，美白產品如天上繁星，有美白化妝水、美白精華、美白面膜等等，究竟哪種美白產品最為有用呢？最近有日本雜誌做了美白化妝水的評測，以10款人氣的日本美白化妝水，當中更選出2款必買推薦，大家下次遊日的時候就記緊入手了！



日本美容雜誌《LDK the beauty》7月刊中以10款人氣的日本美白化妝水作評測，評測中會以三方面作檢測：保濕度、成分以及使用後感。保濕度會以專業美容儀器評測，對比30分鐘前後的皮膚水分含量。成分方面會分析當中的保濕、美白以及抗炎成分，若果當中出現有機會令皮膚敏感、刺激的成分則會減低分數以及讓美容專家再作分析。用後感會以全體評測員的平均評語例如香料味、黏稠感等，以及各人評出的分數作最後對比。

日本美容雜誌《LDK the beauty》7月刊中以10款人氣的日本美白化妝水作評測（LDK）

LDK美白化妝水推薦1. OTHELLO 煙酰胺美白化妝水【A級評分】

這款OTHELLO 榮登《LDK the beauty》7月刊中必買的美白化妝水！作為榜首推介的它，是通過日本厚生勞動省認證的準藥用品，專為處理肌膚斑點、皺紋及下垂而研發的美白、抗衰老護理高級藥用化妝水。評測中發現OTHELLO這款美白化妝水，成分溫和弱酸性，防敏感配方，適合大部分女生所用。美白成分高效同時高保濕，對皮膚低刺激性，並不含有香料、色素、酒精。整體十分優秀的選擇，更被評稱為「高保濕屏障」！

LDK美白化妝水推薦1. OTHELLO 煙酰胺美白化妝水【A級評分】（OTHELLO）

LDK美白化妝水推薦2. Lissage ST W2美白水乳二合一【A級評分】

以美白化妝水結合乳液二合一的產品，這款將水油合一的Lissage ST W2，被稱為「普遍高評價的平衡型」。當中有針對不同季節而推出的清爽、保濕款，用家能夠自主挑選深層滋潤肌膚或是溫和緊致肌膚的效果。另外成分中不含酒精，以100%的天然精油而成，香氣怡人不進取、能夠持續為皮膚注水以及美白。

LDK美白化妝水推薦2. Lissage ST W2美白水乳二合一【A級評分】（Lissage）

LDK美白化妝水推薦3. ELIXIR 美白化妝水【B級評分】

由日本資生堂（Shiseido ）新推出的ELIXIR系列，當中主打水油平衡的護膚概念，主要針對輕熟肌膚女生的水油不平衡，補水保濕同時帶有抗初老的作用。評測中發現ELIXIR 這款美白化妝水，含有不少高補濕成分，例如海洋膠原、Q10、骨膠原等，令皮膚美白同時持續保水，不過當中的黏附感較強烈。

LDK美白化妝水推薦3. ELIXIR 美白化妝水【B級評分】（ELIXIR）

LDK美白化妝水推薦4. Honey Roa 植物蜂蜜美白化妝水【B級評分】

這個來自日本的本地品牌Honey Roa 近年人氣急升，主打採用北海道產的金合歡蜂蜜所製成不同化妝品，由於蜂蜜中富含維生素與礦物質，除了具食用價值外，塗抹肌膚上也能獲得很好的美容效果，故此獲得不少好評！ 評選中發現當中的成白對皮膚有善，蜂蜜具抗炎性同時含不俗的維生素，能夠令皮膚美白同時持續保水、皮膚變好。

LDK美白化妝水推薦4. Honey Roa 植物蜂蜜美白化妝水【B級評分】（Honey Roa）

LDK美白化妝水推薦5. Shiseido 資生堂 水之印高機能晶透美白化妝水【B級評分】

Shiseido 資生堂 水之印化妝水雖然保濕成效較低，但評測後亦有令皮膚一定程度的改變、提升保濕。這款評稱為「全面選手」，所有效能較平均，能夠解決暗沉、提亮膚色，不過就著保濕度低，比較適合混合性肌膚、油肌女生使用。

LDK美白化妝水推薦：5. Shiseido 資生堂 水之印高機能晶透美白化妝水【B級評分】（Shiseido 資生堂）

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