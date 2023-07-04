洗面奶｜LDK實測11款洗面奶：A級洗面奶才$60　收細毛孔+不易致痘

洗面奶推薦11款必買！日常護理步驟當中，洗面是護膚當中最重要的步驟，能夠將面上污垢、塵埃洗走，亦可以作卸妝後的二次清潔之用。不過，潔面產品能夠起大量泡泡未必與產品中的去污力成正比，那麼應該如何選擇潔面產品呢？



選擇洗面奶又除了著重產品的潔淨能力，當中的成份亦相當緊要，不然可能反而造成毛孔不潔，倒塞毛孔！近日日本雜誌LDK 6月刊中做了洗面奶相關的評測，11款洗面奶中選出3款必買推薦，大家可以參考入手。

LDK實測11款洗面奶：A級洗面奶才$60

日本美容雜誌《LDK the beauty》最近以11款洗面奶以作評測，評測中會以三方面作檢測： 去污力、耐久度以及使用後感。通過將假皮脂塗抹在磨砂玻璃上，再將洗面奶放在玻璃之上，從而驗證去污力，成分方面會有專業人員分析當中有否刺激、抗炎成分；最後會以耐久性測試的方式，將硬幣放在洗面奶泡沫之上，從時間以及評測員的平均評語等方面作監控評估產品。

LDK洗面奶推薦：1. NAGISA 菊正宗日本酒洗面奶 200g HK$63【A級評分】

這款作為LDK的必買推薦，被譽為「性價比極高的洗面奶」，除了價錢親民之外，當中3種保濕氨基酸配上日本清酒成份，令補水保濕同時可以清除皮脂污垢，實測中發現這款的泡沫具有一定持久性與彈性，能夠清潔同時不摩擦皮膚、不緊繃。

LDK洗面奶推薦：1. NAGISA 菊正宗日本酒洗面奶 200g HK$63【A級評分】（NAGISA 菊正宗）

LDK洗面奶推薦：2. Clayge 深層清潔毛孔 去角質去黑頭洗面奶 120g 1,100日元（折合約60元港幣）【A級評分】

同為A級評分的Clayge 洗面奶，經評測後發現成份能夠讓皮膚休息與不易致痘，當中以兩種類型的礦物黏土為主材質，黑色泡沫不僅可以緊貼肌膚，更可以吸收去除毛孔中的黑頭、污垢，同時促進皮膚新陳代謝，用後會發現提亮皮膚、緊緻毛孔的作用。

LDK洗面奶推薦：2. Clayge 深層清潔毛孔 去角質去黑頭洗面奶 120g 【A級評分】｜1,100日元（折合約60元港幣）（Clayge）

LDK洗面奶推薦：3. 大正製藥 AdryS 保濕卸妝乳 1,980日元（折合約107元港幣）【A級評分】

大正製藥成立於1912年（大正元年），品牌已有多年歷史，最為知名的產品莫過於它們的藥品。而這款專門針對嘅係乾性肌膚而設的保濕卸妝乳，來自品牌全新的保濕美白護膚品牌：AdryS，系列中以藥用保濕成分以及藥用美白成分結合。

而經過評測後發現，當中的成份有助養膚之外，更稱為「成分唯一滿分之選」，另外含有氨基酸的乳霜配方對皮膚極為溫和，能夠深層滋潤肌膚、緩解乾燥不適！

LDK洗面奶推薦：3. 大正製藥 AdryS 保濕卸妝乳【A級評分】 1,980日元（折合約107元港幣）（AdryS）

LDK洗面奶推薦：4. Matsukiyo Cleansing Foam 保濕潔面膏 150g HK$38【B級評分】

這款松本清自家品牌的Matsukiyo（MK）保濕潔面膏，當中無添加防腐劑、色素及人工香料，低剌激性，所有測試都以及格水平通過，能解提供正常的產品發揮濕潤力以及潔淨力。

LDK洗面奶推薦：4. Matsukiyo Cleansing Foam 保濕潔面膏 150g HK$38【B級評分】（Matsukiyo）

LDK洗面奶推薦：5. 韓國VT 老虎維他命洗面奶 100ml 990日元（折合約54元港幣）【B級評分】

來自韓國的VT 老虎維他命洗面奶，帶有柑橘香味以及豐盈緊致的泡泡，獲得了評測中認為「洗前洗後的順滑之選」，能夠改變黯淡、膚色不均等問題。

LDK洗面奶推薦：5. 韓國VT 老虎維他命洗面奶 100ml【B級評分】990日元（折合約54元港幣）（CICA）

LDK洗面奶推薦：6. POLA B.A潔面乳 100g HK$840 【B級評分】

購買方法：SASA（HK$599）｜01網購（HK$470）

POLA作為一個低調、不多作宣傳的品牌，其實大有來頭，POLA已擁有90年以上歷史，更屬日本頭四大保養集團：POLA ORBIS集團旗下品牌之一，而POLA主打抗老、除皺、美白等功效。

這款作為POLA的熱銷產品，頂級抗老系列中的 B.A潔面乳，以「抗醣保養」為主軸，將豐盈綿密泡沫輕附肌膚表面，潔淨同時為肌膚開啟後續保養的吸收力。不過LDK評測中卻認為比起功效，產品中的精緻香氣更令人驚艷。

LDK洗面奶推薦：6. POLA B.A潔面乳 100g HK$840 【B級評分】（ POLA）

LDK洗面奶推薦：7. Unlabel LAB VITAMIN C 高效浸透型酵素潔面泡沫 130g 880日元（折合約48元港幣）【B級評分】

這支Unlabel 潔面泡沫專為毛孔粗大、油肌而設，當中100MPa維他命C衍生物以及活性酵素粉末膠囊成分，加上超高壓技術，能夠針對地除去毛孔中的汙垢、黑頭，雖然在去污表現中仍有一絲不均勻的地方，不過整體仍被評測為「去污力強的舒適代表」，用後除了能夠緊緻毛孔，更帶有一絲的清爽感。

LDK洗面奶推薦：7. Unlabel LAB VITAMIN C 高效浸透型酵素潔面泡沫 130g 880日元（折合約48元港幣）【B級評分】（Unlabel）

LDK洗面奶推薦：8. KOSE 膠原蛋白彈力洗顏霜 150g【B級評分】

購買方法：SASA（HK$38）｜萬寧（HK$35）｜百佳（HK$30.4）

對於不少年輕女生而言，潔面產品除了潔淨能力外，其他功能則顯得相對不太重要，若果只想追求去污能力、價錢實惠的話，這款KOSE 膠原蛋白彈力洗顏霜絕對能夠幫到你。它的成份雖未去到頂級之選，不過凝霜狀的泡沫能夠溫和深入清潔毛孔，將髒污全清除！

LDK洗面奶推薦：8. KOSE 膠原蛋白彈力洗顏霜 150g【B級評分】（KOSE）

LDK洗面奶推薦：9. BOTANIST洗面奶 120g 1,100日元（折合約60元港幣）【B級評分】

作為日本天然品牌「BOTANIST」，品牌產品以植物性萃取成分聞名，繼身體洗護系列後，其後登場的臉部保養、卸妝清潔用品亦大獲好評。

這款以植物中葉、花、種子、果實、根提煉的萃取物而成的洗面奶，有為乾燥肌、混和肌、油性肌等調整相應成分比例，當中濃密的泡沫更被評測稱為：「奶油般的蓬鬆泡沫」，能夠輕鬆吸附毛孔污垢，將皮膚清潔好。

LDK洗面奶推薦：9. BOTANIST洗面奶【B級評分】（BOTANIST）

LDK洗面奶推薦：10. Senka 專科皇牌保濕洗顏泡泡 120g【C級評分】

購買方法：01網購（HK$30）｜萬寧（HK$45）｜屈臣氏（HK$59）

作為Shiseido 資生堂旗下的親民支線專科，這款藍色洗顏泡泡大家應該並不陌生，經評測後發現洗後感覺舒適，不過當中的去污潔淨能力並不高，雖然蠶絲蛋白泡沫濃密但無助於帶走污垢，玻璃上的皮脂更差不多全在的狀況。

LDK洗面奶推薦：10. Senka 專科皇牌保濕洗顏泡泡 120g【C級評分】（Senka）

LDK洗面奶推薦：11. ROSETTE 白泥美肌洗面膏120g【C級評分】

購買方法：萬寧（HK$35）｜屈臣氏（HK$43）

礦物泥材質的洗面奶，曾經一度大熱過，而這款以多重顏色選擇著名的美肌洗面膏大家應該亦不陌生，而這款粉紅色的白泥洗面膏則主打保濕、滋潤功效。不過經評測後發現雖然能夠產生光滑泡沫，不過當中的去污潔淨能力並不高，玻璃上油脂幾乎不為所動！

LDK洗面奶推薦：11. ROSETTE 白泥美肌洗面膏120g【C級評分】（ROSETTE）

資料來源：Ldk_the_beauty 6月刊