香港@cosme2023上半年人氣賞！第1名$98護髮神器　泥膜去黑頭粉刺

香港@cosme 2023上半年人氣賞｜@cosme美妝大賞向來是不少女生都會參考的美妝指標，香港＠cosme日前釋出了「2023年度香港美妝大賞-上半年新秀賞」，立即看看今年成功打入排行榜頭10名的美妝產品，趕快跟著入手吧！



「2023年度香港美妝大賞-上半年新秀賞」是在2022/11/01至2023/04/30 期間，根據@cosme store全香港門市販售實績而頒發的「 @cosme STORE BEST HITS 人氣賞」，100％經過公正及客觀的統計，排名結果很值得美妝迷們參考，跟著入手！

香港＠cosme日前釋出了「2023年度香港美妝大賞-上半年新秀賞」！（@cosme 官網）

香港@cosme 2023上半年人氣賞｜綜合賞第10名：KATE TOKYO 眉筆Z HK$44

眉部可說是整個妝容的靈魂關鍵，所以挑選1個好用又適合自己的眉部產品是相當重要！成功擠身綜合賞排行榜頭10名的 KATE TOKYO 眉筆Z，1.5mm柔滑極細筆芯，柔滑好畫，輕鬆畫出完美眉型。採用到清爽不黏膩的油脂成分配方，以及具有8色可選，容易搭配不同髮色。

香港@cosme 2023上半年人氣賞｜綜合賞第10名：KATE TOKYO 眉筆Z HK$44（KATE 官網）

香港@cosme 2023上半年人氣賞｜綜合賞第9名：Fujiko 豐潤水光不沾色唇釉 HK$109

雖然口罩令已經解禁，但依然有不少女生在人多地方都會選擇戴上口罩，所以亦需要用上一款持久顯色，而且不沾口罩的唇釉！Fujiko 的豐潤水光不沾色唇釉質感水潤，塗上唇後保濕又顯色，乾了後更加不沾染，持色度也很不錯！

香港@cosme 2023上半年人氣賞｜綜合賞第9名：Fujiko 豐潤水光不沾色唇釉 HK$109（@cosme 官網）

香港@cosme 2023上半年人氣賞｜綜合賞第8名：Visée 柔霧眼影 HK$80

Visée 柔霧眼影採用柔滑輕盈的霧面質感，4色眼影組合融合了光滑粉和透薄柔和色彩，質感輕盈易推開，輕鬆打造出立體柔霧感眼妝！眼影配合了美容液成分，在打造迷人眼妝的同時也能為肌膚帶來滋潤。

香港@cosme 2023上半年人氣賞｜綜合賞第8名：Visée 柔霧眼影 HK$80（Visée 官網）

香港@cosme 2023上半年人氣賞｜綜合賞第7名：excel NUANCEFUL PENCIL LINER

excel 的 NUANCEFUL PENCIL LINER 採用1.5mm超細筆芯，順暢易畫，即使在眼紋處也能完美描繪得到！眼線筆眼色柔和自然，可以調整深淺色，能與眼睛完美融合，有助打造出完美、自然眼妝，加上持久度、持色度高，保持一整夜也絕對沒問題！

香港@cosme 2023上半年人氣賞｜綜合賞第7名：excel NUANCEFUL PENCIL LINER（excel 官網）

香港@cosme 2023上半年人氣賞｜綜合賞第6名：unlabel 維他命C亮白精華

亮白美肌是不少女生非常注重的護膚美肌步驟，一支效果顯著的美白亮肌精華更加是不可或缺！unlabel 的維他命C亮白精華含有超高壓滲透維他命C衍生物，能有效集中處理毛孔及膚色暗沉問題，維他命C亦能完全填補角質層最深處到表層的空隙，令肌膚變得光滑均勻。

香港@cosme 2023上半年人氣賞｜綜合賞第6名：unlabel 維他命C亮白精華（unlabel_official＠IG）

▼▼▼按圖看香港@cosme「2023年度香港美妝大賞-上半年新秀賞」第1－5名▼▼▼