好用遮瑕推薦2024｜調色遮瑕盤顏色用法？2步遮蓋胎記/黑眼圈

【遮瑕膏/遮瑕盤/遮瑕推薦2024】5大好用遮瑕盤推薦！要打造完美底妝，除了依靠好膚況之外，少不免是合適的粉底及遮瑕。想完美遮瑕，除了要挑選合適質地的遮瑕膏，化妝手法正確才能夠重點消滅瑕疪！不過若果碰到胎記、紋身等大範圍、黑色素又比較多的話，遮瑕膏又能夠應付自如嗎？



假如瑕疪明顯而且範圍較大，單靠單一的遮瑕膏其實不足以將瑕疪蓋好！皮膚就好比一塊畫布，加以調色、修飾的話才可以將光彩顯露。想將遮瑕盤用得更淋漓盡致的話，不妨參考以下台灣網友「我的貓貓好可愛」所分享的2步遮瑕調色，看看她如何成功遮蓋胎記吧！

台女分享靠調色遮瑕盤 2步成功遮蓋胎記

台女分享調色遮瑕盤2步遮蓋胎記（Dcard@我的貓貓好可愛）

「我的貓貓好可愛」分享道她天生在額頭位置就有一處相當明顯、範圍如半個手掌大小的黑青色胎記。為了將這個瑕疪蓋好，多年的經驗下來，她會先以遮瑕盤調色，將胎記的黑青色減弱，調至與皮膚相似的底色，再加上高遮瑕、持久的粉底就可以將胎記隱藏！

她又指，多色遮瑕盤比較能夠針對個人情況去調整。而因應著她的黑青色胎記，整體上會以偏橙調的顏色校正。第一步會用上深橘色，比皮膚深1到2度的三文魚色打底，然後再慢慢加入較淡的粉膚色提亮及調正，讓整個遮瑕色調比較貼近原生肌膚。

當遮瑕結束後，邊緣位置仍未融合，這時就需要再加上粉底，令原本色調不對的狀況變得均勻，以及令整個皮膚變得統一。

如何挑選遮瑕顏色？人氣熱門遮瑕推薦

普遍女生的瑕疪都是暗沉膚色、色素沉澱的黑眼圈、痘印、敏感紅掉的嘴角或鼻翼位置。若果瑕疪不深的話都可以用上單一或較水潤的遮瑕液，但當皮膚有幾種瑕疪需求的話，可以用上多色的遮瑕盤，彈性地選擇適當校色來調整色差。

例如：綠色普遍適合用於校正泛紅肌膚、遮蓋痘疤、痘痘等；紫色通常用於遮蓋黑眼圈、提亮局部蠟黃及暗沉；黃色主要用作提亮肌膚凹陷處或是校正深色痘疤；偏橙調的三文魚色或橘色，通常用於改善暗沉以及校正青綠色的瑕疪。

我們要利用瑕疪的對比色才能夠將瑕疪擊退，大家可以參考以下的瑕疵顏色：



1. 帶有青紫色：用上深橘色+淺黃膚色

2. 帶有咖啡色：用上深橘色+黃色

3. 帶有紅褐色: 用上綠色+深橘色

4. 帶有黑色 : 用上深膚色+橘色



如果面上瑕疪較多，大家不妨使用多色遮瑕盤，再配上上述的瑕疪對比色方法，完美地隱藏瑕疪。而如果追求輕身透薄妝容，不需要大範圍地遮蓋瑕疪，其實單色遮瑕膏都十分能夠應付日常需要，均勻膚色。《01女生》為大家特選出以下熱門遮瑕盤及遮瑕膏推薦！

遮瑕推薦2024：1. M.A.C FACECONCEALER 專業遮瑕及修正調色組合 原價HK$475

現在只需HK$178 ! 立即購買

M.A.C 作為專業彩妝品牌，不少化妝師都力推它們的產品。而這款專業遮瑕及修正調色盒質地滑順、控油持妝度高達12小時，每盒都有6種不同顏色，大家亦可以按照自己的膚色選擇合適的組合，以應付膚色不均、黑眼圈、痘印、色斑等問題。

遮瑕推薦2024：M.A.C FACECONCEALER 專業遮瑕及修正調色組合（M.A.C）

遮瑕推薦2024：2. IPSA 零瑕修飾遮瑕霜EX CREATIVE CONCEALER EX HK$300

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IPSA的三色遮瑕膏一直都備受好評，能夠修飾黑眼圈、暗瘡印以及色斑，當中透過原膚色透光技術，能夠在瑕疵位置增加光線反射，輕鬆打造自然、透亮的遮瑕妝效。

遮瑕推薦2024： IPSA 零瑕修飾遮瑕霜EX CREATIVE CONCEALER EX HK$300（IPSA）

遮瑕推薦2024：3. NYX 6 色遮瑕修容調色盤 Color Correcting Palette

來自開架美國品牌NYX，品牌以性價比高著名，每天日常使用亦不心痛！這款輕盈順滑配方的6 色遮瑕修容調色盤，能夠全天候地照顧肌膚所需，締造完美妝感。

遮瑕推薦2024：NYX 6 色遮瑕修容調色盤 Color Correcting Palette （NYX）

遮瑕推薦2024：4. Dasique 九色多功能遮瑕盤

近年韓妝正盛，韓國國民品牌Dasique的名聲大振，品牌由彩妝品到護膚品都有，而這款9色調色遮瑕盤，色彩跨度正正符合亞洲女生使用，比市面多出的3色啡色更可用作修容，以突顯輪廓。遮瑕中的成分含有茶樹萃取物、積雪草萃取物、泛醇及神經醯胺等，令肌膚在遮瑕同時保持水潤。

遮瑕推薦2024：4. Dasique 九色多功能遮瑕盤（Dasique）

遮瑕推薦2024：5. 3CE 六色遮瑕修容盤 Face Tuning Concealer Palette

提到韓國彩妝，當然不少得韓國彩妝始祖3CE，這款能夠一盒提亮、遮瑕、修容的六色遮瑕修容盤，從修飾暗沉蠟黃的紫色、遮蓋黑斑和黑眼圈的蜜桃色到微珍珠感提亮肌膚的淺象牙色都有。

遮瑕推薦2024：3CE 六色遮瑕修容盤 Face Tuning Concealer Palette （3CE）

遮瑕推薦2024：6. Etude House 萬飾如易 修飾調色遮瑕液

質地輕薄，妝惑自然貼服，因此深受不少女生歡迎。只需單擦一層，就能達至極佳遮瑕效果，如同緊緻的Second skin，打造完美無瑕的肌膚。

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遮瑕推薦2024：Etude House 萬飾如易 修飾調色遮瑕液 (Etude House )

遮瑕推薦2024：7. CLÉ DE PEAU BEAUTÉ CONCEALER 鑽光修護遮瑕膏 SPF25 PA+++

除了護膚品熱賣外，遮瑕膏亦是皇牌產品之一。矜貴滋養修護成分有效補水及抵禦紫外線傷害，持續使用4星期肌膚更見柔滑亮麗。16小時持久貼服，保濕同時防止乾紋形成及脫妝，遮蓋不均膚色、色斑及黑眼圈。

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遮瑕推薦2024：CLÉ DE PEAU BEAUTÉ CONCEALER 鑽光修護遮瑕膏 SPF25 PA+++ (CLÉ DE PEAU BEAUTÉ)

遮瑕推薦2024：8. Fenty Beauty We're Even持久修護遮瑕霜 HK$248

想要一枝萬用遮瑕霜的話，不妨入手這枝。We're Even持久修護遮瑕霜，設有50種色號，提供中度遮瑕妝效同時養膚，為肌膚帶來12小時持續補水。遮瑕霜具有極緻延展性和無限叠加特性，能與所有粉底完美融合，適合所有膚色的人遮蓋黑眼圈、眼袋、色斑、泛紅等瑕疵。