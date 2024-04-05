10大最熱賣開架遮瑕！黑眼圈、暗瘡印秒隱形　打亮、修容一步到位

白開水妝、裸妝肌正熱，別再往臉上層層堆疊厚厚的粉底了！想要打造媽生感的透亮妝容，除了做好妝前的打底、挑選合適的粉底色選外，遮瑕也扮演很關鍵的角色，好用的遮瑕就像開了美肌濾鏡，能讓惱人的黑眼圈、粗大毛孔、痘疤、斑斑點點自然神隱。



康是美公佈年度最熱賣「開架遮瑕」TOP10排行榜，來看看深得網友青睞、好評回購的遮瑕產品有哪些？先列好購物清單，下次去逛店時優先鎖定試試！

開架熱賣遮瑕膏Top 10（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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TOP 10：INTEGRATE 勻色遮瑕蜜

肌膚偏乾，想找液態延展性優秀的遮瑕，Pick這款就對了！添加微細的「偏光珍光粉末」及「純淨遮瑕粉末」，利用光影折射的效果來修飾黑眼圈、毛孔粗大的困擾，共有2個色選，最熱賣的是NATURAL自然色，能夠自然的融合膚色不突兀，重複疊加也不會變得很厚重。

TOP 9：CLIO 羽霧恆效遮瑕膏

在開架底妝一直很受到歡迎的韓系品牌CLIO，也是IVE安俞真的愛牌！除了氣墊熱賣外，這支羽霧恆效遮瑕膏討論度也很高，質地輕盈水潤，含多種大小的多粒徑複合粉末，具高遮瑕，很適合拿來修飾毛孔、凹陷，會讓肌膚呈現柔焦感，最熱賣的色選是#04暖膚色，推薦搭配氣墊粉餅一起用，輕鬆打造今年韓國流行的Clean Makeup妝容。

TOP 8：heme 無瑕持久遮瑕蜜

近年品牌風格整個大翻新的MIT品牌heme，不管是在包裝、選色、質地上都讓人驚艷，加上超甜的價格，現已成為開架的人氣王！這款連專業彩妝師也推好用的無瑕持久遮瑕蜜，質地非常的輕盈水感，添加特殊彈性體，創造良好的延展性，內含多重保濕成分，上在眼周也很服貼不會卡粉。最熱賣的顏色#22HoneyPeach，是帶點粉橙色調，非常適合拿來修飾黑眼圈。

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TOP 7：1028 PRO FIX修片狂校色遮瑕盤EX

觀光客來台也會鎖定掃貨的MIT品牌1028，推出這盤開架較為少見的多色遮瑕盤，去年還新升級成膏霜狀質地，更能緊密貼合肌膚且快速收乾，少量輕壓就能完全遮蓋肌膚瑕疵，一共推出兩盤，上榜的「校色盤」，適合用來全臉校色，調整膚色不均，也可以自己調色，另一盤「遮瑕盤」則適合重度黑眼圈的妞妞。

TOP 6：KATE 零瑕肌密遮瑕膏

臉上如果有痘疤、長黑斑，看起來就會花花的，也會顯氣色差！讓混合肌網友推爆的KATE零瑕肌密系列，主打的就是混合肌、油性肌也能清爽持妝，除了粉底、蜜粉外，也有推出遮瑕膏，最大特色就是遮瑕力很優秀，很適合拿來遮痘痘，一點點用量就很給力，棒狀的設計也很方便隨身攜帶，除了拿來遮瑕外，補妝也OK！

TOP 5：KATE 零瑕肌密高遮瑕BB霜

KATE零瑕肌密系列真的好受歡迎！一連拿下排行榜兩個名次，這款被讚賞戴口罩也不容易脫妝的BB霜，保濕款具有滋潤不黏膩的特色，延展性很好，可以快速的修飾臉上的毛孔、膚色不均等問題，只要一個步驟就能快速搞定粉底＋遮瑕，根本是懶人的神隊友！

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TOP 4：1028 服服貼貼遮瑕膏

保濕度高、好推不易乾，在美妝版上好評狂蓋樓的1028服服貼貼遮瑕膏，富含輕感礦物成份，少量即能修飾肌膚瑕疵，網友還分享用在眼下不積線、不卡紋，很推拿來眼下遮瑕。

TOP 3：MEKO 精修大師訂製三色遮瑕盤

被點評為CP值超高、新手友善的MEKO精修大師訂製三色遮瑕盤，網友譽為平價版的歌劇魅影，獨家特調色選，更適合亞洲膚色，對於眼下的黑眼圈、淚溝，鼻翼兩側泛紅遮瑕力都很優秀，偏潤的質地很適合用在眼下，不怕眼紋炸裂，一盤200元有找，價格甜到不行。

TOP 2：media 完美防曬遮瑕膏

專為修飾臉上黑斑、雀斑而生的media 完美防曬遮瑕膏，膏狀的質地滑順易延展，只要塗抹適量在需要修飾的地方，再以指腹推勻就能服貼肌膚，堪稱是手殘救星，還有SPF30、PA+++防曬係數。

TOP 1：Maybelline FIT ME柔滑遮瑕膏

Maybelline FIT ME系列在開架排行榜的上榜率都超高，這次拿下開架遮瑕類冠軍的FIT ME柔滑遮瑕膏，質地輕盈水潤不含油脂，保濕潤澤，且不易脫妝，斜角設計的遮瑕刷，可以更貼合肌膚細節，建議以少量多次的方式疊擦。除了遮瑕外，還可以買淺色當打亮、深色當修容使用。

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