莎莎香水美妝大減價：16必買推介！周年活動滿指定金額抽機票住宿

莎莎Sasa優惠︳想買物美價廉的美妝、護膚品，不少女生第一時間都會想到去莎莎逛一圈。莎莎今年迎來45周年，為感謝大家多年來的支持，以「伴你美麗飛航45年、心連心•讓愛傳承」為題，特別推出了一連串的優惠活動，包括周年大抽獎、超過2,000件精選產品減價優惠、街頭大派粉紅雪糕、$45換購指定美妝或護膚品等活動，都會於是4月及5月舉辦，各位女生萬勿錯過！



莎莎45周年優惠1. 超過2,000件精選產品減價優惠

作為一站式美粧產品專門店的莎莎，為慶祝45周年，率先推出精彩減價優惠活動，超過2,000件精選產品，包括彩妝、護膚品、美髮產品、個人護理、家居用品等等，包羅萬有，通通都推出超抵優，部分更減至半價。

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莎莎45周年優惠2. 「全場優惠」活動：多買多減

莎莎除了精選產品推出減價優惠外，更推出了「全場優惠」活動，只要買滿HK$450即折HK$45、滿HK$650即折HK$65以及買滿HK$850即折HK$85，即是只要買滿指定金額就可享9折優惠，但此優惠不能與其他折扣活動一同享用，大家要注意了！

莎莎45周年優惠3. 莎莎45周年伴你美麗飛航大抽獎

（品牌提供）

莎莎雲集世界各地美妝、護膚品，所以在慶祝45周年之際，亦推出一連兩個月（3月31日至5月31日）的「莎莎45周年伴你美麗飛航大抽獎」，送出多份大禮，其中就有日本東京雙人商務來回機票、香港君悦酒店$5000住宿、RIMOWA旅行箱等等。而大家只需於莎莎門市或網店消費每滿$300，即享即時抽獎機會乙次，單一消費最多可享6次即時抽獎機會，活動推廣期間享有無上限抽獎次數，萬勿錯過！

莎莎45周年優惠4. $45換購價及多項優惠活動

莎莎45周年優惠4｜$45換購價及多項優惠活動（品牌提供）

除此之外，莎莎亦推出多項45周年優惠，包括：凡購物可以$45換購suiskin純素草本舒緩保濕面膜5片裝﹐或以$45換購CANMAKE絲滑梳乎厘眼影No.6，非常划算！莎莎還有多個精選環球品牌優惠，以及一系列莎莎慶祝活動陸續登場，像是於4月中舉辦的「莎莎請你食粉紅雪糕」、「線上遊戲」、「45周年限量精品」等活動，讓人期待！