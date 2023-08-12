豐胸方法｜台女星教1招輕鬆升Cup！每月1次告別副乳、胸型更集中

豐胸｜除了護膚保養及瘦身減肥外，豐胸亦是備受不少女生關注的學問！女生們總在為了保養傲人身材而找來坊間的豐胸秘方，豐胸湯水、豐胸丸等或者已經通通試過！有台灣女藝人早前就在節目中分享了1招豐胸法，指能有效由A Cup升至B Cup，每個月做一次即能告別副乳、令胸型更集中！另外亦有台醫分享了2大有助胸部升Cup的關鍵期，立即看看！



豐胸｜有台灣女藝人早前就在節目中分享了1招豐胸法，指能有效由A Cup升至B Cup，每個月做一次即能告別副乳、令胸型更集中！（linda831212＠IG）

豐胸｜台女星教1招豐胸由A Cup變B Cup 每月1次告別副乳、胸型更集中

台灣女藝人琳妲在節目《醫師好辣》中分享指，自己以前體型很纖瘦，體脂也是偏低，所以基本上是完全沒有胸部。後來嘗試了胸部按摩，過程中美容師一直把副乳往前面集中，按後效果相當顯著，她更坦承胸部頓時由 A Cup 變 B Cup，胸型亦變得更好看。

豐胸｜後來嘗試了胸部按摩，過程中美容師一直把副乳往前面集中，按後效果相當顯著。（linda831212＠IG）

琳妲也在節目中指出，女生要有「流量密碼」，工作機會才會多，所以在這次按摩體驗後，琳妲決定一個月至少要去按摩一次，讓胸部適時放鬆，幫助消除副乳及集中胸型，再配合穿正確的內衣，靠這招美胸升Cup保養！除此之外，琳妲也提到，在按摩時美容師亦可以順便替你檢查一下胸部有否出現硬塊，當作一個月1次的胸部健康檢查也很不錯。

豐胸｜琳妲決定一個月至少要去按摩一次，讓胸部適時放鬆，幫助消除副乳及集中胸型，再配合穿正確的內衣，靠這招美胸升Cup保養！（醫師好辣＠YouTube 影片截圖）

豐胸｜台醫：把握2大關鍵期助升Cup

除了不時按摩胸部之外，還有甚麼方法有助豐胸及胸部保養呢，外科醫生黃若禕就在節目中提到補充高熱量食物及把握2個關鍵期相當重要。黃醫生指出，其實乳房的大小與遺傳比較有關係，基本上若然母親的胸部比較小，女兒的胸部也不會太大，不過大家也可以把握「青春發育期」及「懷孕哺乳期」這2個關鍵時期達至豐胸效果。

首先是青春發育期，女生們可趁著在這段時期，透過適量補充高熱量食物，例如芝士，幫助於乳房發育。另外就是懷孕時期，在懷孕的頭3個月，體內的黃體素會促進乳腺發育，刺激到我們的胸部變大，一般都會大1－2個Cup數。如果在哺乳期時有補充到充足的營養，以及退奶時不要太快，胸部亦有機會維持在較大的Cup數。