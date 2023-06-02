台醫授3豐胸食物、4按摩穴位手法：解決副乳、胸部下垂、可升CUP

豐胸吃什麼？有什麼豐胸方法？對胸部沒自信的話，女人的終身事業，除了要致力減肥之外，亦要練成完美身材，小蠻腰、堅挺的屁股、胸部全都要追求！不過胸部的大小、形狀等主要靠遺傳，若要胸部二次發育，難道只能上美容院進行療程、花費大量金錢才能成功？又或者要選擇豐胸丸、豐胸膏等產品嗎？不過美容院花費不少，豐胸產品當中的雌激素又會對身體造成不良影響，到底有沒有便宜、有效的豐胸方法呢？



俗言有云：「一命二運三風水」，但其實我們仍可借助後天的努力，靠著自然以及安全的方法豐胸，例如多吃豐胸食物、多做美胸運動、按摩美胸穴位等都有著促進乳房發育。有胸部困擾的女生，不妨參考台灣YouTuber「77老大」的四招美胸分享，將八字胸、大小胸、副乳都擊退吧！

14種豐胸食物、4按摩穴位手法可升Cup！中醫認證這樣做乳房再發育

豐胸方法1. 吃對3類食品才能有效豐胸

追求完美胸部除了要形狀變大之外，堅挺圓潤亦是一大關鍵。胸部亦是由脂肪、膠原蛋白等組成，所以想刺激脂肪增生，就要吃對東西！「77老大」建議大家可以多攝取含豐富維他命C的食品，例如橙、柚子、奇異果、木瓜等，可以有助保持皮膚彈性、延緩皮膚老化。另外，多攝取含膠原蛋白的食品，例如：黑白木耳、魚皮、牛筋、雞爪、豬腳、豬皮等，有助幫助刺激脂肪增生、幫助細胞支撐，令胸部更有彈性！

豐胸方法1. 吃對3類食品才能有效豐胸（Gettyimages）

除了要刺激脂肪、膠原蛋白等組成之外，亦要攝取能有助發育、荷爾蒙合成的食品，例如含蛋白質、雌激素的食品，例如豆漿、豆腐、雞蛋、雞胸肉、牛肉、海鮮等，這樣才能夠令胸部二度發育同時不會下垂！

豐胸方法2. 4個穴位按摩分享

飲食、食材當然可以提供養份予胸部發育，同時搭配按摩手法的話，豐胸成效會更相得益彰！為了要令脂肪累積於適當地方，令賀爾蒙分泌更旺盛，大家可以透過按摩去刺激細胞肌肉記憶，以兩根手指按搓膻中穴、乳根穴、天溪穴和庫房穴，每個穴位各十次。

另外「77老大」亦提醒大家，以月經週期開始的第一天去計算，在第11到13天、第18到24天時多進行穴道按摩；以及在洗澡、泡澡時按摩的話更加見效！

豐胸方法：2. 4穴位按摩分享（YouTube@「77老大」）

豐胸方法3. 4組運動有助集中胸部

不少女生其實身材相當「有能耐」，不過因為不良生活習慣、佩戴沒有支撐能力的胸圍等，令到胸部脂肪不集中、大小胸、副乳等問題得以解決。「77老大」分享了4款懶人居家豐胸運動，建議大家以12次作為一組，每天做三組，這樣才能夠令胸部更集中。

豐胸4組運動詳情



豐胸4組運動：1. 90度緊握手，向胸部夾實再打開

豐胸4組運動：2. 直角手，兩手手踭上下點碰

豐胸4組運動：3. 直角手合十，盡力靠併

豐胸4組運動：4. 直角手向上提



豐胸方法4. 生活習慣

飲食、運動按摩刺激之外，「77老大」指身體代謝慢亦會影響賀爾蒙分泌以及細胞發育，大家可以以冷、熱水交替沖胸部去提拉皮膚以及加快血液循環！

豐胸方法：4. 生活習慣（Gettyimages）

俗語有云：「細節是魔鬼」，一些看似不重要的日常動作及習慣原來都會影響胸部，例如駝背、佩戴錯誤胸圍等，其實日常生活中要多挺胸，不然一時的懶惰會令脂肪游走，變成虎背熊腰，「77老大」建議若果有駝背的女生要多鍛練背肌、肩膀等肌肉，挺胸除了令腰椎負擔減少，更可以令胸部視覺上有增大效果！不論大胸女生或是小胸女生，都要選擇有支撐性的胸圍，這樣才能夠減低胸部下垂機會、保持良好姿勢以及減輕背部重量！